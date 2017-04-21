Как организовать свадьбу мечты в Туле?

В подготовке к свадьбе важно учесть каждую деталь: оформление, наряды, ведущий, фотограф, кортеж, угощения. Как сделать правильный выбор и обеспечить себе незабываемое торжество, читайте в обзоре Myslo.

Мы подготовили для вас обзор тульских организаций, легко и эффектно справляющихся со свадебными хлопотами. Обратившись к ним, вы сможете полноценно наслаждаться самыми волшебными моментами в жизни, забыв о трудностях организации и координации мероприятия.

Визажист Екатерина Паршина

8−910−948−68−86 (Viber/Whatsapp)

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Каждая невеста мечтает в день свадьбы выглядеть особенно красиво. Большую роль в этом играет гармоничный макияж. Мейк-ап, созданный визажистом Екатериной Паршиной, — ваш путь к идеальному образу.

- Я работаю визажистом с 2009 года. Училась у специалистов международного уровня Валерии Куцан и Людмилы Таракановой, повышала квалификацию на мастер-классах у Helene Quille, Vincent De Monfreid, Евгения Лукяненкова, Nolan Robert, Roshar, Марины Рой, Ольги Томиной, Таиссии Васильевой, Екатерины Клышинской.

В настоящее время сотрудничаю с лучшими фотографами города, создаю макияж для глянцевых изданий.

Одно из основных направлений — свадебный макияж. Каждый раз чувствую вдохновение и желание сделать макияж мечты!

У свадебного макияжа много вариантов и красок: естественность, nude, натуральная яркость, лёгкие smoky eyes или эффект «зацелованых губ». Просматривая альбом через 10−20−50 лет, каждая девушка хочет видеть себя красивой и настоящей. Для этого при нанесении макияжа учитываются такие важные моменты:

натуральность (природные гаммы, мягкие переходы цвета, лессировка);

стойкость (в этом помогают современные фиксаторы макияжа, праймеры, тональные основы, пудры и базы);

современность и гармония (помогает в этом сама невеста, мы обсуждаем все детали на репетиции);

качественная косметика потрясающих брендов, с высочайшими стандартами качества и уникальными текстурами: Giorgio Armani, Trestique, Make Up For Ever, Urban Decay, Make-Up Atelier Paris, NARS, Chado, MAC, Becca.

Beauty for Bride!

С 2015 года набирает обороты новейшая безинъекционная методика по уходу за кожей от проекта Nanoasia (Россия-Южная Корея). И теперь идеальная процедура для невест, Beauty for bride, с потрясающим эффектом, доступна в Туле. Решаются следующие задачи:

кожа увлажнена и насыщенна;

выравнивается тон;

морщинки разглаживаются.

Эффект от одной процедуры длится до трех дней, её можно делать перед макияжем или пройти курс за неделю до свадьбы. Процедура максимально приятна и безболезненна, а результат превосходит ожидания!

Фото Анны Гуськовой (2, 4), Игоря Неделяева (7, 13), Полины Ермолаевой (9), Юмира Скибы (8), Алексея Зараковского (6), Дмитрия Сапожникова (11), Александра Шнейдермана (1), Ольги Фатовой (3), Анны Мищенко (10), Сергея Семецкого (5).

Свадебные наряды от «Золотого песка»

Тула, проспект Ленина, 84-а

8−4872−331−530

8−910−700−61−62 (WhatsApp, Viber)

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Ключевая деталь образа невесты — свадебное платье, и именно к нему на торжестве будут прикованы все взгляды. Поэтому совсем неудивительно, что невесты так беспокоятся о своем подвенечном наряде, примерках в салоне и удачной покупке.

Бутик «Золотой песок» предлагает невестам свыше 20 вариантов свадебных образов.

Здесь вы найдете и пышное платье, и платье годе, и греческое платье, и платье-футляр, и многое другое.

Консультанты-имиджмейкеры помогут вам определиться с фасоном и посоветуют, чем грамотно дополнить свадебный образ.

В последнее время набирают популярность свадебные костюмчики — топ и юбка. Белый цвет наряда идеально подчеркнет чувственность невесты. В «Золотом песке» есть и другие подходящие для свадебного торжества оттенки — молочный, айвори, песочный, цвет шампанского, кремовый, бледно-розовый и бледно-голубой.

Если вам понравилась определенная модель, но она не подходит вам по длине, не отчаивайтесь: в бутике «Золотой песок» работает ателье, так что подрезать платье для желаемой длины вам смогут прямо на месте.

Цветочный супермаркет «Клумба»

Служба доставки, тел. (4872) 70−02−02

Тула, пр. Ленина, 83А, тел. (4872) 70−72−72

Тула, Щекинское шоссе, тел. (4872) 71−11−88

Тула, ТЦ «Гостиный двор», 1 этаж, тел. (4872) 71−75−65

Тула, Красноармейский проспект, 13, тел. (4872) 70−02−16

Тула, ул. Марата, 26, тел. (4872) 40−40−19

klumba71.ru

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Важный (если не главный) элемент декора на любой свадьбе — цветы.

Жениху и невесте важно, чтобы цветочное оформление было не только изысканным, но и полностью соответствовало их представлениям об идеальной свадьбе. «Клумба» с удовольствием выполнит любые ваши желания:

Оформление банкетного зала. На месте вашего торжества дизайнеры устоят настоящую сказку. Гармонично. Торжественно. Свежо.

Оформление выездной регистрации. Вам не придется переживать, как будет выглядеть церемония бракосочетания на фото и в глазах гостей. Профессионалы детально изучат ваши предпочтения и в случаи необходимости предложат свои идеи.

Оформление фотозоны. Это, пожалуй, самая тонкая работа. Здесь важная каждая деталь!

Оформление утра жениха и невесты. Видели красивые, нежные свадебные видео, где молодожены готовятся к самому важному дню в своей жизни? Так вот: «Клумба» подготовит для вас именно цветочный такой декор — запоминающийся, оригинальный, феерический.

Оформление свадебного кортежа. В этом деле важно не переступить грань прекрасного. Специалисты «Клумбы» знают, как создать грамотное, приятное взгляду оформление. С ним ваши свадебные машины точно окажутся в центре внимания!

Доверяя цветочное оформление свадьбы «Клумбе», вы делаете огромный шаг навстречу королевской свадьбе. Здесь умеют работать с людьми и улавливать их пожелания.

Свадебный кортеж: «Лимузин 71»

Cкопировано с сайта: the-wedding.ru

+7 (915) 690-05-55

limuzin71.ru

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Свадебный кортеж во главе с лимузином — поистине завораживающее зрелище. Роскошный и вместительный, лимузин доставит вам массу положительных эмоций и превратит поездку до места регистрации в сказочное путешествие. Просторный салон автомобилей компании «Лимузин 71» позволяет с комфортом расположиться не только молодоженам, но и нескольким гостям.

На контрасте с другими моделями автомобилей такая машина будет выглядеть намного эффектнее.

Вот почему в кортеже должен быть лишь один лимузин. Поездка на нем безусловно порадует молодоженов и гостей — точно так же, как стоимость этого удовольствия. «Лимузин 71» оказывает качественные услуги в доступном вам ценовом диапазоне.

Вы можете взять напрокат понравившуюся вам модель прямо на сайте компании. Здесь вы найдете 18-ти местный Лимузин Джип на базе внедорожника Chevrolet Suburban, а также восьмиместный Лимобас — лимузин на базе микроавтобуса GMC SAVANA. Расскажем о каждой модели подробнее.

Лимобас стал набирать популярность в последние три года. Этот универсальный автомобиль ориентирован на перевозку гостей и молодоженов на свадебные торжества. Он отличается от большинства лимузинов удобным входом для невесты и гостей. Большинство невест надевают роскошные свадебные платья и делают высокие прически, поэтому Лимобас подойдет для них как нельзя лучше. В салон лимузина открываются две широкие двери.

Это дает возможность заходить в автомобиль во весь рост, не сгибаясь: высота до потолка — два метра.

Также в Лимобасе есть все необходимое для отличного времяпрепровождения: минибар с бокалами на 8 персон, 32 дюймовый TV с возможностью просмотра клипов и караоке. Лимобас заедет в любой двор непосредственно к подъезду, чтобы забрать невесту или жениха.

Лимузин на базе внедорожника Chevrolet Suburban обладает внутренним простором и роскошью хаммера. Его дизайн отсылает нас к классическим лимузинам компании General Motors, отличавшихся своим достоинством и презентабельностью.

Внутри любого лимузина «Лимузин 71» — широкоэкранная плазменная панель, мощная акустическая система с возможностью проигрывания CD и DVD, огромный люк на крыше, комфортабельные диваны, на которых с удобством могут разместиться до 18 человек, подсветка, созданная на базе лазерных технологий, дископол и крыша, стилизованная под звездное небо.

Мы уверены: автомобиль от компании «Лимузин 71» придаст вашему торжеству особую, ни с чем несравнимую атмосферу. А профессиональные водители сделают каждую поездку не только запоминающейся, но и безопасной.

Ведущий Тимур Назаренко

8−920−278−20−68

timurnazarenko.com

То, что на свадьбе нужен ведущий, — это даже не обсуждается: большая, разновозрастная компания людей, некоторые из которых даже не знакомы друг с другом, — такую аудиторию надо организовать и направить, чтобы никто не скучал и надолго запомнил этот праздник. Как проводятся модные свадьбы, знает ведущий Тимур Назаренко.

Тимур имеет большой опыт проведения свадеб в Туле и Москве, в ресторанах и за городом. Вместе с ведущим работает профессиональный диджей, который досконально знает программу и отлично чувствует публику. У команды есть свой комплект всего необходимого для торжества оборудования: звук, цвето-музыка, видеопроектор. Это позволяет Тимуру работать на любых площадках!

- Раньше многие мечтали о тематической свадьбе, а сейчас в тренде стили, концепции — свадьбы в стиле рустик, хиппи, в экостиле. Для этого не нужно наряжаться в стиляг или пиратов: концепция выражается в оформлении, цветовой гамме, в активностях, которые предлагаются гостям.

Современное ведение свадьбы уходит от конкурсов и соревновательных элементов к интерактивам — легкому общению со всем залом, заданиями, в которые вовлекаются все гости, видеоинтерактивы с использованием проектора. Такие вещи вовлекают всех гостей в праздничную атмосферу, помогают быстрее познакомиться друг с другом, перейти к приятному общению и веселью.

Что нового в плане технологий и активностей можно применить на свадьбе? Проектор с большим экраном — лично для меня это уже must-have. С ним можно реализовать множество идей, от показа лав-стори до интерактивных игр и поздравлений от людей, которые не смогли присутствовать на празднике. В последнее время предлагаю своим клиентам интересную фишку — игры в зоне wellcome. В перерывах между развлечениями в зале гости могут выйти и занять себя различными веселыми аттракционами вроде гигантских крестиков-ноликов на траве.

Главная тенденция современных свадеб — душевность, семейственность торжества. Еще пару лет назад молодожены стремились уйти от традиций и превратить свадьбу в обычную вечеринку. Сейчас же традиции вновь возвращаются сценарии. Такие трогательные моменты, как семейный очаг, напоминают всем гостям, что они собрались не просто повеселиться, а отметить рождение новой семьи. Для многих традиций можно также предложить необычные, современные интерпретации.

Ведущий должен не только вести за собой, но и помогать раскрыться гостям и молодоженам, помогать в реализации их задумок. Я всегда обеими руками за то, чтобы ко мне обращались гости за помощью в организации их сюрпризов для молодоженов.

Такие моменты всегда делают праздник более живым и душевным.

Не стесняйтесь высказывать ведущему вашей свадьбы свои пожелания: грамотный специалист поймет вас и предложит все возможности для реализации ваших идей. Я могу вести свадьбу по-разному, не ставлю молодоженов ни в какие рамки и для меня всегда приоритетны их пожелания.

Свадьба — не обязанность перед друзьями и родственниками, а возможность воплотить в жизнь свои мечты и собрать вместе близких людей, чтобы разделить с ними самый счастливый день в жизни. Поэтому ориентируйтесь не на слово «надо», а на слово «хочу». Делайте свою свадьбу так, как хочется вам. А я вам в этом помогу.

Шикарная свадьба в гостевом доме «ИмператорЪ»

Тула, Богучаровская улица, 2-а

+7 (4872) 430−403

+ 7 (4872) 430−684

+ 7910−558−43−27

www.imperator-hotel.ru

Гостевой Дом «ИмператорЪ» идеально подходит для проведения вашего самого счастливого дня. Открывшийся в 2008 году, тульский частный отель-особняк «ИмператорЪ» включает в себя три корпуса отеля с комфортными номерами пяти различных категорий — от стандартных до роскошных люксов.

Свадьба в «Императоре»… И пусть ваши мечты о свадьбе воплотятся в свадьбу вашей мечты!

Свадьба в «Императоре» — это:

Живописно озеленённая территория отеля.

роскошные интерьеры в дворцовом стиле

Восхитительная кухня

Просторные холлы для проведения первого танца новобрачных и торжественной церемонии выездной регистрации брака.

Пожалуй, самая красивая и продуманная до мелочей церемония выездной регистрации брака.

организация любого события «Под ключ» креативным бюро «Ассоциация»

Специально для молодожёнов: — Два элегантных двухкомнатных номера категории люкс «Екатерина II» и «Петр I».

В пакетное предложение по организации Выездной регистрации брака входит изысканный фуршет на любое количество персон и номер люкс Гостевого Дома «ИмператорЪ»!

Наши залы великолепно подходят для свадебного торжества!

Банкетная резиденция «Эрмитаж» — элегантный большой зал для специальных событий. Роскошная эвент-локация в стиле барокко. Помпезные интерьеры соответствуют стилю общей концепции статусного заведения. Пастельные тона стен ненавязчивы. Оконные портьеры гармонируют с утонченными высокими спинками стульев. Хрустальные царские канделябры как центровая композиция на круглых столах, сервированных посудой премиум — класса, кольца на салфетках с элементами Swarovsky, разнообразие вкусных предложений от шеф-повара — бон тон классических ресторанных традиций.

Здесь наш Гость окружен красотой фундаментальной лепнины ручной работы, окутан домашним уютом мягкого коврового покрытия. Подходит к зеркалу золоченной раме или расслабляется на добротном кожаном диване в парадном холле — ощущает себя знатной особой.

«Бордовый зал» — уютный и роскошный, выполненный в стиле барроко. Гостям предлагается разнообразное меню авторской кухни — преимущественно русского направления в актуальной современной трактовке. Зал подходит для празднования специальных событий, свадеб, юбилеев и корпоративов, а также детских праздников.

Для вас камерный «Лазурный» зал, рассчитанный на 20−40 персон. Профессиональное музыкальное оборудование, разнообразные варианты рассадки и декора.

Просторно. Комфортно. Солидно.

Гостевой дом «ИмператорЪ» — идеальная площадка для вашей незабываемой свадьбы!

Мороженое для молодоженов и гостей от «Морожки»

Тула, пр. Ленина, 52

(кальянная Hookah Time Tula)

8−953−954−06−70

8−915−684−00−24

Группа ВК

morozhkaa.wordpress.com

Мороженое — угощение, которое любят и дети, и взрослые. Мы уверены: на свадебном торжестве такой десерт придется по вкусу даже самому взыскательному гостю. Служба доставки «Морожка» привезет вам то самое мороженое «из детства».

Morozhka — это команда единомышленников-профессионалов, которая предлагает свои услуги на рынке с 2015 года. Основа сервиса — «выездной бар-мороженное». Компания может достойно обслужить до 300 человек.

К каждому клиенту — индивидуальный подход. Команда работает оперативно: ваша заявка будет удовлетворена в течение часа.

Поднять вам настроение смогут несколько десятков потрясающих вкусов: крем-брюле со сливками, вишня, ананас, банан, молочный шоколад и т. д. Все только из натуральных ингредиентов! Арт-тележка с таким мороженым безусловно украсит вашу свадьбу и привнесет в нее немного беззаботности и непринужденности. Находясь на пороге создания собственной семьи, вы сможете вновь почувствовать себя детьми.

Шесть причин, почему вы просто обязаны попробовать «Морожку»:

Мороженое делают прямо на ваших глазах. Это интересно! К тому же, вы будете видеть, как и из чего готовят ваше любимое лакомство. Ваши гости буду приятно удивлены. Фургончик с мороженым — оригинальное украшение праздника, которое сделает вашу фотосессию яркой и необычной. Свежие фрукты, взбитые сливки — дополнительный штрих ко вкусу! Для приготовления используются лучшие итальянские ингредиенты и современное оборудование. Качество — превыше всего! Если вы затрудняетесь с выбором, улыбчивый кондитер поможет вам определиться. «Морожка» предлагает большой выбор вкусов и цветов.

Топпинги, посыпки, орехи и вафельные рожки уже включены в стоимость!

«Морожка» — не агентство, поэтому здесь нет дополнительных наценок и комиссий.

У команды есть собственная материальная база (транспорт, арт-мебель, аксессуары и оборудование). Качество всего проверяется самым тщательным образом.

Многие тульские пары уже оценили «Морожку»! Попробуйте и вы!