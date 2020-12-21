Стоматологи ESTETIC DENT в Туле советуют: встречайте Новый год белоснежной улыбкой

Специалисты Центра современной стоматологии владеют инновационными технологиями отбеливания и восстановления зубов. А что может быть круче голливудской улыбки?! Сделайте себе и своим близким такой подарок!

О крутой команде высокопрофессиональных стоматологов из Центра современной стоматологии ESTETIC DENT мы уже писали здесь.

– Говорят, улыбки делают мир светлее, а людей – счастливее. Мы делаем всё, чтобы наши пациенты не стеснялись улыбаться и делали это как можно чаще! Особенно в такой волшебный праздник, как Новый год. Наш Центр оснащен цифровой аппаратурой последнего поколения, в том числе мировым брендом в области отбеливания зубов светодиодной лампой Philips Zoom 4 поколения. Встретить Новый год белоснежной голливудской улыбкой – легко! Тем более, что наш Центр работает и 31 декабря, рассказывает Алексей Романов, директор, зубной техник центра современной стоматологии ESTETIC DENT и просто фанат стоматологии в целом.

Кстати, сертификат на посещение центра современной стоматологии ESTETIC DENT может стать прекрасным подарком для родных и близких, для любимых и друзей – для всех тех, кому вы под бой курантов (и не только) пожелаете здоровья и красоты в новом году.

В Центре оказывают не только полный перечень стоматологических услуг пациентам любого возраста, но занимаются также профилактикой, гигиеной и самыми различными эстетическими вопросами в стоматологической сфере.

Например, знаете ли вы, что Всемирное общество стоматологов рекомендует раз в полгода проходить процедуры гигиены полости рта у специалистов? Даже если вы чистите зубы утром и вечером, полощите рот после каждого приема пищи и используете 1-2 раза в день зубную нить! Налет на зубах и языке, зубной камень – всё это легко и просто удалить на профессиональном оборудовании в Центре современной стоматологии ESTETIC DENT.

Процедура профессиональной гигиены полости рта требуется также перед отбеливанием зубов, установкой виниров, брекетов или коронок, перед имплантацией. Это совершенно безболезненная и очень эффективная процедура. После нее зубы становятся светлее на 1-2 тона.

Аппарат Air Flow распыляет на зубы специальную смесь под давлением и легко удаляет отложения с поверхности зуба, из межзубных пространств, бактериальную пленку с эндотоксинами с поверхности корней в пародонтальных карманах (что очень важно для пациентов с пародонтитом). Правда, застарелые зубные отложения все-таки сначала удаляют при помощи ультразвукового аппарата. Но это также малотравматично и не больно.

Завершающий этап гигиенической чистки, улучшающий внешний вид зубов - реминерализующая терапия.

- Ее суть заключается в искусственном насыщении твердых тканей зуба необходимыми микроэлементами. Ремотерапия эффективна при подготовке к отбеливанию зубов, перед установкой коронок и виниров, при патологической стираемости зубов и истончении зубной эмали. Она делает зубы гладкими, блестящими и красивыми, повышает прочность эмали и уменьшает ее чувствительность, снижает риск развития кариеса, - рассказывает стоматолог-терапевт Анна Юрьевна Бормотова.

Кстати, по словам стоматологов, с разрушением зубной эмали в той или иной степени сталкивается практически каждый человек. Эмаль легко может пострадать от довольно безобидных, на обывательский взгляд, вещей. Вы грызете семечки или орехи? Сильно надавливаете на зубную щетку, когда чистите зубы? А может быть, вы работаете в тесном контакте с абразивами и кислотами? Всё это, а также несбалансированное питание, негативно отражается на состоянии зубной эмали. Восстановить ее помогает ремотерапия, которую стоматологи советуют проводить – как и профессиональную гигиену полости рта – дважды в год.

Чтобы правильно ухаживать за полостью рта дома, укреплять зубную эмаль, нужно выбирать правильные зубные щетки и пасты. И в этом вам тоже помогут в Центре современной стоматологии ESTETIC DENT.

Здесь продают настоящие швейцарские зубные щетки и зубные пасты Curaprox. Они – правильный и полезный подарок к Новому году и Рождеству для всей семьи.

Уникальность щеток Curaprox – в запатентованной щетине, она эффективно удаляет налет и не травмирует эмаль и десны. А зубные пасты Curaprox поддерживают иммунный баланс полости рта, усиливают антибактериальную, реминерализующую и очищающую функцию слюны.

В Центре современной стоматологии ESTETIC DENT проводят процедуру инновационного отбеливания зубов - без вреда для эмали. И результат вы получите сразу, встав со стоматологического кресла!

– Philips ZOOM 4 поколения – бренд №1 у пациентов в США, желающих получить белоснежную улыбку. Теперь такая процедура доступна и для туляков! – говорит стоматолог Джамшед Шокиров.

Отбеливание зубов с помощью Philips ZOOM 4 - прогрессивный и абсолютно безболезненный метод динамического осветления зубов на 8-10 тонов. Так можно убрать не только наружные, но и внутренние окрашивающие пигменты в эмали зубов.

Суть процедуры заключается в следующем. На зубы наносят специальный гель. Под воздействием ультрафиолетовых лучей Philips ZOOM 4 из него выделяется активный кислород. Попадая в микропространства зубной эмали, он убирает окрашивающие пигменты зуба, не затрагивая ткани эмали и дентина.

Обязательное условие - до процедуры отбеливания зубов нужно залечить кариес (если есть) и пройти процедуру профгигиены полости рта.

Белизна зубов сохраняется на 5 лет, причем без негативного воздействия на эмаль и всего за один визит к стоматологу. Отбеливание по технологии Philips Zoom – тот случай, когда красота не требует жертв.

А сделать улыбку совсем идеальной помогут виниры - это тонкие, но при этом достаточно прочные керамические пластинки. С их помощью можно скорректировать небольшие искривления передних зубов, не прибегая к ортодонтическому лечению. Установка виниров считается малоинвазивным способом реставрации зуба.

Центр современной стоматологии ESTETIC DENT в Новом году начнет работать с 4 января 2021 года. Новогодние каникулы – вполне удачное время, чтобы сделать свою улыбку безупречной.

Вам рады предложить квалифицированную помощь по всем направлениям стоматологии в Центре современной стоматологии ESTETIC DENT в Туле на ул. Кирова, 151-а.

Запись и справки по тел.: +7 (4872) 730-290, +7 (910) 15-15-071.

Часы работы: понедельник-пятница 9.00 – 19.00, суббота 9.00 – 15.00. Воскресенье: выходной.

Действует система скидок: по карте «Забота» – 7%, по акции «Соседи» (для туляков, живущих поблизости) – 5%. А для тех, кто проходит лечение у ортодонта, скидка на процедуры по гигиене полости рта – 25%!

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