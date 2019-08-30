Избавиться от простатита можно!

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Простатит – одно из самых распространенных мужских заболеваний. По статистике им болеют 60-80% мужчин. «Уро Дерм Клиник» знает, как избавиться от этого недуга.

Рассказывает врач высшей квалификационной категории Валерий Владимирович Ковалев, уролог-андролог, дерматовенеролог и врач УЗ-диагностики.

Простатит – это воспалительное заболевание предстательной железы, вызванные в том числе различными инфекциями мочеполовой системы. Но одних инфекций здесь недостаточно. Общее переохлаждение организма, частые запоры, сидячая работа и малоподвижный образ жизни, длительное половое воздержание – всё это приводит к ухудшению кровоснабжения органов малого таза, застойным процессам, давая микроорганизмам вольготно размножаться.

Иногда простатит проявляется внезапно в виде острого воспалительного заболевания: жар, лихорадка, острая боль в промежности и области заднего прохода, болезненное мочеиспускание. Но чаще всего простатит протекает незаметно. Обращает на себя внимание он проблемами с эрекцией – воспалительный процесс распространяется и на нервные окончания, ответственные за эректильную функцию.

Многие мужчины зря отказываются от похода к врачу, закрывая глаза на явную проблему. Оставленный без лечения простатит может спровоцировать развитие цистита и пиелонефрита. Но самыми частыми его осложнениями являются везикулит – воспаление семенных пузырьков – и эпидидимит – воспаление придатков яичек. В конечном итоге это может привести к бесплодию, лечение которого будет крайне сложным и долгим и далеко не факт, что закончится полным выздоровлением.

Диагностика

Визит к врачу начинается с беседы и сбора анамнеза, а также общего осмотра пациента. Далее проводится пальцевое ректальное исследование предстательной железы. В ходе пальпации врач определяет:

размер простаты;

наличие болевого синдрома;

отечность тканей;

присутствие уплотнений.

Определяется заболевание по наличию чувствительности, отечности, болей при нажатии. В норме пальпация простаты проходит безболезненно, во время процедуры необходимо расслабиться, а перед ней сделать очистительную микроклизму.

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Для уточнения диагноза может быть назначено ультразвуковое исследование и взятие секрета простаты. Исследование секрета производится под микроскопом, чтобы определить уровень лейкоцитов, зерен лецитина и характер микрофлоры.

Помимо этого уролог назначает общий и биохимический анализ крови, анализ мочи, в том числе бактериальный, и мазок из уретры. Всё это позволит выяснить первоначальные нарушения в предстательной железе и назначить адекватную терапию.

Лечение

Стандартная схема лечения простатита включает в себя антибактериальную терапию, массаж предстательной железы, физиотерапию, иммунокорригирующую терапию и коррекцию образа жизни.

Кроме этого необходимо придерживаться всего нескольких простых правил:

вести активный образ жизни – спорт (особенно игровые виды), прогулки;

правильный режим сна и бодрствования;

полноценный рацион питания и нормализация веса, если наблюдается его избыток.

Кстати, немаловажным является отношение пациента к проблеме. Не нужно постоянно думать о своем заболевании – в подсознании мужчины формируется некая «доминанта», препятствующая полному выздоровлению.

Всё это вместе с назначенным лечением позволит получить максимальный эффект от терапии и оставит лишь неприятные воспоминания о диагнозе.

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Мифы о простатите

1. Хронический простатит неизлечим

Такой диагноз ставится, если заболевание протекает больше трех месяцев. Но это никак не говорит о неизлечимости. Своевременное обращение к врачу при первых симптомах является залогом того, что заболевание будет пролечено и закончится выздоровлением.

Если же пациент запустил заболевание и в предстательной железе начали возникать различные изменения (диффузно неоднородные, кистозные, конкременты простаты), то в этом случае с проблемой полностью справиться будет уже сложно. Здесь возможны повторные обострения после лечения. Но слово «возможны» является ключевым, то есть возможны, но не обязательны. Для недопущения повторных обострений пациенту придется строже соблюдать рекомендации уролога: исключение спиртного, переохлаждений, предохранение от инфекций, передающихся половым путем, регулярная половая жизнь и активный образ жизни.

2. Простатит приводит к эректильной дисфункции

К нарушению эректильной дисфункции приводит не простатит, а сопутствующие заболевания.

Иногда при хроническом простатите наблюдается ускоренное семяизвержение и ослабление либидо. Но такие симптомы встречаются редко, иногда они являются начальными сигналами заболевания. При этом после терапии половое влечение и семяизвержение приходят в норму. Для восстановления этих функций назначается массаж простаты, физиотерапия.

3. Простатит – возрастное заболевание

В отличие от аденомы простаты простатит никак не связан с возрастом мужчины.

4. Простатит передается при половом контакте

Это один из наиболее распространенных и расхожих мифов о простатите. Передаётся не сам простатит, а венерические заболевания, которые могут спровоцировать развитие простатита. Но гораздо чаще возбудителями болезни является собственная патогенная микрофлора – кишечная палочка, стафилококки, стрептококки, протей и другие виды патогенной микрофлоры.

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5. Можно избавиться от симптомов простатита без лечения

Это глубокое заблуждение, которое очень опасно. Снижение болевых симптомов может лишь свидетельствовать о переходе заболевания в хроническую форму. Если вовремя не диагностировать и не начать комплексное лечение, могут возникнуть необратимые патологические процессы в тканях органа.

6. Диагностировать простатит можно методом тактильного осмотра

Невозможно установить точный диагноз и причину возникновения заболевания только проведением тактильного осмотра. Пациентам необходимо пройти полное комплексное обследование.

7. Вылечить простатит можно при помощи пальцевого массажа

Массаж способствует избавлению от болезни, но при наличии патогенной микрофлоры и в остром периоде заболевания может способствовать ухудшению состояния пациента.

Если же говорить в целом, то врач-уролог поможет справиться с любыми патологическими состояниями мочеполовой системы у мужчин и с заболеваниями мочевой системы у женщин.

Первыми признаками урологических проблем являются следующие симптомы:

боль над лоном, в проекции мочевого пузыря, в промежности, в поясничной области;

нарушение эрекции;

проблемы с потенцией;

болезненные ощущения при половом акте;

преждевременная эякуляция;

изменение количества и вида эякулята или мочи;

появление выделений из мочеиспускательного канала или влагалища;

рези, зуд в мочеиспускательном канале при мочеиспускании.

Если вас беспокоят данные проблемы, обратитесь как можно скорее к врачу-урологу. Он проведет комплексное обследование, которое поможет верно оценить состояние вашего здоровья, диагностировать заболевание и подобрать оптимальную программу для его лечения.

В «Уро Дерм Клиник» применяются как классические, так и и инновационные методы исследования. Доктор подбирает методы диагностики с учетом индивидуальных особенностей организма каждого пациента. Проводится пальцевое ректальное исследование, ультразвуковое исследование почек (УЗИ), мочевого пузыря, органов мошонки, трансабдоминальное и трансректальное исследование предстательной железы (ТРУЗИ) на новом современном оборудовании, а также все виды лабораторных исследований: клинические, биохимические и иммунологические исследования крови, анализы мочи, секрета предстательной железы, эякулята, исследования с целью выявления заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) – ПЦР-диагностика, микроскопия, бактериологические исследования.

В медицинском центре «Уро Дерм Клиник» готовы помочь пациентам в лечении урологических заболеваний консервативными (безоперационными) методами:

мочекаменной болезни;

пиелонефрита;

цистита;

эректильной дисфункции;

простатита;

аденомы простаты (ДГПЖ);

недержании мочи у мужчин и женщин;

мужского бесплодия и других заболеваний.

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