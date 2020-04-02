город
город
Регистрация
MOSSMAN и Mr.Doors: Мебель по индивидуальному заказу не выходя из дома
Фото предоставлены компаниями MOSSMAN и Mr.Doors.
Партнерский материал

MOSSMAN и Mr.Doors: Мебель по индивидуальному заказу не выходя из дома

Пока мы все сидим дома, у нас наконец появилось время подумать о смене интерьера. Компании MOSSMAN и Mr.Doors готовы в режиме онлайн помочь с выбором и разработать проекты для вашего дома.

Из-за всеобщей изоляции, во времена, когда просят не выходить из дома, у нас появилось свободное время, которое можно потратить на обустройство квартиры. Сейчас это всё можно сделать в режиме онлайн.

Мебельные салоны MOSSMAN и Mr.Doors разработают проект кухни, прихожей, детской и любой другой мебели, исходя из ваших желаний. Эти известные компании более 20 лет производят качественную и современную мебель, которая отражает все последние тенденции в дизайне интерьера.

Компания MOSSMAN – это салон одноименной мебельной фабрики, признанный эксперт в создании стильных, эргономичных и функциональных кухонь. Каждая кухня MOSSMAN уникальна, потому что создана под конкретное помещение и с учетом пожеланий заказчика.

Дизайнеры могут разработать для вас проект в любом стиле: классика, легкая и изысканная неоклассика, которая сейчас в моде, гладкие современные фасады, брутальный лофт с фасадами под бетон и необработанное дерево, натуральный шпон или эмаль, которая считается одним из самых износостойких покрытий, – вариантов сотни, цветовая гамма огромна. 

Mr.Doors работает в сфере дизайна и производства мебели около 20 лет и специализируется на корпусной и встроенной мебели. В ассортименте Mr.Doors представлены коллекции мебели в разных стилях, в том числе разработки известных европейских дизайн-бюро. 

Обе компании изготавливают мебель из высококачественных сертифицированных материалов. Многие материалы и комплектующие поставляются в Россию эксклюзивно для Mr.Doors и MOSSMAN. 

Для того чтобы начать работу над созданием мебели вашей мечты, достаточно связаться со специалистом по телефону, через мессенджеры или в Instagram.

Дизайнеры компаний MOSSMAN и Mr.Doors могут создать проект с нуля или на основе имеющихся моделей, по присланной вами фотографии или дизайнерскому проекту. Вся мебель будет идеально подобрана конкретно под размеры вашего помещения.

Специалисты сделают проект именно вашей мебели в специальных программах, а также сориентируют вас по стоимости. Если цена вас не устроит, дизайнеры помогут подобрать более бюджетный вариант без потери в качестве и дизайне. Если же всё устроит, останется только утвердить материалы, подписать договор и провести оплату. В сложившейся ситуации это всё тоже можно сделать онлайн.

Тула, ул. Первомайская, 9.

Тел. 8-910-580-65-15.

a.novikova@mossman.ru

mossman.ru

Тула, Красноармейский проспект, 13.
Тел.: 8 (4872) 30-91-85, 8-920-278-20-24.
www.mrdoors.ru

Галерея
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 1
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 2
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 3
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 4
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 5
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 6
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 7
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 8
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 9
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 10
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 11
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 12
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 13
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 14
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 15
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 16
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 17
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 18
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 19
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 20
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 21
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 22
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 23
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 24
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 25
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 26
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 27
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 28
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 29
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 30
Mr. Doors и MOSSMAN, Фото: 31
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 13:34 +2
Другие статьи по темам
Событие
купить кухню в Тулекупить мебель в Тулемебель на заказ в Тулемебель для кухни в Тулекухни на заказ в Туле
Место
ТулаТульская область
Прочее
Mr DoorsMOSSMAN
Наталья Савченко: «Даже не думала, что в Туле меня любит столько людей»
Наталья Савченко: «Даже не думала, что в Туле меня любит столько людей»
Герои нашего времени: они работают для вас, пока вы сидите дома
Герои нашего времени: они работают для вас, пока вы сидите дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.