Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!

До конца декабря все покупатели крупной бытовой техники получат полезные подарки. И оформление рассрочки – не исключение!

Новый год – это всегда трепетное ожидание, что наступающий год непременно принесет в жизнь каждой семьи больше радостных моментов, счастливых вечеров и ощущения комфорта и уюта в доме.

Магазин бытовой техники «Дуэт» готов помочь создать вам праздничное настроение. С 18 декабря и до конца года «Дуэт» вместе с компанией BOSCH дарит всем покупателям крупной бытовой техники BOSCH полезные подарки.

Подарки от «Дуэт» – это не скидки или купоны на покупку, а техника для кухни: электрический чайник, блендер, миксер и другие полезные современные, призванные облегчить работу по дому и оставить максимум времени для семьи.

Техника BOSCH отличается надежностью, практичностью, многофункциональностью и оригинальным дизайном. Войти в новый год с современной техникой – это возможно, лучший подарок, который каждый вы можете сделать себе и своей семье. А с беспроцентной рассрочкой от магазина «Дуэт» это вдвойне проще:

оформляете рассрочку до 12 месяцев, вносите минимальный платеж, получаете подарок и пользуетесь стиральной машиной, холодильником или целым комплектом встраиваемой техники мирового качества BOSCH!

Магазин «Дуэт» поздравляет вас с наступающим новым годом и желает всем войти в новый год с хорошим настроением, пусть тепло семейного очага согревает каждый дом, а счастливых минут, проведенных в кругу близких, было как можно больше. Обо всем остальном в позаботится техника BOSCH.

Подробности смотрите на сайте www. duet-tula.ru

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