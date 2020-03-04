Книжные идеи подарков любимым на 8 Марта

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Вызвать радость помогут книги о красоте, великих женщинах и интересных хобби. Myslo и «Читай-город» подобрали 10 книг, которые так и просятся в руки.

Ханна Джевелл «100 величайших хулиганок в истории», 18+ Часто, когда мы изучаем историю и вообще хоть что-то узнаем о женщинах, которые в ней участвовали, их описывают как милых, приличных и скучных паинек. Такое ощущение, что они всю жизнь только и делают, что направляют свой грустный, но прекрасный взор на свое блестящее будущее. Но в этой книге паинек вы не найдете. 100 настоящих хулиганок, которые плевали на правила, и мнение других людей и меняли мир. Некоторых из них вы уже наверняка знаете, а другие пока не пробились в учебники по истории. Перед вами книга о 100 самых бесстрашных и гениальных женщинах в истории — хулиганках, изменивших мир!

Людмила Петрановская «Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы», 12+ Дети или работа? Молодые и талантливые женщины мучают себя этим вопросом со времени появления джинсов и домашнего интернета. А что, если попробовать не выбирать? «Селфмама. Лайфхаки для работающей мамы» — это практические советы для современных мам, которые стремятся уделять равное количество сил и энергии каждой из сторон своей личности. Простые хитрости, описанные в этой книге, позволят вам избежать жертв в гонке за двумя зайцами: карьерой и семьей. Вы поймете, как можно успеть все, не прибегая к услугам Мэри Поппинс, помощи маховиков времени и волшебства.

Хилтон Картер «Wild at home. Как превратить свой дом в зеленый рай», 12+ Книга известного дизайнера, ведущего телепрограммы «Plant Doctor» вдохновит вас на создание настоящих джунглей в собственной квартире и вооружит всеми ноу-хау, необходимыми для ухода за вашими растениями. Вы узнаете, где их разместить, как размножать, как подобрать правильный горшок. Вы научитесь комбинировать свои растения по размерам и формам листьев и создавать уникальные дизайнерские композиции в каждой комнате. Превратите свой дом в необыкновенную оранжерею с самыми красивыми комнатными растениями!

Керри Лорд «Зоопарк Эдварда. Вязаные животные. 40 моделей», 16+ Вязание как искусство! Новый формат старинного рукоделия, ставшего модным увлечением в наши дни и пользующегося огромной популярностью во всем мире. Необычайно реалистичные вязаные игрушки, созданные по схемам британской мастерицы Керри Лорд, — отличное украшение современного интерьера и прекрасный подарок для любого возраста. 40 забавных обитателей нашей планеты с нетерпением ждут возможности познакомиться с вами! Благодаря понятным пошаговым инструкциям и красивым цветным фотографиям выполнение их по силам даже новичку. В этих потрясающих животных очень легко влюбиться — путешествуя с крючком по страницам книги, вы наверняка обзаведетесь новыми друзьями! Анна Киселева «Свободные отношения с едой и не только. Рецепты для тех, кто любит себя», 16+ Хватит загонять себя в жесткие рамки — постоянные ограничения ни к чему хорошему не приведут. В книге автор делится не только огромным количеством простых, полезных и интересных рецептов, но и советами, которые помогут обрести свободные, гармоничные отношения с едой и навсегда забыть о диетах и ограничениях. Суп из зеленого горошка, паштет из чечевицы, пшенная каша с жареной грушей, стейки из капусты, пшенники с изюмом, маффины с черной смородиной — попробуем? Свобода жить здорово в свое удовольствие!

Мари Кондо «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни», 12+

Японское искусство наведения порядка дома и жизни. Превратите свой дом в постоянно чистое и свободное от захламленности пространство благодаря невероятному Методу КонМари. Японский эксперт по избавлению от завалов и профессиональной уборке поможет привести в порядок комнаты навсегда, используя вдохновляющий пошаговый метод.

Морин Шике «Без ярлыков. Женский взгляд на лидерство и успех», 18+ Целеустремленная. Застенчивая. Лидер. Жена. Мама. Мы живем в мире категорий — ярлыков, которые рассказывают миру и нам, кто мы такие и какими должны быть. Об одних определениях мы мечтаем, других боимся или считаем их ниже своего достоинства. Но, чтобы жизнь была по-настоящему вашей, нужно научиться давать себе характеристики на собственных условиях. В книге Морин Шике рассказывает о своем неординарном пути от литературоведа до главы модного дома Chanel — крутая кривая познания привела ее сначала в ряды стажеров-маркетологов L’Oreal Paris, затем через отдел оптовых продаж в The Gap и Old Navy подняла на должность президента Banana Republic.

Лу Вей «Дом для жизни. Как в маленьком пространстве хранить максимум вещей», 12+ Если вы сталкивались с проблемой организации пространства, то эта книга не просто изменит ваше отношение к порядку в своем доме, но и к своим вещам и привычкам! Вы найдете в ней все самое актуальное — от правильного проектирования, расстановки мебели, списков только необходимых вещей, секретов хранения, до психологических установок против «ожирения» своего гардероба. Лу Вей — одна из самых известных и авторитетных дизайнеров интерьеров в Китае, талантливая художница и популярный блогер. Вся система уборки и наведения порядка не только в своем жилище, но и жизни наглядно продемонстрирована автором — в забавных иллюстрациях и комментариях.

В это необычное издание вошли лучшие рецепты со всего света — итальянские, французские, индийские, китайские, арабские, японские, английские… Самые удачные, вкусные, легкие в исполнении, отточенные многовековой традицией и всегда актуальные блюда, ставшие международными, собраны здесь под одной обложкой. Рецепты представлены в форме пошаговых инструкций с фотографиями, иллюстрирующими каждый этап приготовления таким образом, что самое изысканное блюдо сразу становится простым и доступным. Вы можете использовать и привычные, проверенные временем приемы, и самые современные технологии, которые помогут вам реализовать любые кулинарные фантазии — от легкого завтрака до украшения романтического вечера. Выбор за вами.

Мики Аграваль «Разрушительница шаблонов. 13 правил, которые больше не нужно соблюдать», 16+ 13 шаблонов, которые нужно разрушить. 13 изменений в 13 важнейших сферах жизни. Мики Аграваль — американская предпринимательница, которая борется за права женщин, а так же не боится поднимать табуированные темы, как в бизнесе, так и в жизни. В 32 года она основала стартап, который превратился в бизнес с оборотом в 150 000 000 $ в год, а чуть позже вошла в топ 25 молодых изобретателей по версии журнала TIME и в список 20 самых богатых миллениалов по версии журнала Forbes. Мики бросает вызов обществу и побеждает. Оглянись вокруг — и сделай все по-своему. Ведь быть собой — это единственный способ быть счастливой.

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