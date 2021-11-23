Книги спасают жизнь

В ноябре стартовал благотворительный проект «Добро между строк». Организаторы проекта — федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город», благотворительный фонд «Нужна помощь», соцмедиа «Такие дела» и агентство «Nectarin».

Уникальный в своем роде проект дает возможность оказать помощь сразу по нескольким направлениям — детям, взрослым и животным. Нацелен на развитие системной благотворительности в России и будет реализован в течение 3-х месяцев в розничной сети и интернет-магазине «Читай-город».

Для проекта специально подобраны книги, которые оформлены эксклюзивными суперобложками. Так же изготовлены закладки со смыслом, которые идут в подарок тем, кто заказал на сайте книги из подборки. Это истории о том, как люди или животные попадают в трудные жизненные ситуации.

Девиз проекта — литературным персонажам помочь нельзя, но можно помочь тем, кто столкнулся с бедой в реальной жизни. Сопереживая героям произведений, читатели могут оказать помощь людям и животным, которые оказались в похожих обстоятельствах.

Сделать это можно разными способами:

Купить книгу из тематической подборки — 10% от продажи «Читай-город» перечислит на развитие системной благотворительности.

Посетители книжного магазина могут отсканировать QR-код с суперобложки и самостоятельно перечислить любую сумму.

Елена Абрамова, руководитель отдела общественных связей и социальных проектов сети магазинов «Читай-город»:

«Проект «Добро между строк» через книги обращает внимание читателей на проблемы общества. Чтение побуждает думать и действовать. Для нас важно, чтобы человек мог выбрать для себя то, что больше откликается в его душе — дети, взрослые, животные — и помочь. Впервые в одном проекте мы оказываем масштабную помощь сразу нескольким фондам, и эта идея нас очень согревает. Мы надеемся, что она вызовет отклик и у читателей».

Софья Жукова, исполнительный директор благотворительного фонда «Нужна помощь»:

«Когда я покупаю книги, то испытываю невероятное чувство счастья от самого процесса. От мыслей о том, что нового я узна? ю из книги и в какой мир смогу окунуться, читая её. Совершая пожертвование, человек ощущает нечто подобное. Проект с «Читай-городом» — замечательная возможность усилить эмоции от покупки книг и поддержать благотворительные организации. Для фонда «Нужна помощь» — это способ рассказать читателям о важности решения социальных проблем и показать простой путь поддержки тех, кому можно помочь».

Михаил Самарский, автор книг для детей, блогер, общественный деятель:

«Человек, который любит читать, не может быть равнодушным. Погружаясь в книгу, мы сопереживаем героям, испытываем разные чувства. Книги делают нас лучше и учат понимать себя и других. Я убеждён, что мир спасут любовь, добро и милосердие».

«Читай-город» — крупнейший в Европе книжный ритейлер. 29 лет на рынке, 550 розничных магазинов в 190 городах России и интернет-магазин. По версии Международной общественной премии Retailer of the Year признан «Лучшим сетевым магазином России» и «Лучшим интернет-магазином России» в категории «Книги» в 2017—2018, 2019−2020, 2020−2021 гг.

«Такие дела» — медиапортал о социальных проблемах и людях, которые с ними сталкиваются. Существует с 2015 года.

«Нужна помощь» — «фонд фондов», который занимается развитием системной благотворительности в России. На портале «Такие дела» фонд привлекает внимание общества к социальной повестке, поддерживает и развивает российские гражданские и благотворительные инициативы. За 6 лет «Такие дела» опубликовали 1 495 статей и собрали для фондов 494 миллиона рублей.

«Nectarin» — полносервисное digital-агентство, которое с 2006 года успешно провело 1 619 комплексных рекламных кампаний и неоднократно становилось агентством года по версии Adindex и Ruward.

Фонды, куда будут перечислены средства:

«Юна» — это первый в России Центр реабилитации временно бездомных животных, где собаки и кошки проходят необходимую подготовку для того, чтобы обрести настоящий дом. С животными в центре работают ветеринары, кинологи, зоопсихологи. За 3 года существования организации был найден дом более 1000 животным. Сейчас в «Юне» более 300 кошек и собак, которые готовятся стать домашними.

Фонд медицинских решений «Не напрасно» — независимая некоммерческая организация. Создает системные проекты, которые способны изменить будущее российской медицины к лучшему. Миссия Фонда — снижение смертности путем профилактики заболеваний, повышения качества лечения пациентов и образования врачей.

Благотворительный фонд помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета «Подсолнух» — единственная организация, которая занимается проблемой первичного иммунодефицита в России системно. Фонд обеспечивает жизненно необходимым дорогостоящим лечением пациентов, страдающих опасными для жизни заболеваниями иммунной системы, оказывает правовую и психологическую поддержку подопечным, поддерживает программы по повышению осведомленности в области иммунных заболеваний.