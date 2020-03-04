Репортаж: Как выращивают тюльпаны в Тульской области

Красные, желтые, нежно-розовые, стильные фиолетовые, классические и необычные тюльпаны – в преддверии женского праздника они заполняют магазины и рынки. Мы заглянули в цветочную теплицу, чтобы узнать, как там готовятся к 8 Марта.

Тюльпаны, которые продаются в преддверии 8 Марта на рынках и в цветочных магазинах Тульской области, почти все местные. В регионе есть сразу несколько крупных производителей. Мы заглянули к одному из них – в Тепличный комплекс «Тульский», который находится недалеко от Алешни в Ленинском районе Тулы. Здесь каждый год выращивают 200 000 тюльпанов.

Чтобы к началу марта получить благоухающий урожай, позаботиться о нем нужно еще в июле. В середине лета производители уже заказывают луковицы для будущих цветов. Они приезжают в Тулу из Голландии и ждут своего часа до конца декабря.

Во время новогодних праздников, пока все вокруг отдыхают, в теплице начинается самая жаркая пора. Луковицы сажают с 30 декабря по 4 января. Это один из самых сложных периодов для сотрудников, потому что посадка растений – это полностью ручной труд, которые пока не может заменить ни одна машина.

Чтобы выгонка прошла успешно, в теплице поддерживается низкая температура – примерно 5 градусов. Всё это время цветы обильно поливают. А уже через три недели луковица укореняется.

Когда сформировалась хорошая корневая система, температуру поднимают до плюс 9-12 градусов. А дальше цветочкам нужно стандартная забота – полив, подкормка и немного внимания. Когда бутоны сформируются, температура подрастет еще немного – до 14 градусов.

В Тепличном комплексе всеми процессами руководит генеральный директор и единственный агроном на цветочной ферме – Татьяна Задоркина.

– В современных теплицах система полива работает автоматически, так же устанавливается необходимая температура. Так что могу одна присматривать за всей плантацией. По профессии я агроном, работаю в этой сфере всю жизнь, поэтому знаю, как развивается растение, и что ему нужно в определенный период. Только техническими характеристиками тут все не обходится. Если ты работаешь с растениями, нужно любить свою работу. Иначе ничего не выйдет.

Цветы все чувствуют, и они очень благодарные. Я говорю им утром: «Здравствуйте, мои хорошие».

Иногда хожу и разговариваю с ними, говорю приятные вещи, особенно, если вижу, что рост замедлился. И это помогает!

Самая приятная стадия роста тюльпанов наступает в феврале, когда у цветков формируются окрашенные бутоны. Вся теплица тогда превращается в огромное цветочное поле. Каждый, кто попадает сюда, обязательно заряжается весенним настроением, несмотря на погоду за окном.

Цветы собирают с двадцатых чисел февраля до 1 марта. Затем начинается этап сборки больших букетов. В работу включаются все сотрудники теплицы.

Каждый цветок осматривают, с него срезают луковицу, оборачивают большие букеты в тюльпаны, затем собирают их в коробки и отправляют в холодильник. Там они пробудут до момента реализации.

В холодильнике всего +1 градус. При такой температуре в тюльпане замирают все дыхательные и ростовые процессы, и цветок так может храниться до трех недель.

Кстати, каждую луковицу используют только один раз. Все срезанные отправляются на утилизацию, потому что получить из них еще один такой же крепкий урожай уже невозможно.

Как выбрать хорошие тюльпаны: совет специалиста

– Когда идете на цветочный рынок, присмотритесь к тюльпанам внимательнее, – говорит Татьяна Задоркина. – Цветок должен быть внешне здоровым, без повреждений, а стебель толстым. Если тюльпан выращивали и хранили правильно, он не будет изгибаться, когда вы держите его в руке. Чтобы точно увидеть это, выбирайте тюльпаны без жестких оберток и пленок.

А еще если вы хотите, чтобы букет радовал вас дольше, покупайте тюльпаны с закрытыми бутонами. Они раскроются уже через несколько часов в воде. Но так вы будете уверены, что купили свежие цветы, которые хранили правильно.