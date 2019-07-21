Парад близнецов в Туле: Двое из ларца – одинаковы с лица!

Автор Сергей Лазарев. Фото Дмитрия Дзюбина.

Белоусовский парк уже девятый раз открывает свои двери для полюбившегося многими фестиваля «Две капли». В этом году заявки на участие подали 64 семьи, в одной из которых – тройняшки!

В составе мероприятия была интересная анимационная программа для детей, танцевальная тренировка с тренером Алёной, бесплатный планетарий рядом со сценой, а главным вокалистом в течение официальной программы стала София Шмакова.

В этот день все участники фестиваля чувствуют себя особенными, ведь праздник только для них и только в Туле. Все, как один, твердят, что собираются и в дальнейшем посещать парад близнецов.

слово участникам

Шестилетние Виктория и Алиса Фрик с мамой Ульяной:

- Мои девчонки — двойняшки, но похожи, как близнецы! У них абсолютно разный характер, разные хобби и интересы. Мы на парад приходим уже седьмой раз. Да, нам всего шесть полных лет, но стали участниками фестиваля ещё до года! (смеётся). Так сказать — постоянные гости.

И действительно, пока мы разговаривали с мамой Ульяной, одна из девочек спокойно наблюдала за разговором, а вторая радостно прыгала и смотрела за шоу на сцене.

Шестилетние Александра и Виталия Калинины:

- Я на девятой неделе беременности узнала, что у меня будут близнецы, это стало полной неожиданностью! — говорит мама близняшек Людмила Меркулова. — Дочкам в августе будет семь лет, так что они уже совсем взрослые. Как ни странно, девочки очень разные, ничего общего у них нет — такие «достигатор» и «девочка-девочка». Обе занимаются гимнастикой, но Александра прямо с упором занимается спортом, а Виталии интереснее учеба, творчество и чтение.

Во время разговора выяснилось, что для юных тулячек этот фестиваль — событие года. И в будущем они не намерены его пропускать!

Четырехлетние Марьяна и Алина Борисовы с мамой Олесей Александровной:

- Уже четвертый раз приходим на парад, с самого рождения детей! По характеру мои дочки очень разные, а хобби у них общее. Как говорится, варятся в одной каше! Были ли мы готовы к двойне? Всегда готовы! (смеётся).

11-летние Мария и Дарья Белышевы с мамой Ириной:

- Почти каждый год приходим сюда, мы похожи и характером, и хобби. Любим рисовать, раньше на танцы ходили, и тоже вместе, везде вместе! — отвечают девчонки.

- В семье уже были близнецы, это братья нашей бабушки, — поясняет мама Ирина. — Конечно то, что у меня будет две дочки, стало сюрпризом на УЗИ. Но мы морально готовились. Посмотрите, какие выросли прекрасные дочурки!

34-летние Любовь и Татьяна Кореньковы:

- Мы похожи во всем: одежда, характеры… Время проводим всегда вместе. Даже детей родили с разницей в девять дней, и они тоже похожи! Для наших родителей рождение близняшек стало большой неожиданностью, ведь УЗИ тогда еще не было. Думали, что просто будет крупный мальчик, а родились две маленькие девочки!

16-летние Иван и Дмитрий Михайловы:

- Ребятам сегодня исполнилось 16 лет, у них день рождения. Один занимается спортом, второй — компьютерщик. Характеры разные, но при этом похожи, — рассказывает мама Юлия. — Это третье поколение близнецов в нашей семье! Мы с сестрой близняшки, и папа, их дедушка, тоже. Ваню с Димой я не путаю, бабушка иногда может, особенно утром. Но если что, их различить по причёске можно: у одного волосы немного подлиннее.

Двухлетние Марк, Павел и Артем Жековы с родителями Светланой и Станиславом:

- Уже на 5−6 неделе беременности сказали, что будут тройняшки. Это само собой стало для нас большой неожиданностью! Хотя очень-очень давно в роду были двойняшки, — рассказывает мама. Кстати, про семью Жековых Myslo уже писал. — Один из детей у нас танцор, второй ужасно любит собак, а третий? Третий ещё не определился (улыбается).

По характеру все разные, один спокойный, но драчливый, второго называем «философом», третий любвеобильный, всех целует и обнимает. Различить их, для меня по крайней мере, легко, нет стопроцентной схожести, как у близнецов. Да и есть небольшие мелочи, по которым можно сориентироваться. Родственники путают постоянно, даже папа иногда может (смеётся).