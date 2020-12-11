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Где в Туле купить пушистую живую елку, как с картинки, знает «Леруа Мерлен»
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Где в Туле купить пушистую живую елку, как с картинки, знает «Леруа Мерлен»

В «Леруа Мерлен» уже все готово, чтобы создать в вашем доме чарующую атмосферу Нового года.

Шорох мишуры, тихий звон шаров и свет гирлянд на новогодней елке... Наверное для большинства украшение зеленой красавицы – одна из самых любимых семейных традиций. 

Именно елка создает ту неповторимую атмосферу приближения праздника в доме. Поэтому к ее выбору нужно подойти максимально ответственно.

Как правило в пользу искусственных елок играет тот факт, что они не осыпаются, не требуют дополнительного ухода и и имеют эстетичный вид, сколько бы они не стояли в доме. 

«Леруа Мерлен» приготовил для туляков настоящий сюрприз – пихта Нордмана – потрясающей красоты хвойное дерево, идеальной формы, с ярко-зеленой, густой, блестящей хвоей.

Внешне оно очень напоминает русскую ель, но это совсем другое растение. В европейских странах именно пихта Нордмана традиционно используется в качестве новогоднего дерева. 

Иголки пихты не колются и устойчивы к осыпанию. Она до месяца может сохранять свой первозданный вид без какого-либо дополнительного ухода. Если же хотите, чтобы символ нового года дольше радовал вас, то в «Леруа Мерлен» можно приобрести специальные средства для подкормки зеленой красавицы и подставки, чтобы было легче ее установить дома. И тогда вы смело можете рассчитывать на удивленные глаза соседей, когда вы в марте будете выкидывать елку, которая сохранит насыщенную зленую хвою.

Пихту Нордмана можно смело наряжать сейчас и не опасаться, что она «не доживет» до Нового года. 

Зарядитесь праздничными эмоциями и наполните хвойным ароматом свой дома уже сегодня!

Широкий ассортимент елок в «Леруа Мерлен» позволит выбрать ту самую зеленую красавицу! Тут на выбор елки от метра до трех в высоту. Цены вполне демократичны – от 1100 рублей. В продаже также большой ассортимент лапника пихты. 

Галерея
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 1
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 2
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 3
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 4
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 5
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 6
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 7
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 8
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 9
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 10
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 11
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 12
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 13
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 14
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 15
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 16
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 17
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 18
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 19
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 20
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 21
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 22
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 23
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 24
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 25
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 26
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 27
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 28
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 29
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 30
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 31
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 32
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 33
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 34
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 35
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 36
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 37
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 38
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 39
«Леруа Мерлен» знает, где в Туле купить живую елку, как с картинки, Фото: 40
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При необходимости можно оформить доставку пихты к вам домой. 

Этих пушистых красавиц  можно увидеть своими глазами в садовом центре «Леруа Мерлен» или заходите на сайт.

Также на сайте найдете большой выбор новогодних украшений для вашей елки и декора помещений.

 

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 14:45 0
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