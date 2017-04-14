Как молоко превращается в сметану и творог?

Фото Алексея Пирязева.

Накануне Пасхи особенно востребованы молочные продукты. Мы побывали на Тульском молочном комбинате и узнали, какой путь проходит молоко, прежде чем превращается в творог или сметану. Поехали, с самого начала!

На ферме

Одна из ферм, которая поставляет молоко Тульскому молочному комбинату, расположилась в Ясногорском районе. В хозяйстве – более 8 тысяч коров, 4,5 тысячи из них – дойные. Животные все время находятся в корпусах. На ухе каждой коровы – специальная бирка, оснащенная электронным чипом. Современные технологии дошли до того, что чип отслеживает состояние коровы, а также оповещает, сколько молока отдало животное. Все как на ладони!

Удивительно, но на дойку коровы идут сами. Они точно знают время и направление. И, в отличие от большинства людей, они терпеливо соблюдают очередность. В утренние часы переходы между корпусами открываются, и животные неторопливым потоком движутся в доильный зал.

Доильных зала на ферме два, оба устроены по принципу карусели. Коровы встают на машины головой к внутреннему кругу – и все, процесс запущен! В начале пути стоит человек, который отвечает за первичную обработку вымени: на четыре соска наносит специальный дезинфицирующий раствор. Второй человек протирает соски сухой одноразовой салфеткой и надевает на вымя аппарат, который отсасывает молоко. Пока оно по трубам поступает в накопитель – танк, коровы уходят в стойло, и их место занимают другие.

На входе в танк молоко проходит два фильтра – они очищают жидкость от случайно попавших волосков. И уже в танке молоко охлаждается до нужной температуры – четыре градуса. В этом состоянии оно выгружается в машины с зеркальными контейнерами и доставляется на АО «Тульский молочный комбинат».

На заводе

Вход в производственные цеха Тульского молочного комбината – настоящий квест. Мало того, что одеться нужно строго по ГОСТу, так еще и соблюсти все правила дезинфекции рук.

Такая система исключает проникновение бактерий и обеспечивает безопасность производства.

Начнем путешествие по Тульскому молочному комбинату.

Машины доставляют молоко в приемное отделение, где становятся в очередь на разгрузку.

Затем сырье помещают в специальные закрытые резервуары.

Но молоко не примут на комбинат без анализа эксперта лаборатории. Здесь установлена пневмопочта, по которой из приемного отделения поступают пробы молока. В первую очередь проверяют показатели безопасности – на антибиотики, лекарственные и ингибирующие вещества. Если эти компоненты обнаруживаются, продукт не принимается! Прошедшее проверку молоко отправляется в «сердце» комбината – аппаратное отделение.

Аппаратное отделение – это просторное помещение с огромными резервуарами и сложными установками. Трудно представить, что все это управляется из маленькой комнаты всего лишь тремя специалистами.

– После нес­кольких этапов очистки молоко пастеризуется, – рассказывает оператор аппаратного отделения Вадим Гришко. – Пастеризация – это нагрев молока до 75-85 градусов – чуть ниже, чем температура кипения. Это необходимо, чтобы уничтожить болезнетворные бактерии. Но бОльшая часть витаминов при такой обработке сохраняется. Еще один обязательный процесс – нормализация, то есть отделение части сливок с помощью сепаратора для получения молока с определенным процентом жирности (1,5%, 2,5%, 3,2%, 3,5%). Из него готовится как питьевое молоко, так и кисломолочные продукты, а сливки идут на производство масла и сметаны. Весь процесс полностью закрытый и автоматизированный, благодаря этому нам удается сохранить чистоту и пользу продукции на всей цепочке.

Творог: в чем секрет чистого вкуса?

В творожном цехе чистота, как в операционной. Здесь самые строгие правила – сотрудники чаще проходят медосмотр, снимают все украшения, даже телефон оставляют за пределами цеха. Перед цехом стоит дополнительное устройство для обработки рук. Не обработаешь – не пройдешь!

– Наш творог заквашивается только в закрытых резервуарах, – говорит сменный мастер Татьяна Орлова. – Для отделения сыворотки используется две основные технологии – традиционная и ультрафильтрация.

В первом случае получается рассыпчатый творог с плотными зернышками, многим он известен под названием «Деревенская сказка».

А вот мягкий и питьевой творог – это по сути новая ступень. Ультрафильтрация позволяет сохранить в этом твороге альбумины, сывороточные белки, которые при обычной технологии уходят в сыворотку. А они между тем – источник незаменимых аминокислот, благотворно влияющих на организм.

Удивительно: за день Тульский молочный комбинат производит от 15 до 30 тонн творога!

Как разливают сметану

Цех розлива – это восемь линий с различными видами упаковки: от самой простой – мягкой пленки – до самой современной – бутылочек, которые формируются прямо из рулона пластика.

Татьяна Шабанова работает оператором нового автомата PXM-4, на котором фасуется сметана и густые йогурты.

– Эта линия заменила целых две, ее производительность 9000 шт. в час, – говорит Татьяна Шабанова. – Кроме этого, сократился ручной труд, ведь раньше в коробки сметану укладывали вручную. Я работаю на предприятии 28 лет и вижу, что обновления у нас происходят постоянно, меняется оборудование, расширяются корпуса.

Ну и конечно, покупаю всегда только нашу продукцию. Вижу, как все производится, поэтому уверена в безопасности и натуральности!

«Тульский молочный комбинат» открыт для посетителей и регулярно демонстрирует свое производство. Сотрудники предприятия показывают все производственные процессы и рассказывают о них посетителям на экскурсиях, спрос на которые с каждым годом только растет. Сейчас комбинат принимает от трех до пяти экскурсионных групп в неделю.

Тула, ул. Некрасова, 7.