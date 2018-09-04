Нам сыр Отечества и сладок, и приятен

Знакомьтесь, Его Величество Сыр! Какой сыр, где сыр – слышатся со всех сторон вопросы. Отвечаем: отличный сыр, натуральный и вкусный! А делают его не за семью морями, а совсем рядом на новейшем оборудовании сыроварни Endorf!

Скептики могут убрать с лица выражение, которое хорошо смотрится лишь на старой простокваше, – оно в данном случае лишнее. Потому что сыры получились знатные: французские эксперты их пробовали, головами кивали и приговаривали «Excellent! Excellent!», что на их языке означает «Отлично!».

А почему должно было получиться по-другому, если молоко идёт в производство не абы какое, а отборное, причём в прямом смысле этого слова? Из десятков образцов, доставленных с разных ферм, специалисты Endorf отобрали всего два, но самых лучших. Коровы в этих хозяйствах содержатся в комфортных условиях, а кормят их не комбикормами, а свежей травой и хорошим сеном.

Что касается технологий и оборудования, то тут тоже всё на высшем уровне, не сомневайтесь. Сырную линию последнего поколения приобрели во Франции, французские мастера её отладили, запустили и постоянно на контроле держат. Ну и, само собой, помогают нашим местным технологам отрабатывать рецептуры новых оригинальных сыров.

А теперь – получите завершающую «вишенку» на рассказе о производстве: сырохранилище оснащено современной и надёжной климатической системой, что архиважно для правильного созревания правильного сыра. Создана отдельная камера для твёрдых сортов сыра по технологиям Gruyere и Comte – созревание происходит только на полках, сделанных из древесины хвойных пород, выращенных в горном массиве Юра, Франция, что оказывает ключевое влияние на органолептические показатели и консистенцию сыров.

Настало время познакомиться с видами сыра Endorf, которые создали тульские мастера в сотрудничестве с европейскими коллегами.

Впервые в России сыр созревает в огромных головах диаметром 65 см и весом 45 кг, что обеспечивает правильную работу бактерий и гармоничное созревание сыра. В результате сыр имеет многогранный вкус

и богатый аромат.

Родом из Нидерландов

Первые упоминания об этом сыре относят к 1184 году, когда он появился на ярмарке небольшого городка Lout в Голландии. Делали этот молочный продукт поначалу в регионе Кримпенервард, что в южных Нидерландах. Сыр был несложен в приготовлении, полюбился народу, и в скором времени его стали производить не только на «малой родине», но и в соседних странах.

В зависимости от времени вызревания Loutter принято делить на несколько категорий:

молодой сыр (имеет кремовый вкус, зреет 4-8 недель);

сыр средней зрелости (чуть более острый, зрелый вкус, зреет 2-6 мес;

старый сыр (пряный и острый по вкусу, вызревает от шести месяцев до года);

Endorf Loutter относится к категории «средней зрелости», он зреет в сырохранилище 2,5 месяца.

Кстати:

– При нарезке сыр Loutter не должен прилипать к ножу или крошиться. Если ломтик ломается, а не гнется, то в сыр добавили растительный жир.

Сыр с большими глазками

Маасдам появился в XIV веке в маленьком нидерландском городке, в честь которого и получил своё название. Продукт – результат удачного эксперимента фермеров, аналогичный известнейшему сыру Emmental. Поэтому в структуре этих сортов угадывается некоторое сходство.

Характерной отличительной чертой Маасдама являются крупные дырки в сырном теле, их еще называют сырными глазками. Они появляются при созревании сыра. Ходит легенда, что Петр I, когда увидел сыр Маасдам, был возмущен его видом, подумав, что дырки прогрызли мыши.

Маасдам имеет сладковато-ореховый вкус, ему присущ нежный сливочный аромат.

Кстати, обращайте внимание на сырные глазки при покупке Маасдама! Считается что чем они больше, тем более выдержанный продукт перед нами. Попросите продавца отрезать небольшой кусочек – он не должен ломаться и крошиться.

Mont – это по-нашему!

Мастера Endorf изначально не ставили своей задачей воспроизвести с доскональной точностью европейские сыры, они создали свой собственный, во многом уникальный! Называется сыр этот Mont. Во многом он напоминает… да что там напоминает, вкус его практически совпадает со вкусом знаменитого французского сыра Comte! Mont нежно-желтый, его консистенция твердая и пластичная, а вкус мягкий, слегка сладкий и ореховый.

Mont хорош и сам по себе, и в сочетании с овощами, рыбой и морепродуктами; его рекомендуется подавать с орехами и свежими фруктами на десерт. Сыр легко плавится, поэтому его добавляют в фондю, запеканки и т. п.

Настоящий деликатес!

Впервые этот молочный продукт произвели еще в 1115 году, но только в XVII веке он становится известным под именем Gruyere.

Gruyere Endorf плотный, твердый сыр с ярким, насыщенным вкусом, легким ореховым привкусом и довольно сильным острым ароматом. Этот сыр можно есть и на бутерброде, и в виде десерта (с орехами, фруктами и сухим красным вином). Подходит для использования в блюдах из запеченных или жареных овощей. Очень хорошо запечь Gruyere на гренке; идеален он в классическом французском луковом супе. А ещё его оценят любители фондю и макарон с сырным соусом.

Скажем по секрету, что в сырохранилище уже полгода стоят, копят в себе вкус и пользу большие головы сыра Parmesan. Первую партию этого легендарного молочного продукта мы сможем попробовать уже в ноябре! Ждём-с!

А сейчас, не откладывая в долгий ящик, побалуйте себя натуральными сырами Маасдам, Loutter, Mont и Gruyere от Endorf !

Приятного аппетита!