Как «наехать» на поклонницу, сделав ей приятно?

Фото Алексея Пирязева.

Скриптонит может все. И даже открыто высказав со сцены свои недовольства, он остается кумиром для большинства туляков. В чем секрет? Пожалуй, в харизме. Или грамотном пиаре.

Скриптонит (Адиль Оралбекович Жалелов) - казахский исполнитель. Если вы еще не слышали его треки, знайте: в Туле они на слуху почти у всех почитателей рэп-культуры. В нашем городе артиста приняли тепло, бурно, восторженно. Так, как встречают самых раскрученных и любимых исполнителей. А Скриптонит, между тем, появился на большой сцене не так давно.

Музыкальные критики в один голос твердят: причина стремительной популярности Скриптонита - уникальный стиль, южный и, как говорят, жесткий рэп. Среди поклонников он давно завоевал титул «Голоса улиц» - во многом, благодаря честности с теми, ради кого выступает.

В Туле Скриптонит тоже был честен. Когда поклонницы стали тянуть руки к кумиру, тот, остановив выступление, выдал то, что по закону о СМИ мы не имеем права печатать. Нецензурная лексика, агрессия... Возможно, и обоснованная, но, все же, преувеличенная.

Причина конфликта - желание одной из поклонниц дотронуться до обуви артиста.

Скриптониту это показалось слишком дерзким поступком.

- Охрана! Выведите ее отсюда! Ты что, хочешь, чтобы я упал со сцены и разбил себе голову? Ты с ума сошла?

На танцполе на секунду возникло смятение. В конце концов, такое внимание фанатов - привычное дело для каждого исполнителя. Макс Корж, например, вообще «нырял» в зрительный зал. И, к слову, был счастлив и благодарен публике за любовь и восторги.

Скриптонит, видимо, из другого теста. Но и это «скушали» с особым аппетитом. Публика неистовствовала:

- Да! Так её! Правильно! Молодец!

И это, если честно, шокировало. Но, как оказалось, мы зря переживали: после концерта обиженная поклонница заявила:

- Как же приятно, что Скриптонит обратил на меня внимание. Выделил меня среди других. Это очень здорово!

Мы решили не спорить. Значит, людей что-то действительно цепляет.

Скриптонит подогревал к себе интерес с непритворным азартом. Обнаженный торс пришелся по вкусу женской аудитории. Девочки пели, танцевали, снимали на камеры - в общем, делали все, чтобы этот вечер вошел в список их ярких воспоминаний.

Без притворства: было реально жарко. Такую атмосферу создают только артисты, имя которых ежедневно мелькает на страницах глянцевых журналов и модных афишах. Скриптониту удалось с легкостью разрушить стереотипы.

Необязательно быть мегапопулярным, чтобы хорошенько «выстрелить». Вечер стал ключевой точкой в истории тульских тусовок.

есть мнение

Ольга Галюева, 17 лет

- Скриптонит - фантастический исполнитель. Я даже не могу выделить песню, которая мне больше всего нравится. Все они пробираются прямо в душу... Нечасто сталкиваешься с таким взаимопониманием между артистом и слушателем. Возможно, это из-за того, что он пишет песни сам. Я уже была на его концерте в Москве. Было круто, драйвово! И Тула столице ни в чем не уступила!

Егор Соломанидин, 19 лет

- Музыка Скриптонита - для узкого круга людей. Но мне его музыка и подача гораздо приятнее, чем того же Тимати. А увлекся я его творчеством после того, как он начал сотрудничать с Бастой. Внимание такого рэп-гиганта - верный признак того, что Скриптонит талантлив и самобытен.

Мария Яковлева, 23 года

- Мало просто слушать музыку Скриптонита, мотивы - это лишь половина успеха. Всем движут тексты! В них обычный парень с улицы бросает вызов несправедливости мира и пытается бороться с тем, что, на первый взгляд, неподвластно человеку. Такой характер заслуживает любви и уважения.

Максим Фадеев, 23 года

- Харизма и обаяние - это то, за что я люблю Скриптонит. Возможно, своей популярностью он обязан хорошему пиару. Но как было то ни было, этот пиар подарил России интересного артиста. Его альбомы - цельная атмосферная картина, а не просто набор треков. А я люблю, когда исполнитель имет свою позицию относительно всего, о чем говорит.

досье myslo

Скриптонит (настоящее имя Адиль Оралбекович Жалелов).

Родился 3 июня 1990 года в Ленинском (КазССР).

Сотрудничает с лейблом Gazgolder.

Студийные альбомы:

2015 - «Дом с нормальными явлениями»

2016 - 718 Jungle

Выпустил мини-альбом Open Season.