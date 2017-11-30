Как интересно провести выходные и праздничные дни

Куда в Туле можно съездить покататься на лошадях, посмотреть что-то интересное и новое в длинные январские выходные.

В январе нас ждут приятные выходные, в которые можно увидеться с друзьями и родными, погулять. Предлагаем вам несколько интересных мест в Туле и области, которые можно посетить всей семьёй. Зовите с собой близких и отдыхайте с позитивом!

«Родная деревня», страусиная ферма

Страусиная ферма «Родная деревня» занимается разведением и выращиванием чёрного африканского страуса и других птиц и животных. Здесь, на территории в 12 гектаров, живут гуси, утки, куры, цесарки, коровы, козы, овцы, кролики и еще много интересных животных и птиц. На территории этой фермы расположен агротуристический комплекс с зооопарком, кафе, магазином фермерской продукции.

Вы увидите страусов и множество домашних и декоративных животных и птиц (куры, фазаны, цесарки, индюки, гуси, утки, кабаны, кролики, козы, барашки, коровы, ослик и пони).

«Родная деревня» приглашает на новогодних выходных всех желающих в свой зоопарк и на новогоднюю программу!

Новый год – это ёлка, запах мандаринов и ожидание чуда! Это праздник волшебства и исполнения желаний! Яркое, запоминающее празднование Нового года – это залог прекрасного настроения и позитивных эмоций, предвкушения чего-то нового и светлого.

Чтобы сделать Новый год незабываемым, мы приглашаем вас на праздничное представление «Помощники Деда Мороза, или Как дети Новый год спасали».

Вас ждут загадочные приключения, волшебные превращения и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.

А в конце праздника Дед Мороз и Снегурочка пригласят всех в свой терем, где гостей ждёт чай, заваренный самим Дедом Морозом, и вкусные блинчики, испечённые Снегурочкой.

Посмотреть новогоднюю программу на страусиной ферме можно приехать как семьёй, с друзьями, так и организовать детскую поездку, с классом.

На ферме вам расскажут о страусиных привычках и повадках. Самые смелые смогут накормить страуса и других животных капустой. На ферме можно отведать блюда из натуральных фермерских продуктов, купить сувениры и получить огромное удовольствие от общения с животными. Цена билета в зоопарк: 150 руб. — детский;

200 руб. — взрослый;

450 руб. — групповое посещение (новогодняя программа + чаепитие).

На новогоднее представление с 11 декабря по 14 января необходима предварительная запись по телефону +7 (920) 771-96-95 . От Тульского драматического театра будет курсировать автобус.

Добро пожаловать в «Родную деревню» с 11.00 до 17.00.

Ограничение по возрасту: 0+

Тульская область, Ленинский район, деревня Стукалово (с трассы М2 поворот на д. Ямны через поселок Верхняя Иншинка или по калужской трассе поворот на д. Стукалово).

8 (920) 771-96-95, 8 (920) 771-96-94 .

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Выставка восковых фигур в Туле

Хочется посмотреть что-то новое и интересное? Приходите на выставку восковых фигур, которая открылась в Туле этой осенью. Выставка порадует всех: и взрослых, и самых маленьких посетителей экспозиции.

Здесь вы увидите мультипликационных персонажей, киногероев, знаменитых актёров и звёздных персон. Этих людей и персонажей каждый из нас не раз видел с экранов телевизоров и страниц глянцевых журналов.

Всего на выставке представлено

около 50 фигур!

С ними можно сфотографироваться и снять видео.

Билет на эту выставку станет отличным подарком для ваших близких и друзей с детьми.

Приходите, посмотрите, фотографируйтесь с любимыми героями и выкладывайте кадры на свои странички в социальных сетях!

Тула, ул. Советская, 60/12, второй этаж (вход с ул. Советской, ближе к проспекту Ленина, на двери вывеска — «Сказочное путешествие»).

8 (902) 754-32-54

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00.

Возрастное ограничение: 0+

Цена билета: 200 рублей — детский, 250 рублей — взрослый.

Дети до 6 лет — бесплатно.

выставка-тула.рф

Конноспортивный клуб «Союз»

КСК «Союз» приглашает всех желающих к себе на новогодних выходных! Здесь вы сможете покататься на лошади сами и прокатить верхом или на санях своих детей. Опытные инструкторы обеспечат вам безопасность во время прогулки, и вы получите массу позитивных эмоций.

В КСК «Союз» можно покататься в санях, запряженных лошадьми. Это отличный вариант необычной весёлой семейной прогулки или свидания с любимым человеком!

А ещё в этом клубе можно записаться на групповую верховую прогулку на природе.

Хотите красивые фотографии верхом? Приезжайте на прогулку с фотографом и устройте фотосессию с лошадьми.

Кроме новогодних выходных в этом клубе можно покататься на лошади и в другие дни, а также научиться искусству верховой езды на регулярных занятиях, которые проводятся как в группах, так и индивидуально.

Записывайтесь и приезжайте на территорию конного клуба, наслаждайтесь общением с лошадьми и постигайте навыки езды.

Занятия проводятся для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Конкур;

Выездка;

Прокат лошадей;

Групповые выезды в поля и леса.

Для регулярных занятий можно приобрести абонемент, это выгоднее.

В клубе «Союз» есть манеж, поэтому можно заниматься

в любую погоду.

Конная прогулка в выходной зимний день и общение с этими прекрасными и умными животными подарит вам заряд энергии, улыбку и отличное настроение!

Деревня Кишкино

8 (915) 690-33-90 , Анна

8 (910) 167-34-45 , Александр

Группа ВК

Аэронавт Регион, клуб воздухоплавания

Необычное и особенное развлечение на длинных зимних выходных – полёт на воздушном шаре!

Поднимитесь в небо, ощутите вселенское спокойствие, вдохните чистейший воздух, пролетите по облакам – получите непередаваемые ощущения.

Отправляйтесь в полёт на воздушном шаре с клубом «Аэронавт Регион»!

«Аэронавт Регион» — это дружная компания профессионалов, влюбленных в своё дело и знающих о нем всё. Пилоты воздухоплавательного клуба «Аэронавт Регион» — члены Тульской региональной общественной организации «Федерация воздухоплавательного спорта Тульской области», обладатели спортивных лицензий FAI, участники и призеры международных и всероссийских соревнований.

«Аэронавт Регион» приглашает в новогодние выходные отправиться

в «Полёт с Дедом Морозом»!

Лучший подарок к Новому году — полёт на воздушном шаре по программе «Группа» по специальной цене 4 500 рублей (вместо 10 000 рублей) с человека!

Вас ждёт новогодний сюрприз — вашим пилотом будет Дед Мороз, а на земле вас будет встречать Снегурочка, а также глинтвейн и горячий чай!

Для того чтобы стать участником акции:

Вступите в одну из групп на Facebook либо ВКонтакте. Поделитесь любой публикацией на своей страничке в социальных сетях. Обязательно пришлите в клуб свой отзыв с впечатлениями после полёта и фото с воздушными шарами клуба и воспользуйтесь правом на повторную скидку при следующем полёте!

Участвуя в акции «Полёт с Дедом Морозом», вы не платите полную стоимость полёта (10 000 рублей за человека), а летите с очень большой новогодней СКИДКОЙ!

Ещё один подарок для любителей зимней романтики – индивидуальный полет на воздушном шаре «Сердце».

Отправляйтесь в полёт с любимым человеком всего за 3 000 рублей вместо стандартных 7 000 рублей!

Акция действует до 31 января 2018 года!

Вы можете покататься на воздушном шаре в любой другой день, не только в новогодний период. Выбирайте любую из программ, которая вам больше подходит, и отправляйтесь в полёт:

Программа «Группа». Рассчитана максимум на 12 человек, которые полетят вместе в одной большой уютной корзине. Это не индивидуальный полет, поэтому кроме вас и ваших друзей полет могут совершать еще и другие участники.



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

Программа «Соло». Это ваш индивидуальный полет либо полет вашей компании (максимум 12 человек) на одном аэростате.



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

Программа «Предложение». Если вы хотите оригинально сделать предложение руки и сердца своей девушке, смело выбирайте эту программу. На борту воздушного шара будет только ваша пара и пилот. Специально для такого события в клубе есть воздушный шар в форме сердца. А чтобы запечатлеть это знаменательное событие, можно заказать дополнительно услуги профессионального фотографа. Такое оригинальное «Предложение» ваша вторая половинка не забудет никогда!

В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Шампанское, шоколад;

Лепестки роз во время предложения;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

Программа «Экстрим». Подарит вам уникальную возможность ощутить нюансы спортивного полета. Только эта программа полетов предусматривает возможность испытать себя в качестве пилота спортивного теплового аэростата!



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Фото на экстремальной высоте;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Программа «Романтика». Полёт вместе с дорогим вашему сердцу человеком. Романтичная обстановка во время полета, полет над красивейшими местами Тульской области, неожиданный сюрприз (букет красивейших цветов, переданный вам тайно) по завершении полета для второй половинки.



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около часа;

Шампанское, конфеты и свежие фрукты во время полета;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

Программа «Пикник в облаках». Для тех, кому есть что отпраздновать. Отличается фуршетом на борту воздушного шара, парящего в небе. На высоте птичьего полета любое событие вашей жизни превратится в незабываемое приключение!



В программу входит:

Сбор на охраняемой парковке;

Трансфер в район полетов;

Полет на воздушном шаре продолжительностью около 50−70 минут;

Фуршетная корзина, включающая в себя: шампанское, безалкогольные напитки, бутерброды, фрукты, конфеты, шоколад;

Обряд посвящения в воздухоплаватели;

Шампанское после полета;

Вручение памятных грамот.

Общая длительность программы составляет около 3−4 часов.

VIP-полет на воздушном шаре. Представитель воздухоплавательного клуба «Аэронавт Регион» сам подъедет в удобное для вас время и место, чтобы обсудить все тонкости программы и ваши пожелания. Трансфер организуется в день полета по удобному для вас графику к вашему подъезду дома/офиса (автомобили марок Merсedes, MITSUBISHI, Toyota). Водитель доставит вас сразу на место старта, где к вашему приезду команда уже подготовит аэростат к полету, и сразу после прибытия вы сможете подняться в воздух и полететь с одним из опытных пилотов клуба, каждый из которых известен в мире воздухоплавания своими спортивными достижениями.

По желанию ваш полет может начаться с фуршета на природе.

Продолжительность полета около 1,5 часов.

Прямо в полёте вам и вашим гостям предложат шампанское, коньяк, безалкогольные напитки, бутерброды, фрукты, шоколад и другие вкусности (по индивидуальному предварительному заказу).

После приземления вы, пройдя традиционный, пришедший из Франции XVIII века обряд посвящения в воздухоплаватели, получите специальную грамоту, свой новый титул и эксклюзивные воздухоплавательные сувениры от клуба «Аэронавт Регион».

На месте приземления аэростата вас уже будет ждать автомобиль клуба, готовый оперативно отвезти вас домой или к офису.

Подарите себе незабываемый полёт

с клубом воздухоплавания

«Аэронавт Регион»!

Тула, ул. Лейтейзена, 2, офис 8 (2-й этаж)

8 (961) 260-88-88 , 8 (930) 791-10-55

aeronavt-region.ru

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Прилепский племенной конный завод

Прилепский племенной конный завод приглашает к себе в новогодние праздничные дни на конные прогулки и экскурсии.

Проведите январские выходные на природе, в общении с прекрасными животными, покатайтесь на лошадях, устройте фотосессию!

Экскурсия для малых групп до 8 человек.

Экскурсия в музейную комнату и экскурсия по конному заводу.

По желанию — катание в поводу (оплачивается дополнительно).

На экскурсию необходима предварительная запись.

Стоимость: до 8 человек — 1500 руб. с группы. Свыше 8 человек — 200 руб. с человека.

Комплексная экскурсия для групп от 8 человек.

Экскурсия в музейную комнату и экскурсия по конному заводу.

Катание верхом и в экипаже (в санях). Желающие смогут покормить лошадей.

На экскурсию необходима предварительная запись.

Стоимость билета для детей — 400 рублей, для взрослых — 500 рублей.

Также в Прилепском племенном конном заводе можно учиться верховой езде в крытом манеже. Начните заниматься уже на новогодних выходных!

Здесь проводят обучение верховой езде всадников разного уровня подготовки, детей и взрослых. Можно заниматься индивидуально и в группах.

Приезжайте на фотосессию в Прилепы.

Стоимость: 1 лошадь на 1 час — 1000 руб.

Устройте себе незабываемый отдых с истинно русским размахом!

Режим работы: пн.,вт. – выходной.

1, 2, 7 января – выходной.

Тульская область, Ленинский район, посёлок Прилепы, ул. Центральная, 5

8 (961) 151-66-69 (запись на конные прогулки и экскурсии)

prilepskie.ru