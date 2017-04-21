В Туле проведут эксперимент по разделению близнецов

Они родились одинаковыми, но два тульских барбершопа поспорят с природой и попробуют преобразить братьев до неузнаваемости!

Совсем недавно завершился фотоконкурс «Перезагрузка», организованный SPA-центром «Технология красоты» и барбершопом Top Gun, а Myslo уже готовится порадовать своих читателей новым увлекательным проектом!

На этот раз в «битве титанов» схлестнутся два известных тульских барбершопа: Top Gun и «Мужской зал».

Оба эти заведения специализируются на мужских стрижках и уходе за бородами, но есть между ними и отличия — в барбершопе «Мужской зал» работают прекрасные и талантливые леди, а Top Gun — территория суровых мастеров-мужчин. А вот кто из них справляется со своим делом лучше, нам и предстоит узнать.

В новом проекте портала Myslo мастера двух высококлассных заведений будут соревноваться в умении преобразить мужчину исключительно при помощи стрижки и ухода за бородой и усами.

Для того, чтобы соревнование было максимально честным, наш портал нашёл для участия в проекте близнецов!

Наших смельчаков зовут Сергей и Александр Смарыгины. Они не проходили какого-то специального отбора — сотрудник Myslo нашла в буквальном смысле на улице — все трое столкнулись на входе в торговый центр, и там же, у входа, братья Смарыгины получили приглашение в проект. А вот, что они сами рассказывают о себе:

— Мы с братом похожи не только внешне, — говорит Сергей. — У нас схожий темперамент, мы работаем в одной сфере — занимаемся режиссурой и организацией массовых мероприятий. Сейчас по большей части работаем в Москве — так, мы отвечали за проведение конкурса «Мисс МГУ», организовывали Парад кадетов на Поклонной горе. Так что неудивительно, что у нас схожий стиль одежды и причесок. Но когда нам предложили поучаствовать в таком эксперименте, мы подумали — почему бы и нет?

— Действительно, мы очень долгое время стрижемся похоже, так что решили воспользоваться возможностью побыть неодинаковыми, поэкспериментировать со стилями, — соглашается Александр. — Не думаю, что нам сделают на головах что-то ужасное — все-таки известные барбершопы с хорошей репутацией. Но даже если результат и не придется по душе, это же не пластическая операция, верно? А волосы отрастут.



Братья Смарыгины в сценическом образе.

Уже совсем скоро участники проекта окажутся в умелых руках мастеров из барбершопов, а читатели портала смогут увидеть результаты — и проголосовать за тот вариант преображения, который понравится больше!