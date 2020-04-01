Герои нашего времени: они работают для вас, пока вы сидите дома

Медики и полицейские, продавцы и водители, соцработники и фармацевты... Сейчас именно они – на переднем крае. Расскажем о них!

Сейчас большая часть туляков сидит дома, следуя рекомендациям президента и губернатора ограничить контакты для предотвращения распространения коронавируса.

Но есть те, кто по долгу службы продолжает работать в обычном или усиленном режиме. Представляем обычных героев нашего времени и от имени всех туляков говорим им СПАСИБО!

Как работают врачи в период эпидемии коронавируса? Выслушать, осмотреть, поставить диагноз, объяснить, успокоить… Им, как никому другому, работать очень непросто.

Рабочий день участковых терапевтов теперь длится до девяти-десяти часов вечера. Вызовы, назначения, особое внимание тем, кто сидит дома на самоизоляции под наблюдением медиков … Количество вызовов, причиной которых становятся симптомы ОРВИ, увеличилось примерно в 1,5 раза.

– Сейчас вызывают на дом врача не только люди с симптомами простуды, но и страдающие хроническими заболеваниями. Это правильно, – говорит и. о. замглавврача по поликлинической работе ГУЗ «ГКБ № 2 г. Тулы им. Е. Г. Лазарева» Юлия Соцкая.

Теперь стандартный набор врача, идущего на вызовы, следующий: одноразовый халат, бахилы, перчатки, шапочка, респиратор. Между вызовами обязательная дезинфекция – руки протираются спиртовой салфеткой, перчатки, халат, шапочка, бахилы отправляются на утилизацию. Перед посещением следующего надевается всё новое. Вместо обычного термометра у врачей теперь бесконтактный тепловизор, пульсоксиметр, одноразовые шпатели.

– Прежде чем осматривать пациента, собираем анамнез: был ли он за границей, когда вернулся, с кем контактировал. Если человек вернулся из-за границы, чувствует себя хорошо, отсутствуют клинические проявления ОРВИ, то разъясняем ему, как проходит самоизоляция и почему она нужна.

Если еще пару недель назад на карантин отправлялись только те, кто приехал из эпиднеблагополучных стран, то сейчас уже под него попадают все, кто вернулся из-за рубежа. Все они обследуются на коронавирус – первый мазок берется еще в аэропорту, второй – на 11-й день самоизоляции. Всё это время состояние жителей контролируют врачи.

– Мы ежедневно мониторим прибывших из-за границы. Обзваниваем тех, кто находится дома, спрашиваем, как себя чувствуют, не повышалась ли температура, – рассказывает Юлия Николаевна. – Ну и, конечно же, проверяем, дома ли они. Радует, что граждане у нас сознательные и ответственно подходят к соблюдению карантина. Случаев нарушения режима крайне мало. И это очень хорошо, ведь только сознательно относясь к себе и окружающим, мы сможем остановить распространение инфекции.

Если человек понимает механизм заражения, способы защиты от вируса, четко соблюдает рекомендации, у него меньше шансов заболеть.

– Семейство коронавирусов давно известно, именно они и вызывают острые вирусные респираторные заболевания. Тот, который именуется COVID-19, – новый, но это не значит, что пути заражения им изменились. Так же как и в случае с обычной простудой – воздушно-капельным путем и через слизистые. Чтобы избежать заражения, нужно соблюдать рекомендации медиков и чаще мыть руки.

Елена Хорькова, инфекционист детского отделения городской больницы скорой медпомощи им. Д. Я. Ваныкина, ежедневно работает с юными пациентами, госпитализированными с подозрениями на коронавирус или с уже подтвержденным диагнозом.

– В наше отделение привозят только тех, у кого выявлен или подозревается COVID-19. Пациентов другими инфекционными заболеваниями госпитализируют в другие больницы. Это сделано для того, чтобы полностью изолировать пациентов с опасной инфекцией и не допустить ее распространения, – рассказывает Елена Хорькова.

Елена Анатольевна вместе с коллегами – лучший пример для тех, кто боится заразиться коронавирусом. Эти люди каждый день оказывают помощь пациентам с положительным тестом на коронавирус.

– Дети тоже слышат про коронавирус и, конечно, первое время после госпитализации немного напуганы. Но страх очень быстро проходит – они видят, что мы спокойны, не паникуем. Иногда гораздо больше переживаний у родителей, но, видя стабильное состояние детей, и они успокаиваются.

Каждый бокс, где находятся больные коронавирусом, оборудован всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Несмотря на то, что все вокруг изолируются и закрываются в квартирах, Елена спокойно и уверенно несколько раз в день заходит к своим пациентам.

– Лечить больных инфекционными заболеваниями – это наш долг, мы просто делаем свою работу. Индивидуальные средства защиты и обработка антисептиками – обязательно для каждого, кто контактирует с пациентами.

Среди врачей нет никакой паники. Мы к этому морально готовы. Возможно, отчасти потому, что мы всегда работали с пациентами с инфекционными заболеваниями. У нас всегда была многократная дезинфекционная обработка помещений, сейчас она усилена. Но в целом ситуация штатная для нашего отделения.

Личные способы защиты от заражения коронавирусом у Елены Хорьковой – медицинская маска, когда едет в общественном транспорте, и антисептик на руки по выходу из него.

– Мои родители – пенсионного возраста, и мы с ними договорились на этот период не ходить друг к другу в гости, поэтому общаемся только по телефону, – добавляет Елена. – Мой совет тулякам: находитесь дома на время карантина, так будет лучше и нам, и вам. Правильно питайтесь, высыпайтесь, мойте руки и не ходите без повода в магазины. Так вы поможете и себе, и врачам.

Но и работники других сфер, от которых также зависит жизнь туляков, продолжают работать в обычном режиме. Myslo узнал у них, как изменилась их работа в условиях карантина.

Водитель маршрутки №62 Олег Шутеев:

– Людей стало раза в три-четыре раза меньше. Если раньше в одном направлении проезжали по 40 человек, то сейчас если 10 повезешь, то это уже хорошо. А отсюда и заработок процентов на 80 снижается. Денег на бензин только и хватает. Из-за этого и количество машин на маршруте сократилось: был интервал три минуты, а сейчас пять.

Дома мы бы все с удовольствием посидели бы, но кто же будет тогда работать? Да и тут хоть копейки, но зарплата, а если сидеть и изолироваться, то это же вообще бесплатно. Безысходное положение у нас. Самим не то что страшно работать, но из-за всех этих новостей некомфортно, поэтому все рекомендации соблюдаем обязательно. Маска на лицо и средство для дезинфекции на руки почаще, ну и в салоне каждый день проводим обработку специальными средствами.

Менеджеры салона связи Валерий Бабич и Алексей Григорьев:

– Многие, кто приходят, стали больше класть средств на телефон, видимо, чтобы без надобности лишний раз не выходить из дома. И модемы стали больше приобретать. А так покупают, конечно, и телефоны. Но всё же людей заметно меньше стало.

Сами мы обеспечены всем необходимым: маски, перчатки, антисептик. Несколько раз в день обрабатываем стойку. Мы очень ответственно относимся к этому, чтобы домашним своим не принести инфекцию.

Продавцы продуктового магазина Инна Ермакова и Наталья Терехова:

– Соблюдаем меры предосторожности, конечно. На нас в том числе лежит ответственность, как и на остальных гражданах России. Но вообще сами уже устали бояться. Столько разной информации, что не знаешь, где правду пишут, а где нет. Ну что мы, простудой первый год болеем? Не знаем, насколько в действительности опасен этот вирус, но на всякий случай, когда очереди собираются, призываем людей держать дистанцию. Места достаточно, чтобы на метр отойти друг от друга.

Покупателей немного меньше стало, но впрок никто не закупается. Предпочтения по товарам у них не поменялись. Паники у людей нет.

Фармацевт аптеки Жанна Матюшевич:

– Покупателей стало в 3-4 раза больше, чем до объявления карантина. Берут впрок препараты от простуды, в том числе профилактические, а также лекарства, показанные при хронических заболеваниях. Маски, антисептики, парацетамол спрашивают, но этого всего нет. Люди, кстати, очень настороженно относятся, когда близко оказывается несколько человек, просят отойти на метр. Иногда, конечно, приходится напоминать, но чаще всего они сами об этом знают.

Мне самой, конечно, страшно заразиться коронавирусом. Столько информации вокруг негативной о нем! Я бы сама сейчас с удовольствием изолировалась и сидела бы дома с ребенком, но раз уж выбрала такую работу, не могу жаловаться. Я работаю в одноразовых перчатках, но и несколько раз в день обрабатываю руки антисептиком. Скорее бы всё это уже закончилось...

Продавец хозяйственного магазина Елена Щербакова:

– В субботу было много покупателей у нас. Брали в основном что-то для дачи, краски, грунтовки, землю для пересадки. А сейчас все, наверное, уехали за город на время карантина, и покупателей заходит меньше.

Мне кажется, что больше паники наводят вокруг этого коронавируса. Самим нам не страшно работать, но на всякий случай на расстоянии метра держимся от покупателей. Маски у нас были, но сейчас уже все закончились. И в продаже у нас тоже их уже нет, нам руководство сшило марлевые маски, заботясь о нашей безопасности. Полы с «Белизной» моем, ручки дверей тоже ею протираем, температуру меряем несколько раз в день. Мы понимаем свою ответственность перед покупателями, потому что многие из них уже пенсионного возраста.

Социальный работник Оксана Зайцева:

– Мы обслуживаем всех людей, которым в силу возраста и состояния здоровья требуется помощь. Мы им и продукты покупаем, и по дому помогаем, а сейчас в условиях постоянного потока информации про коронавирус мы еще и успокаиваем тех, кто паникует. Объясняем, что такое вирус, почему не нужно ходить в гости к подругам в этот период или сидеть возле дома на лавочке. Когда доходчиво объяснишь, то люди сразу начинают с пониманием относиться к ограничительным мероприятиям, которые введены по всей стране. Ведь сами мы не переживаем, потому что у нас есть понимание и четкие инструкции о том, что нужно делать, чтобы не заразиться вирусом. Если их соблюдать, то причин для паники нет.

Что же касается доставки покупок из магазина, то, конечно, тут есть некоторые изменения. Деньги за товар теперь нам некоторые передают в пакете, другие и вовсе, кто невысоко живет, из окошка спускают веревку с крючком и потом поднимают покупки. Мы очень индивидуально к каждому относимся, поэтому если человеку так спокойнее, мы не возражаем.

Полицейский ППС Дмитрий:

– Полицейские патрулируют улицы на всей территории области. Есть как автомобильные наряды, так и пешие, которые ходят в местах возможного скопления граждан. Через громкоговорители и лично просим туляков по возможности оставаться дома, без необходимости не выходить на улицу. Напоминаем и об ответственности за нарушение запретов и ограничений. Как правило, люди с пониманием относятся к обращениям полицейских, уточняют вопросы по передвижению по городу, посещению магазинов. Кроме того, посещаем граждан, которым предписано находиться на карантине. В основном все соблюдают обязательные меры предосторожности, тем не менее, сотрудники обязаны убедиться, что каждый такой человек находится дома – визуально через приоткрытую дверь либо просто по голосу, в зависимости от ситуации и обстоятельств. Конечно же, максимально помня о собственной безопасности. Что касается меня, то я даже как-то не задумывался, боюсь ли я инфекции. Соблюдаю сам рекомендации по санобработке, а куда ж деваться? Это работа такая. и кто-то должен ее делать!