Где в Туле купить пушистую живую елку, как с картинки, знает «Леруа Мерлен»

В «Леруа Мерлен» уже все готово, чтобы создать в вашем доме чарующую атмосферу Нового года.

Шорох мишуры, тихий звон шаров и свет гирлянд на новогодней елке... Наверное для большинства украшение зеленой красавицы – одна из самых любимых семейных традиций.

Именно елка создает ту неповторимую атмосферу приближения праздника в доме. Поэтому к ее выбору нужно подойти максимально ответственно.

Как правило в пользу искусственных елок играет тот факт, что они не осыпаются, не требуют дополнительного ухода и и имеют эстетичный вид, сколько бы они не стояли в доме.

«Леруа Мерлен» приготовил для туляков настоящий сюрприз – пихта Нордмана – потрясающей красоты хвойное дерево, идеальной формы, с ярко-зеленой, густой, блестящей хвоей.

Внешне оно очень напоминает русскую ель, но это совсем другое растение. В европейских странах именно пихта Нордмана традиционно используется в качестве новогоднего дерева.

Иголки пихты не колются и устойчивы к осыпанию. Она до месяца может сохранять свой первозданный вид без какого-либо дополнительного ухода. Если же хотите, чтобы символ нового года дольше радовал вас, то в «Леруа Мерлен» можно приобрести специальные средства для подкормки зеленой красавицы и подставки, чтобы было легче ее установить дома. И тогда вы смело можете рассчитывать на удивленные глаза соседей, когда вы в марте будете выкидывать елку, которая сохранит насыщенную зленую хвою.

Пихту Нордмана можно смело наряжать сейчас и не опасаться, что она «не доживет» до Нового года.

Зарядитесь праздничными эмоциями и наполните хвойным ароматом свой дома уже сегодня!

Широкий ассортимент елок в «Леруа Мерлен» позволит выбрать ту самую зеленую красавицу! Тут на выбор елки от метра до трех в высоту. Цены вполне демократичны – от 1100 рублей. В продаже также большой ассортимент лапника пихты.

При необходимости можно оформить доставку пихты к вам домой.

Этих пушистых красавиц можно увидеть своими глазами в садовом центре «Леруа Мерлен» или заходите на сайт.

Также на сайте найдете большой выбор новогодних украшений для вашей елки и декора помещений.