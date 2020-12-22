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Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!
Партнерский материал

Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!

До конца декабря все покупатели крупной бытовой техники получат полезные подарки. И оформление рассрочки – не исключение!

Новый год – это всегда трепетное ожидание, что наступающий год непременно принесет в жизнь каждой семьи больше радостных моментов, счастливых вечеров и ощущения комфорта и уюта в доме.

Магазин бытовой техники «Дуэт» готов помочь создать вам праздничное настроение. С 18 декабря и до конца года «Дуэт»  вместе с компанией BOSCH дарит всем покупателям крупной бытовой техники BOSCH полезные подарки.

Подарки от «Дуэт» – это не скидки или купоны на покупку, а техника для кухни: электрический чайник, блендер, миксер и другие полезные современные, призванные облегчить работу по дому и оставить максимум времени для семьи.

Техника BOSCH отличается надежностью, практичностью, многофункциональностью и оригинальным дизайном. Войти в новый год с современной техникой – это возможно, лучший подарок, который каждый вы можете сделать себе и своей семье. А с беспроцентной рассрочкой от магазина «Дуэт» это вдвойне проще:

оформляете рассрочку до 12 месяцев, вносите минимальный платеж, получаете подарок и пользуетесь стиральной машиной, холодильником или целым комплектом встраиваемой техники мирового качества BOSCH!

Магазин «Дуэт» поздравляет вас с наступающим новым годом и желает всем войти в новый год с хорошим настроением, пусть тепло семейного очага согревает каждый дом, а счастливых минут, проведенных в кругу близких, было как можно больше. Обо всем остальном в позаботится техника BOSCH.

Подробности смотрите на сайте www. duet-tula.ru

Адреса магазинов в Туле:

  • Фрунзенская ярмарка, ТЦ «Наш дом» (25-09-23),
  • рядом с ТЦ «РИО», ул. Епифанская, 34 (42-97-65).
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Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 1
Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 2
Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 3
Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 4
Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 5
Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 6
Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 7
Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 8
Магазин «Дуэт» дарит честные подарки своим покупателям!, Фото: 9
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 08:30
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