7 замечательных книг для летнего отдыха

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Даже если вы пока не пакуете чемодан и не уезжаете в дальние страны за новыми впечатлениями, мы знаем способ добавить в жизнь радости и приключений: выходной, уютное кресло и увлекательная книга!

Портал Myslo и сеть книжных магазинов «Читай-город» представляют книжную подборку, которая поможет отвлечься от суеты. Приятного отдыха!

Анна Гавальда «Луис Мариано, или Глоток свободы», 16+

Это рассказ об отлично проведенных выходных. О встрече брата с любимыми сестрами, об их веселом побеге с семейного торжества, о поездке в замок в гости к младшему брату Венсану, о похождениях «великолепной четверки», о луарских винах, о творчестве, о взаимопонимании… О том, что бывает, если, забыв об условностях, попытаться стать просто самим собой. Страницы этой книги дышат очарованием Франции, легкостью и иронией. И пьянящим чувством, что любая встреча неслучайна и один-единственный день может перевернуть всю твою жизнь.

Джеральд Даррелл «Моя семья и другие звери», 12+

С неизменной любовью, безупречной точностью и неподражаемым юмором Джеральд Даррелл рассказывает о пятилетнем пребывании своей семьи на греческом острове Корфу. И сам этот роман, и его продолжения разошлись по миру многомиллионными тиражами, стали настольными книгами уже у нескольких поколений читателей, а в Англии даже вошли в школьную программу. «Трилогия о Корфу» трижды переносилась на телеэкран, причем последний раз — в 2016 году, когда британская компания ITV выпустила первый сезон сериала «Дарреллы».

Фэнни Флэгг «Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок», 16+

За два десятка лет эта книга переиздавалась много-много раз, но и сегодня ее популярность чрезвычайно велика. Если приблизить роман Фэнни Флэгг, то наверняка можно услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда, шорох листвы, звяканье вилок и ложек. Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через обложку, и вы узнаете историю одного маленького американского городка, в котором, как и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть.

Доминик Смит «Последняя картина Сары де Вос», 16+

Действие этого романа начинается в Нью-Йорке конца 1950-х годов, на благотворительной вечеринке. Когда гости расходятся, преуспевающий юрист Марти де Гроот обнаруживает, что картина «На опушке леса», хранившаяся в его семье более трех веков, заменена подделкой. Особую ценность этой картине придает то, что она создана Сарой де Вос, живописцем голландского Золотого века и первой женщиной, принятой в амстердамскую Гильдию Святого Луки.

Роберт Хайнлайн «Дверь в лето. Кукловоды», 16+

«Дверь в Лето» – это история талантливого изобретателя Д. Б. Дэвиса , который пытается вернуть свой бизнес, предательски отнятый бывшим компаньоном и бывшей невестой, и помочь своему коту по имени Петроний Арбитр отыскать Дверь в Лето. Ведь каждое живое существо на Земле стремится найти Дверь в Лето — где тепло, нет холода, нет войны, ненависти, обиды; где тебя не предаст друг, не обманет невеста. Для этого Дэвису придется преодолеть само время — и, возможно, не единожды… Также в книгу входит полная авторская версия классического романа «Кукловоды», опубликованная в несокращенном виде уже только после смерти Хайнлайна.

Мег Розофф «Джонатан без поводка», 16+

Мозг Джонатана Трефойла, 22-летнего жителя Нью-Йорка, настойчиво твердит ему, что юность закончилась и давно пора взрослеть. Проблема в том, что он не имеет ни малейшего понятия, как это сделать. Тем более что все составляющие «нормальной взрослой жизни» одна за другой начинают давать трещины: работа, квартира, отношения с девушкой. А тут ещё брат просит присмотреть за двумя его собаками на время его отъезда.

В отчаянных попытках начать наконец соответствовать ожиданиям окружающих Джонатан решает броситься в омут с головой — жениться в прямом эфире перед многомиллионной аудиторией. Он повзрослеет, возьмет кредит, купит машину, станет носить одинаковые носки… Но для него ли такая жизнь? Или, может быть, стоит прислушаться к мнению бордер-колли и спаниеля, которые, кажется, обладают ключами от жизни, вселенной и всего остального?

Герман Кох «Ужин», 16+

Сюжет романа популярного голландского писателя и журналиста Германа Коха «Ужин», поначалу кажущийся незатейливым, заключен в жесткие временные рамки: это всего лишь один вечер в фешенебельном ресторане. Два брата с женами пришли туда поужинать и кое-что обсудить. Паул Ломан — бывший учитель истории, его брат Серж — будущий премьер-министр, у обоих дети-подростки. Начавшаяся банальная застольная беседа постепенно перерастает в драму, и на поверхность одна за другой проступают ужасные семейные тайны. С каждой новой переменой блюд напряжение только нарастает… В 2017 состоялась мировая премьера экранизации романа, главные роли в которой исполнили Ричард Гир и Лора Линни.

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