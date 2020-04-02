Наталья Савченко: «Даже не думала, что в Туле меня любит столько людей»

Фото Елены Кузнецовой и из архива Натальи Савченко.

Теперь в тульском театре целых два народных артиста — Наталья Петровна и Борис Федорович Заволокин.



Отмечать — как только, так сразу



Любимую в Туле актрису поздравил и губернатор области Алексей Дюмин, поблагодарив за искреннюю любовь к избранному делу. Как и полагается сейчас, поздравил лично, но по телефону. Мы все на карантине и самоизоляции, и артисты тульского театра тоже.



— Наталья Петровна, чувствуете себя немного героиней дня? Кругом коронавирус, а у Вас такое приятное и очень мирное событие.

– Героиней себя совсем не ощущаю. Хотите верьте, хотите нет, первое, о чем подумала, когда узнала: как хорошо для театра, что у нас будет народный артист. Без фамилии.



— Это ведь действительно хорошо!

– Это действительно хорошо, я просто рассказываю, какой ход мыслей у меня был. А потом уже подумала, что фамилия народного артиста может быть и моя.

— Что сейчас ощущаете? Много было поздравлений?

– В первый день я даже немножко не поняла, что произошло. Когда мне позвонила Наташа Дружинина и стала поздравлять, я еще ничего не знала. Это было в одиннадцать часов ночи. А она узнала из Питера — там как-то раньше всё стало известно. Но на следующий день осознала всё сполна. Посыпались поздравления от друзей, однокурсников, однокашников.



— Какие самые неожиданные?

– Губернатор вот позвонил, было приятно. Наш министр культуры Татьяна Вячеславовна Рыбкина.



— Коллеги…

– Коллеги поздравили все. У нас есть внутренняя группа в WhatsApp, для работников театра. Они поздравляли меня там.



— Отмечать будете, несмотря ни на что?

– Конечно буду. Как только, так сразу. То есть когда это станет возможным и удобно театру. Может, на закрытие сезона. Не знаю точно, когда это будет, но будет.



— Пока ведь у Вас даже никаких материальных свидетельств звания народной артистки нет?

– Ну да, только сообщили о подписании указа. Наверное, вручат еще какой-то знак, документы.



Спектакль «Не все коту масленица» (1978 г.) — первая роль Натальи Савченко

в тульском театре.

Мне с собой нескучно



— Как вообще поживаете в эти нелегкие дни? Дома сидите?

– Вообще никуда не выхожу. Нам в театре сказано, что мы по домам до 5 апреля. Но, думаю, карантин еще продлят.

— И как Вам в такой изоляции без театра?

– Я решила, что у меня теперь есть возможность сделать те дела, на которые иногда не было ни сил, ни желания. Вот сейчас ими и занимаюсь.



— Какими, например?

– Перемыть кухню, сделать здесь конкретную большую генеральную уборку.



— А почитать, посмотреть что-нибудь?

– Я читаю. Смотреть не очень люблю, я больше слушаю. Зато посмотрела наши спектакли, которые выложены на сайте тульского театра. У меня остались очень приятные впечатления.



— А какие спектакли?

– «Воскресение», «Счастье мое», «Доходное место», «Расточитель». Они в свободном доступе, может посмотреть любой желающий.



— Что думаете о тех событиях, которые сейчас происходят?

– Я очень дисциплинированный человек и понимаю, что если надо, значит надо. Но то, как планета сейчас остановилась… Не город, не государство, а вся планета, честно говоря, немножечко озадачивает. Меня также озадачивает мгновенное строительство больниц, после чего возникают вопросы. Да, нам говорят, что всё не так страшно, но я вижу действия, а я привыкла видеть в первую очередь действия, а не слова, и становится не по себе. Непонятно, что будет дальше.



— Какой Ваш главный способ преодолеть дискомфорт от вынужденного сидения дома?

– Вы знаете, мне с собой нескучно. И потом – я не одна дома и всегда найду себе дело. Сейчас поставила задачу привести дом в порядок, чем и занимаюсь. У нас прервались репетиции, но я смотрю новую роль, думаю о ней.





Впереди — скандальная комедия



— Вы сказали, что у Вас остановились репетиции нового спектакля. А что за роль? Чего ожидать?

– Это будет комедия под названием «Прощальный смех».



— О чем она?

– Без комментариев. Жанр — скандальная комедия.



— Скандальнее, чем «Знойные мамочки»?

– Конечно. Это очень скандальная комедия. Причем переводчик тот же, что и в «Знойных мамочках». Репетирую с удовольствием. Очень интересно автором выписана там одна фраза, которую я всё время повторяю: «Всем всё равно». Например, по поводу места действия пьесы. Где оно находится? Да где хотите, всем всё равно.



— Из новых спектаклей, где Вас можно будет увидеть, это единственная сейчас работа?

– Только эта. И мне достаточно. Я даже рада, что нет параллельных двух работ, — плохо, когда так происходит. Сейчас я кайфую от того, что репетирую комедию. Потому что сначала была «Земля Эльзы», потом «Бесприданница» — это всё серьезные работы.



— Что из нынешнего репертуара Вам еще доставляет особенное удовольствие?

– Я вообще люблю те роли, которые играю. Не разделяю их. Тем более что я сама постоянно меняюсь. А вообще очень люблю «Супницу», и очень мне нравилось играть в спектакле «Как боги». Роскошный там был материал.



— Звание народной ко многому обязывает. Когда Вы выходите на сцену, чувствуете, что у зрителя особое к Вам отношение?

– Я об этом не думала. Но после того, как все узнали о новом звании, почувствовала, что есть ко мне какое-то особое отношение. Очень много людей сейчас поздравляют, пишут: «Мы вас любим». Даже не думала, что их такое количество. Сейчас у меня хороший период. Не могу сказать, что расцвет, мне же не тридцать лет. Но у меня такая актерская зрелость, которая позволяет сделать многое.

Из досье Myslo

Наталья Петровна Савченко

Родилась 26 ноября 1954 г.

Заслуженная артистка России.

В 1977 г. окончила театральное училище в Нижнем Новгороде.



Спектакль «Не всё коту масленица», 1978 г.

Первая роль Натальи Савченко в тульском театре.

Работала в Санкт-Петербургском открытом театре.

С 1978 года актриса Тульского академического театра драмы.

В мае 2013 г. награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Семья: муж Владимир, сын Владимир.

Любит петь, готовить и разводить цветы.

Водит машину.