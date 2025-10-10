Грязная работёнка: треш-истории тульского клининга

Залитая кровью квартира, кучи мусора и давно позабытое в холодильнике мясо с червями — с какими только сюрпризами не сталкиваются тульские клинеры в своей работе.

Каждая уборка — целое приключение, ведь никогда не знаешь, что ждет на новом заказе. Сюрприз может возникнуть уже в процессе наведения чистоты.

«От крови хлюпал диван»

Сооснователь клининговой компании «Мойдодыр» Елена Воронина рассказала, как была вынуждена вместе с сотрудницей отмывать залитую кровью квартиру.

Елена Воронина — Нам позвонила девушка и сказала, что ее отец повздорил с другом во время застолья. «Произошла небольшая потасовка, в результате которой на полу и на диване было всего несколько капель крови, которые нужно отмыть, ведь квартира съемная» — примерно таким было ТЗ.

Когда Елена вместе с помощницей зашла в квартиру, ее охватил ужас:

— Чтобы убрать «капли крови», я взяла одного клинера. Клиентка запустила нас в квартиру, но сама не вошла, осталась в коридоре. Сердце сразу почувствовало неладное…

Зайдя в комнату, мы просто офигели: в крови было без преувеличения все: пол, мебель, стены... От крови даже хлюпал диван!





Чтобы ненароком не стать соучастниками преступления, напуганные клинеры затребовали у клиентки справку о том, что человек, пострадавший в этой квартире, жив.

Оказалось, что отец девушки вырвал из барной стойки железную трубу-ножку и проломил череп своему собутыльнику. Пьяный пострадавший бродил по всей квартире, а затем прилег и уснул на диванчике, полностью залив его кровью. Хорошо, что дочь буяна пришла вовремя и его отвезли в больницу.

— Скрепя сердце мы приступили к уборке. Конечно же, диван нам реабилитировать не удалось, но квартиру мы отмыли до идеального состояния.

При этом девушка заплатила клинерам как за простую уборку — на месте Елена уже не смогла изменить условия договора.

Прямо как в сказке «Синяя борода»

— Мужчина заказал клининг в квартиру, которую снял после развода. Сотрудникам строго обозначил: в одну из комнат нельзя входить ни при каких обстоятельствах.

Клинеры начали уборку. Вскоре дело дошло до балкона, и обнаружилось, что вход на лоджию возможен только через ту самую таинственную запертую комнату.

— Желание клиента — закон. Мы даже не думали нарушить договоренности и войти в спальню. На балкон нам пришлось пробираться через кухонное окно. Мы навели порядок и там.

Когда клиент вернулся, клинеры честно ему сказали, что, несмотря на сжигающее их любопытство, в спальню они не заглядывали. Их удивлению не было предела, когда мужчина вынес из комнаты дипломат, набитый деньгами. Парень сказал, что забрал после развода все сбережения себе, чтобы бывшей ничего не досталось. Доверчивость парня поражает!

— Выходит, мы настолько честны, что нас можно спокойно оставить в квартире с чемоданом денег!

Нагретые уши

Однажды Елена поехала заключать договор об уборке в некоем здании. По приезде оказалось, что чистоту нужно навести в психиатрической больнице. Учреждение было открытого типа: пациенты беспрепятственно гуляли по территории.

— И вот идем мы с коллегой и представителями хозотдела по коридору. Завхоз все показывает, рассказывает, а помощник только слушает. Осматривали больницу около получаса, и тут завхоз поворачивается к помощнику и говорит: «Васька, а ну-ка уйди отсюда! Хватит греть уши!» Оказалось, все это время с нами ходил местный псих.

Кровавые обряды

Сотрудница одной из тульских клининговых компаний рассказала историю, от которой мурашки бегут по коже. Однажды, приехав на поддерживающую уборку, она обнаружила в квартире пятна крови.

— Все стены на кухне были в запекшейся крови, а в углах я нашла нарисованные кровью странные символы. При приемке квартиры клиентка призналась, что ее квартирант проводил здесь какие-то кровавые обряды. Чья это была кровь, она не сказала. Мы бегом бежали из этой квартиры!



Квартира, в которой проводили обряды.

На фото плохо видно, но на стене справа — запекшаяся кровь.

Что только не отмывала девушка за время своей работы:





Застал не любовника, а клининг

Руководитель «Тульского бюро чистоты» Светлана Антонова рассказала, что многие мужчины против клининга и их женам приходится заказывать уборку тайно.

Светлана Антонова — У нас было два случая, когда мужчины без предупреждения возвращались из командировки и заставали в квартире не любовника в трусах, а команду клинеров. Конечно, был большой скандал!



В таких ситуациях мы действуем так, как говорит заказчица. Скажет уходить — сворачиваемся и завершаем уборку. В первый раз скандал был слишком сильным, и мы просто бросили все и ушли. Во второй раз нам позволили довести уборку до конца.

Удивительно, но однажды клининг стал причиной расставания пары:

— Девушка полгода жила с парнем, который ей все запрещал, в том числе и нанимать клинеров. Кричал: «Ты что, на 120 квадратных метрах сама убраться не в состоянии?!» Хорошо, что сейчас у нее другой мужчина, который не против клининга! И даже сам его оплачивает.

В индустрии чистоты Светлана уже 13 лет. Она рассказала Myslo о заказах-рекордах, которые запомнились.

— Как-то была квартира с мраморной раковиной за 6 миллионов. А еще одна — с немецким телевизором за полтора миллиона: надо было почистить экран от отпечатков пальцев, которые оставили строители во время ремонта.

В самом начале работы Светлана сталкивалась с запущенными квартирами, из которых выносили по 30 полных 120-литровых мешков мусора. В одной из таких квартир в холодильнике ее ждал кусок давно протухшего мяса, по которому ползали опарыши. Об этом девушка вспоминает с ужасом.

Клиенты у Светланы чаще всего благодарные, но один недавний случай ее сильно расстроил:

— Как-то раз мы приехали мыть окна в квартире. Когда зашли, заметили, что там жуткая грязь: у сотрудников даже обувь прилипала к полу! Поэтому нас сильно удивило, как клиент принимал проделанную работу: он проводил белыми салфетками по окнам, скрупулезно проверяя каждую щель.

Уборка — лучший подарок

Работа клинеров наполнена и добрыми моментами. Об этом нам рассказала одна из сотрудниц тульской компании. По ее словам, дети часто заказывают уборку в подарок для своих родителей и устраивают сюрприз.

— Жильцов квартиры обычно отправляют куда-то погулять на время уборки, а затем они, ни о чем не подозревая, возвращаются в идеально чистую квартиру. Это очень милое проявление любви и заботы к своим близким!