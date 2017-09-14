Остеопатия- ключ к физическому здоровью и душевной гармонии!

В наше время все больше людей страдает от хронического болевого синдрома. Поход по врачам и традиционные методы лечения не приносят желаемого результата. Человек замыкается и впадает в депрессию. Но не стоит отчаиваться, попробуйте обратиться к остеопату. Ведь среди существующих ныне медицинских специальностей остеопатия в наибольшей степени отвечает основной парадигме медицины: «Лечить не болезнь, но больного».

Так что же такое остеопатия? Возможно, многие слышали про данный метод лечения, но не многие понимают главные принципы и суть этого направления.

Разобраться в данном вопросе нам поможет Гуляев Александр Александрович: главный врач Центра Врачебной Косметологии «Эстетик Мед», врач-физиотерапевт, реабилитолог, остеопат, сертифицированный специалист Биологического Центрирования Школы Соматической Интеграции Ю.В. Чикурова, член Национальной Федерации Массажистов,член Профессиональной Ассоциации Рефлексотерапевтов России, член Всемирной Ассоциации Профессиональных Тренеров и Специалистов По Здоровью Человека, член Российской Лиги Массажистов, член Союза Реабилитологов России, автор более 50 научных работ:



Гуляев Александр Александрович.

- Остеопатия – это перспективное направление в медицине, возникшее на стыке мануальных техник (массаж, мануальная терапия), телесно-ориентированной психотерапии, психологии и холистического (целостного) подхода к лечению пациента.

Говоря словами профессора В.И Усачёва: «Если мануальная терапия – это арифметика, то остеопатия – это высшая математика».

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Особое внимание в подготовке и практике остеопата уделяется перцепции – это особая сверхвысокая чувствительность специалиста, то самое «шестое чувство». Фактически, это возможность вести равноправный диалог с органами и тканям пациента, диагностировать первопричину заболевания и проводить лечение, в первую очередь, так называемых корневых дисфункций.

Иными словами, остеопатия - это «лечение, прежде всего, не там,

где болит, а там, откуда эта боль пришла». Зачастую, это два

абсолютно разных места.

Каждая процедура фактически является своего рода лечебно-диагностической, и задача специалиста – выявить проблему и пролечить первоначальный «зажим» или несколько «зажимов», и убрать вторичные дисфункции и напряжения на всём пути от «проблемной» до «болевой» точки. Ликвидация напряжений приводит к смене общего мышечного тонуса, изменению осанки, положения внутренних органов и клиническому проявлению более слабых дисфункций, которые до этого никак не проявлялись, и которые также пролечиваются на следующем этапе.

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Так какие же проблемы помогает решить остеопатия?

- Спектр показаний к применению остеопатического лечения крайне широк.

Вот лишь некоторые из них:

хронические и острые болевые синдромы различного происхождения и локализации;

кишечные спазмы, хронические запоры, вздутие живота и метеоризм;

спаечные процессы в брюшной полости и малом тазу с клиническими проявлениями;

нарушения работы печени, кишечника и других внутренних органов;

остеохондрозы, артрозы, корешковые синдромы, нарушения осанки;

мигрени, головные боли напряжения;

проявления вегетососудистой дистонии;

последствия травм и стрессовых ситуаций;

возрастные эстетические изменения;

психосоматические заболевания, бессонница, повышенная возбудимость или усталость;

личностный рост, травмирующие воспоминания, неблагоприятные ситуационные ряды.

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Современные остеопатические техники позволяют работать не только с органами живота и малого таза, но и с органами средостения (сердце, лёгкие), причём лечебный приём проводится не всегда через брюшную стенку и не всегда путём массажа конкретных органов, а зачастую оказывается непрямое воздействие через связочный аппарат, миофасциальные структуры или лимфатическую систему.

Так же методика используется в лечении кардиалгий (болей в сердце неясного происхождения), дискинезий желчевыводящих путей, хронических бронхитах, язвенной болезни. Полный список, разумеется, гораздо шире. Метод применяется как на фоне традиционной медикаментозной терапии, так и в сочетании с другими методиками.

Александр Александрович, Вы сказали, что остеопатические техники применяются не только в лечебных целях, но и используются для коррекции возрастных эстетических изменений. Каким же образом это происходит?

- Как бы странно это ни звучало на первый взгляд, наиболее универсальной тактикой коррекции овала лица (за исключением, может быть, случаев выраженного гравитационного птоза или массиве подкожного жира) является применение специальных остеопатических техник. Причём, универсальной техники не существует, опытный специалист комбинирует их в особый «сплав» зачастую не только для каждого конкретного пациента, но и в работе с одним и тем же пациентом в течение курса.

Давно доказано, что ручной лимфодренаж является самой эффективной дренажной методикой, несмотря на обилие аппаратных и инъекционных процедур. Кроме того, только руками можно почувствовать и устранить фасциальные дисфункции, тем более что для коррекции овала нередко приходится работать с мышцами шеи и надплечья, а также такими «тонкими» структурами, как подъязычная кость или височно-нижнечелюстной сустав.

Наконец, только тончайшей пальпацией (по сути, перцепцией) можно определить участки напряжения или сниженного тонуса мышц лица, которые, согласитесь, не отличаются размерами и вступают в очень сложные взаимодействия, например, поднимая или опуская угол рта. Соответственно, и работа остеопата в этом случае дифференцирована: стимуляция одних и расслабление других мышц или даже их отдельных участков.

Таким образом, это не просто эстетика, а полноценная лечебная техника, одним из результатов применения которой являются эстетические изменения.

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Александр Александрович, неужели остеопатия способна решить даже проблемы эмоционального характера?

- Биологическое центрирование, изначально созданное на основе перцептивных остеопатических техник, – это новейшее прогрессивное направление в оздоровлении человека, разработанное кандидатом медицинских наук, неврологом, нейрофизиологом Ю. В. Чикуровым в результате его более чем 25-ти летней врачебной практики.

Техники биологического центрирования позволяют в полной мере устранить участки повышенного возбуждения в центральной и периферической нервной системе.

В результате происходит изменение баланса работы рецепторов и функциональная (а в дальнейшем, и структурная) перебалансировка сосудов, эндокринной системы, внутренних органов и опорно-двигательного аппарата, перераспределение нагрузки на всех участках тела. Снятие внутримозговых напряжений и психосоматических блоков позволяет лечить, помимо соматических проблем, личностные конфликты, эмоциональные расстройства, неблагоприятные ситуационные ряды и неблагоприятные социальные влияния.

Александр Александрович, сколько процедур необходимо пройти?

- Курс лечения составляется индивидуально в зависимости от проблемы и сочетания с другими методами лечения. Обычно это не менее 3-4-х процедур, выполняемых в среднем 1 раз в неделю. Лечебный эффект чаще всего наблюдается уже во время проведения первого сеанса. Длительность приёма составляет 40-70 мин».

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Учителя и наставники Гуляева А.А.:

1) Литвинова Елена Васильевна, к.м.н., врач высшей категории, невролог, специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине, доцент кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Нижегородской Государственной Медицинской Академии.

2) Лазаренко Нина Николаевна, к.м.н., врач высшей категории, физиотерапевт, гирудотерапевт, зав. кафедрой физических методов лечения Российского Университета Дружбы Народов.

3) Чикуров Юрий Валентинович, к.м.н., врач-невролог, нейрофизиолог, основатель и руководитель Школы Соматической Интеграции.

4) Ерёмушкин Михаил Анатольевич, д.м.н., врач высшей категории, зав. отделением ЛФК и клинической биомеханики ФБГУ «РНЦ МРиК», профессор кафедры «Травматологии, ортопедии и медицинской реабилитации» ГБОУ ДПО «РМАПО», президент Национальной Ассоциации Массажистов.

5) Мельник Владислав Владимирович, врач-физиотерапевт, психиатр, учредитель и экс-президент Ассоциации Массажистов ЦПРМ, главный судья Чемпионата Ассоциации Массажистов ЦПРМ.

6) Усачёв Владимир Иванович, д.м.н., врач высшей категории, постуролог, вестибулолог, профессор Института Остеопатической Медицины.

7) Серёгина Галина Сергеевна, специалист РАНМ, реабилитолог, остеопат, рефлексотерапевт, мастер Школы Соматической Интеграции, основатель и руководитель Школы Перцептивных Технологий.

8) Истомин Никита Юрьевич, остеопат, акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной и ультразвуковой диагностики, мастер Школы Соматической Интеграции, мастер Школы Остеопрактики, основатель и руководитель Школы остеопата Истомина.

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