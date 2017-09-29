Как изменились тульские соляные пещеры за 10 лет

Фото Светланы Колосковой

Прогуливаясь с подругой близ Платоновского парка, увидели вывеску: «Соляная пещера «Вита Бриз»». В памяти всплыло, что это круто и полезно. На том и порешили: сходим, проверим.

Знакомство с соляными пещерами лично у меня ограничилось только детством – пара походов, не больше. Помню одно: там было скучно. Мне, активному ребенку, там было совершенно нечем заняться – никаких тебе игр, раскрасок, картинок – просто голые солевые стены и несколько кресел для релаксации.

Может быть, время нас изменило? Так подумали мы с подругой, направляясь в соляную пещеру. Оказалось, что изменились не мы, а сами пещеры: они стали не только зоной отдыха, но местом для весьма занятного времяпрепровождения. Если бы они так выглядели 10 лет назад, я бы не капризничала во время этих процедур.

«Вита Бриз» - уютное, атмосферное место. «Какая маленькая комната», - войдя, шепнула мне подруга Настя. После сеанса мы узнали: небольшое помещение для соляной пещеры – не недостаток, а плюс: так соль равномерно распределяется по галокамере, что обеспечивает максимальную пользу от процедуры.

Про интерьер хочется сказать отдельно. Оформление в морском стиле, мягкие удобные кресла, большая плазма на стене и детская зона – соляная пещера «Вита Бриз» просто создана для полезного семейного отдыха.

Здесь рай для маленьких непосед: «песочные» формочки для игры, раскраски, фигурки любимых мультяшных персонажей. И все это – под чутким присмотром родителей.

Взрослым, кстати, здесь тоже не будет скучно. В галокамере не запрещено пользоваться мобильными устройствами, поэтому вы можете насладиться любимой мобильной игрой или заниматься рабочими делами.

Ну а ценителям блаженства наверняка придется по вкусу мягкий, рассыпчатый пол из соли – отличный самомассаж после тяжелого трудового дня.

Выйдя из соляной пещеры «Вита Бриз», я поймала себя на мысли, что хочу вернуться сюда снова. Руководство компании объяснило:

пользу от разового посещения не сравнить с эффектом от прохождения целого курса.

Но если человек не получил кайф от первого похода, покупать абонемент нет смысла: невзирая на очевидную пользу процедур, он забросит это дело. Сеансы в соляной пещере надо полюбить. И тогда регулярное посещение станет не обязательством, а приятным занятием.

Кстати, «Вита Бриз» - это самая большая в Туле сеть соляных пещер. Это удобно: вы можете посещать галокамеры в разных частях города по одному абонементу в течение одного курса.

Соляная пещера «Вита Бриз» на ул. Лейтейзена, 8.

Соляная пещера «Вита Бриз» на пр. Ленина.

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3 факта о соляных пещерах « Вита Бриз »

1. Во время сеанса в соляных пещерах в организме улучшаются все обменные процессы, высвобождаются токсические вещества.

2. Даже если вы абсолютно здоровы, релаксационный сеанс в заряженном отрицательными ионами помещении принесет вашему организму только пользу. Уникальное место и потрясающая атмосфера помогут вам вновь ощутить душевный комфорт, вернут жизнеспособность и жизнерадостность, снизить чувство напряжения и тревоги.

3. Рекомендуется проходить профилактический курс каждые 6-12 месяцев. Стандартный курс галотерапии состоит из 10-15 процедур (в отдельных случаях - 20), которые рекомендуется проходить ежедневно. Время сеанса пребывания в соляной комнате - 45 минут.

- Тула, ул. Генерала Маргелова, 5 А, оф.1. ТЦ «Мегастрой».

12:00-20:00 без выходных.

8 (902) 754-54-55.

- Тула, пр.Ленина, д.35, оф. 704, БЦ «Вертикаль».

10:00-20:00 без выходных.

8 (920) 777-75-20.

- Тула, ул.Лейтейзена, д.8.

10:00-20:00 без выходных.

8 (950) 903-79-99.

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