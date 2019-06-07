Туляки выбрали три лучших турбазы -2019

С 7 мая по 7 июня мы проводили на Myslo голосование за лучшие туристические базы и санатории в Тульской области. Теперь мы знаем, вуда жителям нашего города нравится ездить летом с семьёй или друзьями, чтобы отдохнуть на выходных или в отпуске

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 7 июня, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Итоги отличаются от данных в таблице голосования.

Победителем голосования стала база «Приокские зори»— она набрала 866 голосов!

Второе место и 689 голосов получил «Велесов лес».

Третье место и 426 голосов туляки отдали базе «Окатур».

Поздравляем победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание турбазы.

Турбазы, занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг турбаз и санаториев Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.