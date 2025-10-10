  1. Моя Слобода
SUP-фестиваль на Казанской набережной и закрытие мотосезона: выходные в Туле

SUP-фестиваль на Казанской набережной и закрытие мотосезона: выходные в Туле

А еще матч «Арсенала» — в нашем обзоре выходных.

SUP-фестиваль на Казанской набережной

Когда: 11 октября, суббота, 9.30.
Где: Казанская набережная.
 

SUP-фестиваль на Казанской набережной

11 октября на Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала».

 

Закрытие мотосезона

Когда: 11 октября, суббота, 11.00.
Где: Три штыка.
 

Закрытие мотосезона

11 октября в Туле байкеры закроют мотосезон. 

 

«Арсенал» — «Торпедо»

Когда: 11 октября, суббота, 14.30.
Где: Центральный стадион. 
 

«Арсенал» — «Торпедо»

11 октября на Центральном стадионе состоится матч 14-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приедет московское «Торпедо».

 

7ПАТРОН

Когда: 11 октября, суббота, 19.00.
Где: Галерея «Контраст».
 

7ПАТРОН

11 октября в альтернативной галерее «Контраст» выступит группа «7ПАТРОН».

а что в кино?

Пролетая над гнездом кукушки


Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.

 

вчера, в 20:00 +1
