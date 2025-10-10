SUP-фестиваль на Казанской набережной и закрытие мотосезона: выходные в Туле

SUP-фестиваль на Казанской набережной
Где: Казанская набережная.
11 октября на Казанской набережной пройдет SUP-фестиваль «Кубок кремлевского канала».
Закрытие мотосезона
Где: Три штыка.
11 октября в Туле байкеры закроют мотосезон.
«Арсенал» — «Торпедо»
Где: Центральный стадион.
11 октября на Центральном стадионе состоится матч 14-го тура Первой лиги. В гости к «Арсеналу» приедет московское «Торпедо».
7ПАТРОН
Где: Галерея «Контраст».
11 октября в альтернативной галерее «Контраст» выступит группа «7ПАТРОН».
Пролетая над гнездом кукушки
Рэндла Патрика Макмёрфи, патологического преступника и бунтаря, переводят из колонии в психиатрическую клинику, чтобы установить, является он душевнобольным или нет. В клинике он обнаруживает, что отделение контролирует хладнокровная, строгая и одержимая распорядком старшая медсестра Милдред Рэтчед. Макмёрфи намерен не подчиняться абсурдным, на его взгляд, правилам и одновременно повеселиться от души. Его бунтарская натура заражает других пациентов, но сестра Рэтчед решительно настроена пресечь это.