Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!
До конца декабря все покупатели крупной бытовой техники получат полезные подарки. И оформление рассрочки – не исключение!
Новый год – это всегда трепетное ожидание, что наступающий год непременно принесет в жизнь каждой семьи больше радостных моментов, счастливых вечеров и ощущения комфорта и уюта в доме.
Магазин бытовой техники «Дуэт» готов помочь создать вам праздничное настроение. С 18 декабря и до конца года «Дуэт» вместе с компанией BOSCH дарит всем покупателям крупной бытовой техники BOSCH полезные подарки.
Подарки от «Дуэт» – это не скидки или купоны на покупку, а техника для кухни: электрический чайник, блендер, миксер и другие полезные современные, призванные облегчить работу по дому и оставить максимум времени для семьи.
Техника BOSCH отличается надежностью, практичностью, многофункциональностью и оригинальным дизайном. Войти в новый год с современной техникой – это возможно, лучший подарок, который каждый вы можете сделать себе и своей семье. А с беспроцентной рассрочкой от магазина «Дуэт» это вдвойне проще:
оформляете рассрочку до 12 месяцев, вносите минимальный платеж, получаете подарок и пользуетесь стиральной машиной, холодильником или целым комплектом встраиваемой техники мирового качества BOSCH!
Магазин «Дуэт» поздравляет вас с наступающим новым годом и желает всем войти в новый год с хорошим настроением, пусть тепло семейного очага согревает каждый дом, а счастливых минут, проведенных в кругу близких, было как можно больше. Обо всем остальном в позаботится техника BOSCH.
Подробности смотрите на сайте www. duet-tula.ru
Адреса магазинов в Туле:
- Фрунзенская ярмарка, ТЦ «Наш дом» (25-09-23),
- рядом с ТЦ «РИО», ул. Епифанская, 34 (42-97-65).