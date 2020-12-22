Мастер-класс по грумингу в Туле: как профессионально заботиться о своем питомце

Чтобы животные чувствовали себя комфортно и выглядели отлично, им необходимо посещать грумера. Специалист поможет содержать шерсть в порядке, сделает стильную стрижку и обновит образ.

Все, кто заботится о своем питомце, знают: качественный груминг – это не только эстетика внешнего вида, но прежде всего забота о животном. Гигиенический уход показан всем породам животных, он гарантируют профилактику многих проблем со здоровьем, а заодно обеспечивают ухоженный вид шерстки и сводят к минимуму линьку животного.

Именно поэтому, услугами грумеров сейчас пользуются не только те, кто готовит питомца к выставке или конкурсу, но и люди, переживающие о здоровье питомца.

Заботу о четвероногом друге можно доверить профессионалу или освоить технику самому. Специализированные курсы груминга подойдут владельцам собак и кошек, а также тем, кто хочет работать в новой профессии и стать высококлассным мастером. На днях в Туле впервые состоялся мастер-класс от признанного профессионала своего дела - грумера Юлии Васильевой.

Юлия — креативный грумер. Она делает окрашивание, «рисует» леопардовые пятна и даже создает картины на шерсти, используя качественные материалы, краски, которые не вредят животному.

А еще она с удовольствием делится своими знаниями с другими и периодически проводит лекции для всех желающих.

Пород собак и кошек великое множество, а значит и косметика должна точно соответствовать типу шерсти животного. Также важно грамотно подбирать инструменты для груминга. Об этом и многом другом Юлия рассказала на мастер-классе.

Грумер Юлия умеет работать с кошками и собаками всех пород, в том числе с животными с самым несговорчивым характером. У нее «соглашаются на стрижку» даже питомцы с проблемным поведением и те, с кем не справляются хозяева.

На мастер-классе Юлия показала на конкретных примерах, как правильно выбирать технику стрижки и в зависимости от типа шерсти. Собаки в волшебных руках Юлии на глазах превращались в настоящих красавцев.

В профессии Юлия очень много лет. Секрет такого подхода – в любви к животным и умении общаться с ними. С Юлией даже агрессивные собаки перестают кусаться. Мастер постоянно повышает квалификацию и участвует в конкурсах международного уровня. В копилке у Юлии четыре первых места, одно второе и одно звание Best in Show.

Юлия организовывает мастер-классы в Туле ведущих грумеров из других городов. А еще она сотрудничает с волонтерами, которые помогают бездомным животным. Она бесплатно стрижет, моет и вычесывает кошек и собак, которые ищут дом. В дальнейшим, когда животные становятся домашними, у них сохраняется скидка 50% на все услуги грумера.

Грумер Юлия при необходимости выезжает на дом к четвероногим клиентам. В ближайшее время она на ул. Плеханова в Туле откроет собственный салон для животных. Сейчас в помещении завершается ремонт.

Тел. 8-915-682-02-22.