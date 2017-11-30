Какую музыкальную программу можно заказать на праздничный вечер

Любой праздник пройдёт гораздо ярче и веселее, если позаботиться не только о вкусном застолье, но и приготовить интересное музыкальное оформление. Предлагаем вам музыкантов, диджеев и ведущих, которые украсят своим выступлением ваше событие.

Опытный диск-жокей с 9-летним стажем, музыкант и продюсер. Входит в топ-100 диджеев России по версии крупного музыкального портала PROMODJ. В 2015 году MAYSON был официально признан лучшим коммерческим диджеем Тульской области по версии клуба «Пряник»: занял первое место из 32-х участников.

MAYSON – автор и ведущий радио-шоу «АТМОСФЕРА». Эта программа имеет свою постоянную слушательскую аудиторию в России, Израиле, Украине, Белоруссии и немного в Китае, США и Великобритании. С 2010 года радио-шоу «АТМОСФЕРА» знакомит слушателей с последними тенденциями из мира танцевальной музыки и только лучшими диджеями и музыкантами нашей страны и зарубежья.

В гостях у Мейсона и Евгения Реброва уже засветились DJ FEEL, FONAREV, IVAN SPELL, COSMONAUT, ANTON NEUMARK, RICH-ART, DJ KIRILOFF, DANILA, DJ KOLYA, DJ RIGA, ЦВЕТКOFF, ЖАН, MATISSE & SADKO, RENAT, RE-ZONE, KIRILLICH, STYLEZZ, MAGNIT & SLIDER, DJ BAUR, АЛЕКСАНДР НУЖДИН, DJ SVETA, MATT DAREY (EN), проекты ABSTRACT VISION & ELITE ELECTRONIC, BOBINA, AUROSONIC, MOONBEAM, ASTERO и другие.

Играл на одной сцене с такими топовыми диджеями и музыкантами, как: DJ FEEL, ЦВЕТКOFF, KOLYA, ФОНАРЕВ, R-TEM, DJ RIGA, ЖАН, MATISSE & SADKO, проект ASTERO, KOSMO & SCORO, AFROBOOGIE (Dubai), STANTON WARRIORS (UK), ВИКТОР СТРОГАНОВ, проект AUROSONIC, MARC ROMBOY (DE), LEXANI, LADY WAKS, THOMAS PENTON (USA), MELL TIERRA (Nederland) и др.

В этом году MAYSON успел поработать с Батиштой (экс-участник «Банд'Эрос»)

на Дне города.

На конкурсе миксов от Alfa Future People 2017 и Mixcloud при поддержке Miller микс Мейсона попал в 30-ку лучших из более чем 1200 конкурсных работ.

Летом 2012 года MAYSON был одним из хедлайнеров 10-го юбилейного фестиваля SUNVIBES на Горном Алтае. Это некий аналог КаZантипа, только в Сибири, на поляне, окруженной сказочной красоты горами. Аудитория мероприятия –от 5 до 10 тыс человек.

MAYSON — один из немногих диджеев, играющих SpeedMix.

Это техника мегамиксов, для которой специально подбираются около сотни треков. Они выстраиваются таким образом, что хорошо подходят друг другу по тональности, тема одного трека очень здорово ложится на другой и так далее. Каждая композиция звучит в среднем не более минуты. Слушается это все очень красиво, мелодично и не дает скучать клабберам на танцполе.



Любимые стили музыки: EDM, Progressive House, Club House, Deep.



MAYSON добавит вашему мероприятию яркости и настроения.

7 (930) 891-22-00

promodj.com/mayson

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Саксофонист Василий Сёмин

Собираетесь праздновать важное событие в ресторане или кафе? Пригласите для музыкального сопровождения на свой вечер саксофониста!

Любой праздник с помощью этого инструмента превращается в сказку, становится особенным.

Вы услышите знакомые любимые мелодии в новом звучании, хиты и классические композиции.

Саксофон — инструмент, придающий любому празднику неповторимую атмосферу. Его яркий завораживающий звук не оставит равнодушным ни одного гостя вечера.

Кроме саксофона вы можете заказать живое исполнение хитов 80-х, 90-х, современные песни и услуги диджея. На ваш праздник придут сразу два музыканта, которые давно работают вместе, и подарят вам море позитива!

Живой звук саксофона и вокалист на вашем празднике — это стильно, изысканно и красиво!

Заказ музыкальной программы саксофониста Василия Сёмина:

8 (903) 843-07-13

Кавер-группа Jazzophrenia

Живая музыка на праздничном вечере всегда создает особенное настроение и атмосферу и становится одним из самых незабываемых впечатлений торжества. Как получить максимум удовольствия от живой музыки на вашем корпоративе или семейном вечере? Подскажут музыканты кавер-группы Jazzophrenia.

Для чего на празднике нужна живая музыка? Почему вы не советуете подменять ее диджеем?

– Подменять одних людей другими на событии не стоит ни в каком формате. Мы не советуем заменять ведущего тестем, свекровь — официантом, а диджея — группой. И наоборот. Каждый должен заниматься тем, что у него получается лучше всего. И только при грамотном сочетании можно получить качественный результат: ведущий задаёт общее настроение вечера, диджей отвечает за музыкальное сопровождение, а группа дарит радость гостям.

В какой момент праздника должно начинаться живое исполнение?

– Это зависит от формата праздника, его продолжительности, а также наличия других элементов шоу-программы. Например, мы можем начать выступать в тот момент, когда в зал приходят первые гости. Если мы говорим о свадьбе, то это время молодые могут посвятить фотосъёмке, а их друзья и родственники послушают приятную лёгкую музыку в нашем исполнении. А уже потом, через пару часов, мы снова выйдем на сцену, но уже с танцевальной программой.

Организаторы торжества могут заранее обсудить с вами репертуар?

– Обсуждение репертуара – не возможность, а необходимость. Более того, некоторые команды с удовольствием рассматривают предложения по включению в программу песен, которых у них до этого не было. Трудно поверить, но именно так в нашем репертуаре появились Шуфутинский и «Лесоповал». Мы это держим в тайне, так что теперь это наш общий секрет, не рассказывайте никому.

Как вы формируете репертуар, чтобы он был по душе разновозрастной компании?

– Музыканты, увидев этот вопрос, снова поругались друг с другом. А если серьёзно, то это каждый раз мучительный выбор из всего музыкального разнообразия. На одной из репетиций прозвучало предложение сделать песню «Вите надо выйти», так наш барабанщик Виктор встал и ушёл. Он не подумал, что это про него, просто ему в этой песне нечего играть.

Каждый хочет проявить свои таланты, поэтому репертуар состоит из тех композиций, которые позволяют показать себя в полной мере. И только в том случае, если музыканты чувствуют себя комфортно, исполняя ту или иную песню, разновозрастная компания будет получать удовольствие от выступления, независимо от того, звенит январская вьюга или тает лёд. Главное, что девочки и мальчики танцуют, и это здорово.

Музыкальных коллективов немало – как выбрать лучший?

– Совет №1: не слушайте никого! Особенно тех, кто советует со словами «мы их слышали миллион раз, они крутые».

Совет №2: слушайте всех! Особенно слушайте группы, ведь у всех коллективов есть ролики в открытом доступе.

Совет №3: не смотрите видео в интернете! Звук, записанный в студии, отличается от звука «живого».

Так что не тратьте время зря, а подписывайтесь на аккаунты групп в соцсетях, чтобы узнать, в каком ресторане или клубе будет выступать коллектив, бронируйте стол и наслаждайтесь.

Это самый простой способ не ошибиться в выборе. Вы увидите артистов «в работе», что и позволит понять, насколько они вам подходят. И не останавливайтесь на первом варианте: всегда старайтесь послушать хотя бы три разных коллектива, ведь всё познаётся в сравнении.

Организация выступлений 8 (920) 774-26-64.

Группа ВК

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Ведущая праздников Анастасия Лепорская

Организатор мероприятий, ведущая и создатель агентств Bezze и «Счастье детям» Анастасия Лепорская проведёт для вас незабываемый праздник, который понравится как взрослым, так и детям!

Рецептов идеальных праздников нет, зато существует человек, который готов организовать для вас яркое и незабываемое торжество: новогодний вечер, день рождения, детский утренник и любую другую вечеринку. Обращайтесь к Анастасии, если вам нужна ведущая или требуется организовать целую развлекательную программу.

Анастасия уверена, что важнейший компонент каждой праздничной программы — правильно подобранное наполнение. Ваш новогодний корпоратив можно дополнить выступлением кавер-группы, шоу-балета и фокусника, а в завершении праздника устроить грандиозный фейерверк.

Фокусника с радостью оценят и дети на утреннике, ведь Новый год — это всегда ожидание чуда и магии.

Агентство «Счастье детям», которое организовала Анастасия, может также организовать для детского праздника шоу гигантских мыльных пузырей, выступление цирковых артистов (и животных), интерактивный спектакль с участием аниматоров и ростовых кукол, зажигательную дискотеку или дать гостям примерить на себя образ Снежной Королевы или Санта-Клауса при помощи аквагрима.

Появление Деда Мороза и Снегурочки — главное ожидание малышей во время празднования Нового года.

Агентство организует завораживающее поздравление для вашего малыша. При заказе до 24 декабря — стоимость всего 2 000 рублей.

На вашем новогоднем корпоративе будет много гостей, а обычные конкурсы для развлечения уже надоели? Сюжетные квест-игры — идеальное решение для весёлого праздника. Участники с неподдельным интересом будут решать логические задания, интерактивные головоломки, тренируя свою ловкость и смекалку.

Команда Анастасии неоднократно проводила городские мероприятия и праздники в крупных компаниях: координировала детскую анимационную зону в «Грумантах», принимала участие в организации дня рождения ТРЦ «Гостиный двор» и создавала утренники в известных детских центрах.

До встречи на незабываемом торжестве!

8 (950) 911-83-63 , 8 (920) 77-4444-5

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