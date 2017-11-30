Тульские рестораны и банкетные залы приглашают отпраздновать Новый год

Продолжаем серию обзоров тульских заведений, которые устроят для вас новогодний корпоратив, семейный ужин или ждут вас в новогоднюю ночь.

Предлагаем вам четыре варианта ресторанов, кафе и банкетных залов, в которых можно от души повеселиться и отпраздновать наступление Нового года жёлтой собаки.

Аида, ресторанный комплекс

Ресторанный комплекс «Аида» приглашает встретить новогоднюю ночь в тёплой компании родных и друзей, или отпраздновать новый год в другой день в декабре, красиво и ярко.

В программе новогоднего вечера 31 декабря:

Ведущий — Станислав Шульц;

Для вас живой вокал: Олег Тульский, Сергей Алексинский, Светлана Фёдорова;

Волшебные звуки саксофона — Тарас Колотилинский;

Восточные танцы Ситора;

DJ Atom и DJ Roma Fidget;

Непревзойдённое Мим-шоу;

Фейерверк.

В новогоднюю ночь пройдёт розыгрыш главного приза от РК «Аида» по пригласительным билетам.

Приз будет креативным и потрясающим!

Пригласительный билет можно приобрести в «Аиде» в любой день до Нового года.

В последнюю неделю декабря в «Аиде» вас также ждёт незабываемая музыкальная программа. Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 20:00 до 01:00 — живой звук, с 01:00 до 03:00 — дискотека. Пятница, суббота с 20:00 до 01:00 — поют три вокалиста. С 01:00 до 04:00 — дискотека.

«Аида» готова удивить и порадовать новогодним застольем любые компании, от совсем скромных до многочисленных. Банкетный зал «Самира» вмещает 250 человек, Европейский зал — 100 человек, Тульский зал — 50−60 человек, Восточный зал — 50−60 человек, VIP-зал с караоке —30 человек и две комнаты отдыха — на 10 и 12 человек. Выбирайте подходящий зал, и — добро пожаловать в прекрасную новогоднюю сказку!

Стоимость праздника: от 1500 руб. с человека в «Тульском» и «Восточном» зале, от 2500 руб. в зале «Самира» и «Европейском». Музыкальное сопровождение — 500 руб. с человека.

В ресторанном комплексе «Аида» вы сможете удобно разместиться как большой компанией, так и скромной. Выбирайте любой из семи залов и добро пожаловать в прекрасную новогоднюю сказку! Шикарный зал «Самира» — вмещает 250 человек, Европейский зал — 100 человек, Тульский зал — 50−60 человек, Восточный зал — 50−60 человек, VIP-зал с караоке —30 человек и две комнаты отдыха — на 10 и 12 человек.

Заслуженная гордость «Аиды» — непревзойдённая кухня, которая приятно удивит даже самых взыскательных гостей. Повара-профессионалы, которые работают в этом ресторане, действительно знают своё дело, и не устают удивлять гостей своим мастерством, дарить им радость ярких вкусов, насыщенных ароматов и неповторимого оформления блюд. Вас удивит разнообразие меню, в котором вы сможете выбрать классические и любимые блюда, или попробовать новые для себя блюда азербайджанской, русской и европейской кухни.

И выбрать будет непросто!

Ведь вам предложат более 200

наименований блюд!

Одних салатов здесь больше 40 разновидностей, разнообразные варианты оригинальных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд, и широкое разнообразие горячих мясных и рыбных блюд, на любой вкус.

Ну, и какой же праздник без сочного и ароматного шашлыка! Богатство выбора этого любимого многими блюда — ещё одна изюминка ресторана. 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда наполнят ваш праздник удовольствием.

Вам не придётся заботиться о сохранности автомобиля во время застолья. Машину можно спокойно оставить на отдельной парковке с видеонаблюдением, рассчитанной на 100 мест.

«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!

Тула, улица Кутузова, 131 Б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

Парус

Банкетные залы гостиничного комплекса «Парус» — отличное место для проведения новогодней корпоративной вечеринки или новогоднего торжества с родными.

Вам будет удобно и уютно провести праздник в оригинальном интерьере, с обходительным и внимательным персоналом. Вас ждут элегантно сервированные столы и приятная атмосфера.

Изысканные блюда, приготовленные с душой поварами-профессионалами, не оставят равнодушным ни одного гостя на банкете.

Здесь вы можете выбрать любой из двух залов, в зависимости от количества гостей.

Большой банкетный зал гостиничного комплекса «Парус» удобно вмещает до 120 человек. При этом здесь остаётся место для танцевальной площадки.

Малый зал гостиничного комплекса «Парус» — небольшой, но уютный, может вместить 30−40 человек.

Внимательные администраторы помогут вам ознакомиться и определиться с меню.

В комплексе «Парус» всегда рады гостям, на праздничном застолье вы получите море положительных эмоций, и непременно захотите посетить это место снова.

На новогоднем торжестве вы сможете отдохнуть под увлекательную новогоднюю развлекательную программу, а также выбрать для своего праздника тематические вечеринки на любой вкус.

Стоимость на одну персону:

застолье 1800 руб.

застолье с новогодней развлекательной программой 2500 руб.

застолье с тематической вечеринкой 3000 руб.

Для заказа банкетного зала звоните по телефонам: 8 (905) 629-18-71 , 8 (905) 115-31-60 , 8 (4872)38−17−60.

Тула, пос. Горелки, ул. Большая, 9А

8 (915) 695-23-57

parus-sauna.ru/banketnie-zali

VIP-центр

«VIP-центр» — это отличное место для празднования новогоднего корпоратива. Этот многофункциональный развлекательный центр сочетает в себе массу развлечений в одном месте: ресторан, бильярд, гостиничный комплекс, сауны.

В 2013 году после капитального ремонта «VIP-центр» изменил концепцию и внешний вид — он «оделся» в роскошный белый интерьер и завоевал славу ночного клуба со звёздной шоу-программой.

Необычный и изысканный интерьер выгодно отличает этот клуб от прочих ресторанов в Туле. Дополнительную изюминку в него вносит стеклянный пол. Такой пол со сверкающей подсветкой не оставляет равнодушным ни одного ребенка. Дети, которые придут вместе с вами на праздник обязательно оценят эту красивую особенность оформления.

Еще один оригинальный штрих в интерьере — это качели вместо стульев в баре.

Для Новогоднего торжества гостям предложат комбинированное меню из традиционных блюд Европы и Грузии. Это одно из самых удачных сочетаний, которое неизменно пользуется спросом у большинства гостей. Какое вкусное застолье без шашлыка, ароматных соусов и душистых грузинских трав? Этими харизматичными и яркими блюдами шеф-повар ресторана разнообразит меню для вашего вечера.

В вы сможете выбрать и заказать для своего вечера разнообразные шоу-программы и дискотеку.

Любители бильярда смогут провести интересный вечер в компании друзей, разделяющих это увлечение. Гостям предоставляется качественное оборудование и инвентарь.

Кроме того, что в «VIP-центре» вас вкусно и сытно накормят, устроят яркий музыкальный вечер, вам ещё предложат посетить сауну с большим теплым бассейном и водной горкой.

Цены на проведение банкета в «VIP-центре» весьма демократичные.

Добро пожаловать! Вам здесь понравится!

Тула, ул. Максимовского, 17

8 (4872) 49-66-44

vip-tula.ru

Хомяковские поляны, кафе

Кафе «Хомяковские поляны» приглашает отпраздновать весёлый и яркий корпоративный новогодний вечер с коллегами или устроить большой семейный ужин. Кафе располагается на природе, недалеко от города, в уютной зоне.

Здесь вы сможете оставить все заботы и тяготы уходящего года, и отдохнуть в атмосфере загородной тишины и красоты.

Здесь с радостью примут как маленькую дружескую компанию, так и большой весёлый коллектив. В этом кафе вас заботливо встретят, вкусно накормят и устроят душевный новогодний вечер, который будет приятно вспоминать весь следующий год.

К празднованию Нового, 2018 года кафе «Хомяковские поляны» приготовило для гостей оригинальную шоу-программу с живой музыкой и харизматичными ведущими.

В «Хомяковских полянах» вы сможете удобно разместиться в любом из трёх красивых и уютных залов на 30, 50 и 120 посадочных мест. А для романтического вечера вдвоём, вам предложат небольшой столик на двоих, который идеально подойдёт для особого вечера.

Для своего застолья вы сможете выбрать вкуснейшие блюда из богатого меню русской и европейской кухни. Заказ можно сделать как из основного меню, так и попробовать заказные кулинарные шедевры, которые повар специально приготовит к вашему торжеству. Какой же Новогодний праздник без ароматного и нежного шашлыка? Кроме классических закусок, салатов и горячего, вы можете дополнить меню блюдами на мангале.

Новогодний вечер в «Хомяковских полянах» принесёт вам радость

и хороший отдых!

Тула, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, 12-в

8 (910) 949-79-79