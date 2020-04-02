MOSSMAN и Mr.Doors: Мебель по индивидуальному заказу не выходя из дома

Фото предоставлены компаниями MOSSMAN и Mr.Doors.

Пока мы все сидим дома, у нас наконец появилось время подумать о смене интерьера. Компании MOSSMAN и Mr.Doors готовы в режиме онлайн помочь с выбором и разработать проекты для вашего дома.

Из-за всеобщей изоляции, во времена, когда просят не выходить из дома, у нас появилось свободное время, которое можно потратить на обустройство квартиры. Сейчас это всё можно сделать в режиме онлайн.

Мебельные салоны MOSSMAN и Mr.Doors разработают проект кухни, прихожей, детской и любой другой мебели, исходя из ваших желаний. Эти известные компании более 20 лет производят качественную и современную мебель, которая отражает все последние тенденции в дизайне интерьера.

Компания MOSSMAN – это салон одноименной мебельной фабрики, признанный эксперт в создании стильных, эргономичных и функциональных кухонь. Каждая кухня MOSSMAN уникальна, потому что создана под конкретное помещение и с учетом пожеланий заказчика.

Дизайнеры могут разработать для вас проект в любом стиле: классика, легкая и изысканная неоклассика, которая сейчас в моде, гладкие современные фасады, брутальный лофт с фасадами под бетон и необработанное дерево, натуральный шпон или эмаль, которая считается одним из самых износостойких покрытий, – вариантов сотни, цветовая гамма огромна.

Mr.Doors работает в сфере дизайна и производства мебели около 20 лет и специализируется на корпусной и встроенной мебели. В ассортименте Mr.Doors представлены коллекции мебели в разных стилях, в том числе разработки известных европейских дизайн-бюро.

Обе компании изготавливают мебель из высококачественных сертифицированных материалов. Многие материалы и комплектующие поставляются в Россию эксклюзивно для Mr.Doors и MOSSMAN.

Для того чтобы начать работу над созданием мебели вашей мечты, достаточно связаться со специалистом по телефону, через мессенджеры или в Instagram.

Дизайнеры компаний MOSSMAN и Mr.Doors могут создать проект с нуля или на основе имеющихся моделей, по присланной вами фотографии или дизайнерскому проекту. Вся мебель будет идеально подобрана конкретно под размеры вашего помещения.

Специалисты сделают проект именно вашей мебели в специальных программах, а также сориентируют вас по стоимости. Если цена вас не устроит, дизайнеры помогут подобрать более бюджетный вариант без потери в качестве и дизайне. Если же всё устроит, останется только утвердить материалы, подписать договор и провести оплату. В сложившейся ситуации это всё тоже можно сделать онлайн.

Тула, ул. Первомайская, 9.

Тел. 8-910-580-65-15.

a.novikova@mossman.ru

mossman.ru