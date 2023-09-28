Как сделать безопасными школы и больницы? 

Сотрудники ЧОПов сегодня трудятся практически во всех сферах. На их плечах безопасность не только на предприятиях и ТЦ, но и в школах, больницах, учреждениях культуры и других.

В Тульской области — более 700 образовательных учреждений и более 1000 объектов социальной сферы, и все эти учреждения нуждаются в круглосуточной охране. Но качество оказываемых охранных услуг напрямую зависит от законодательных реалий, которые их регламентируют. Во многом из-за несовершенства правовой базы сегодня многие охранные комплексы близки к кризису. Эти проблемы на минувшей неделе обсудили участники круглого стола, посвященного правовому регулированию и правоприменительной практике в сфере оказания охранных услуг.

Открывая круглый стол, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тульской области Александр Головин отметил, что вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов социальной сферы являются ключевыми в сфере оказания охранных услуг:

Александр Головин — Данное мероприятие проходит в том числе по инициативе наших предпринимателей, работающих в этой области, и направлено на выявление проблемных вопросов, возникающих в данном сегменте, совершенствование практики взаимодействия бизнеса и органов власти в сфере закупочной деятельности, а также уяснение и правильное применение норм действующего законодательства, которое регулирует данную сферу предпринимательской деятельности.

Одна из частых проблем, с которыми сталкиваются многие, — занижение стоимости услуг (демпинг) во время проведения госзакупок.

Евгений Лыкин — От демпинга цен во время госзакупок страдают все, — говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин. — Это порождает недобросовестную конкуренцию. В некоторых случаях компании вынуждены соглашаться работать по низкой стоимости, чтобы сохранить за собой свои объекты и не лишиться дохода полностью. Но демпинг влияет на отношения исполнителя и заказчика, а в результате страдает безопасность. О качестве охранных услуг в таких случаях говорить не приходится, что бросает тень на добросовестных участников рынка. Поэтому необходима выработка единого стандарта качества в данной отрасли и постоянное повышение квалификации.

Возможность снижения цен появляется за счет допуска к аукционам непрофильных организаций. На эту проблему указала Ирина Пожидаева, заместитель правления Федерального координационного центра руководителей охранных структур — РООР ФКЦ «Тула».

Как правило, проблема кроется в неправильно составленном техническом задании и стремлении исключительно снизить бюджетные расходы. В ряде случаев есть и вторая причина — недостаточное финансирование соцучреждений. У них банально не хватает денег на качественные охранные услуги. Так или иначе, но чрезмерная экономия бьет по качеству: контракты получают сомнительные организации.

Проблемы из-за допуска до исполнения контрактов недобросовестных подрядчиков видят и контролирующие работу охранных предприятий сотрудники Росгвардии. Одна из главных — сложности с фиксацией нарушений. Сотрудники Росгвардии далеко не всегда могут попасть на объект и проверить работу охранников. Есть случаи, когда по договору проверку можно проводить только в присутствии исполнителя. Получается, что если исполнитель — охранник — отсутствует на объекте, то и проверить его невозможно.

Участники предложили представителю ведомства составить для заказчиков методические рекомендации по проверке качества охранных услуг. Чтобы, например, директор школы, придя на работу с утра, мог по этому перечню проверить соответствие. Позволит увеличить ответственность организаций еще одно предложение — включение в условия контракта пункта о финансовой компенсации заказчику расходов в случае выявления некачественно оказанных услуг. Подобный типовой договор разработан Росгвардией.

Что же касается занижения стоимости услуг, то Евгений Лыкин отметил, что частично решает эту проблему еще один документ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — приказ № 45, регламентирующий порядок определения начальной цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

— Этот документ может стать отправной точкой для решения проблемы в целом. Многие закрывают на проблему глаза, но определение критериев для установления цен на охранные услуги во время торгов — это очень важно, — подчеркнул Евгений Лыкин.

Демпинг в целом достаточно серьезно влияет на рынок и провоцирует целый набор проблем. Одна из них — рост теневой занятости. Она является вполне логичной реакцией бизнеса. Тут все просто: экономия на услугах вынуждает сокращать количество официально трудоустроенных сотрудников.

А это, в свою очередь, приводит к налоговым преступлениям: уклонение от уплаты налоговых отчислений, не в полном объеме выплаченная зарплата и др.

Еще один бич охранных комплексов — налог на добавленную стоимость (НДС), который сильно усложняет жизнь компаний.

— Да, НДС — это требование Налогового кодекс РФ. Но откуда в реальности в охранных услугах добавленная стоимость? Это юридическая фикция, которая провоцирует налоговые преступления. Есть уголовные прецеденты за неуплату НДС, но только вот добавленной стоимости никто и не создавал по факту, но заплатить ее должен был, — добавил Евгений Лыкин.

По итогу представители РООР ФКЦ «Тула» заявили, что готовы оказать всестороннюю помощь в поиске выхода из обозначенных ситуаций.