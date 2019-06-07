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Туляки выбрали три лучших турбазы -2019

Туляки выбрали три лучших турбазы -2019

Итоги народного голосования на Myslo.

С 7 мая по 7 июня мы проводили на Myslo голосование за лучшие туристические базы и санатории в Тульской области. Теперь мы знаем, вуда жителям нашего города нравится ездить летом с семьёй или друзьями, чтобы отдохнуть на выходных или в отпуске

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 7 июня, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.
Итоги отличаются от данных в таблице голосования.

 

Победителем голосования стала база «Приокские зори»— она набрала 866 голосов!

Второе место и 689 голосов получил «Велесов лес».

Третье место и 426 голосов туляки отдали базе «Окатур».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание турбазы.

 

Турбазы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг турбаз и санаториев Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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сегодня, в 15:38 0
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Туляки выбрали три лучших турбазы 2019
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Тула
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