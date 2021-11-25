Тулячка об участии в конкурсе «Краса России - 2021»: «Горжусь, что вошла в топ-12!»

Фото из архива Марии Мартыновой.

27-летняя Мария Мартынова приняла участие в Общероссийском конкурсе красоты и таланта «Краса России», который проводится с 1995 года.

В этом году финал состоялся 17 ноября в Сочи.

В «Красе России» принимают участие победительницы региональных конкурсов красоты и отборочных туров. В 2020 году Мария выиграла конкурс «Краса России — Тула» и по праву представила наш город на всероссийском уровне.

В конкурсе 2021 года приняли участие 51 молодая женщина из разных уголков нашей страны.

— Мария, сколько длилась подготовка к конкурсу? Что из подготовительного этапа запомнилось больше всего?

— Усиленная подготовка к финальному шоу длилась три недели, начиная с ежедневных пробежек в семь утра и заканчивая многочасовыми репетициями танцев. После хотелось скорее завалиться в постель, потому что все репетиции проходили на каблуках в узких туфлях. Программа подготовки к конкурсу была очень насыщенна и разнообразна, ее проводили лучшие хореографы страны. Тот случай, когда точно не пофилонишь! Помимо подготовки шоу, у нас были как спонсорские фото- и видеосъёмки, так и съемки для буклета и сайта.

Каждой участнице перед приездом в Сочи было дано домашнее задание в виде подбора образа в стиле CYBERPUNK, с которым удалось справиться на отлично!

— Когда и где состоялось финальное шоу? Кто поддерживал вас в зале?



— Шоу должно было состояться в стенах сочинского Зимнего театра, но в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией финал проходил на площадке Сочи Парк Арены, где установили лестницу, которая была необходима для реализации шоу. Наше шоу снимало телевидение и скоро его покажут на Europa Plus TV.

Меня online поддерживало большое количество друзей и родных, и даже незнакомых мне земляков. На финал конкурса ко мне приезжала мама Галина Петровна, которая живет сейчас в Саратове.

— Какие выходы были на конкурсе? Какой для вас был самым волнительным?

— В этом году тема конкурса — «Борьба добра со злом». Первым выходом был танец, в начале которого звучал текст о проблеме загрязнения окружающей среды. Вторым выходом было индивидуальное представление, и в этот момент на экранах появлялось короткое видео с минимумом макияжа и ролик в стиле CYBERPUNK.

Третьим выходом стал танец в купальниках, после которого жюри выбрало ТОП-12. Ура, я прошла дальше.

В четвертом выходе финалистки исполнили танец, олицетворяющий добро со злом.

Этот выход был для меня самым волнительным, потому что в момент танца с меня слетела юбка и я осталась в одном боди. В такие моменты главное — делать вид, что так и задумано. Но внутренние переживания меня переполняли.

И последний выход был общим со всеми участницами под песню приглашённого звездного гостя — Александра Реввы, который в момент выступления сказал: «Концентрация красоты на этой сцене превышает норму!»



На шоу талантов у меня был серьезный номер, который заставляет задуматься. Я читала стихотворение Редьярда Киплинга «Заповедь» под композицию Experience Людовико Эйнауди. Вместе со мной на сцене были танцоры школы FORCE из Адлера и моя подруга, тульская танцовщица Алена Гевель.

— Какие титулы вы выиграли на конкурсе? Какой для вас самый важный?

— Я стала обладательницей титула «Мисс Совершенство» и победительницей в спонсорской номинации «Мисс Русский образ» — за это мне подарили шубу. Но самым важным для меня стало попадание в ТОП-12.

— Как вы чувствовали себя на конкурсе? Атмосфера конкуренции, дружба, волнение, счастье — что вы испытывали?

— Мы жили в Сочи три недели и за это время эмоции были очень разные. И усталость от многочасовых тренировок, и радость от экскурсий… Были моменты эмоционального выгорания, порой сильно не хватало личного пространства. У нас не было свободного времени совсем, а жить в таком ритме почти месяц очень непросто.

Конкуренция чувствовалась поначалу. Но с каждым днём все девчонки становились более дружными, так что к финальному шоу от конкуренции не осталось и следа. Мы стали помогать друг другу, старались поддерживать в любых ситуациях. Ведь даже в соперничестве надо оставаться в первую очередь человеком!

Победитель будет все равно один независимо от того, как мы построим общение. Куда приятнее в мирной атмосфере радоваться за победителя, чем все три недели устраивать друг другу козни и ненавидеть все вокруг.

— С кем-то из участниц подружились по-настоящему?



— Да, конечно! За две недели до окончания подготовки нас заселили в отель «Престиж», где мне несказанно повезло с соседками из Перми и Хабаровска. У нас была идиллия, начиная от музыкальных предпочтений и заканчивая любовью к чистоте. Нам всегда было о чем поговорить и посмеяться, и даже просто помолчать, что очень нужно в моменты усталости. У нас теперь есть свой чат, где мы продолжаем общаться друг с другом.

— Маша, что в итоге вообще дало Вам участие в конкурсе?

— Я получила бесценный опыт. Всегда было интересно, что же там на всероссийском уровне? Участие в конкурсе — это всегда вызов самой себе! Я доказала в первую очередь себе, что способна на многое: готова выдержать многочасовую физическую нагрузку, попасть в танце с последнего ряда в первый к девочкам, которые всю жизнь профессионально занимаются танцами. И что можно оставаться человеком в любой ситуации. И, конечно, это эмоции!

Из досье Myslo

Мария Владимировна Мартынова

Родилась 13 июня 1994 г. в городе Пугачеве Саратовской области.

Образование: высшее экономическое по специальности «Финансы и кредит», среднее музыкальное по классу фортепиано.

Семья: муж Илья, мама Галина Петровна, папа Владимир Васильевич, брат Сергей.

Любимая книга: Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита», Артур Конан Дойл «Шерлок Холмс».

Любимый фильм: «1+1».

Любимая еда: лосось.

Девиз: Без борьбы нет прогресса.