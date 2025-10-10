  1. Моя Слобода
В Nature: как 15-летний школьник стал «тульским Дроздовым»
Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Даниила Маликова.

В Nature: как 15-летний школьник стал «тульским Дроздовым»

Даниил Маликов в этом году перешел в 9-й класс. Несмотря на возраст, парень нашел призвание — фотоохота на птиц — и стал главным тульским натуралистом. Myslo узнал у него, в чем секрет «пернатой» фотографии.

Как говорит сам Даня, к природе он «приучен с детства». Его отец — рыбак, поэтому они часто всей семьей выбирались на природу — ловить рыбу, собирать грибы, отдыхать в деревне у родственницы. 

— Серьезный интерес к птицам появился лет в 12, — рассказывает парень. — Сначала я просто занимался бёрдвотчингом — наблюдал за птицами через отцовский бинокль. В свободное от прогулок время изучал классификацию птиц, их внутреннее строение и повадки.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/07/4e/5666-39a9-4a7e-9640-4909060d0d0f/f47cdef8-5fa0-4cd0-bf05-00660ea29239.jpg
Фото Сергея Гресько.

Чтобы рассмотреть пернатых поближе, Даниил обзавелся моноклем со штативом — просто фиксировал птиц на камеру телефона. Постепенно интерес к фотографии рос.

— Я стал подписываться на профессиональных фотографов и изучать основы искусства, — продолжает парень. — Чувствовал, что мне не хватает навыка и опыта, чтобы делать по-настоящему красивые фото.

Конечно, для серьезного дела нужно серьезное оборудование — фотоаппарат Nikon! Просто так обновка Даниилу не досталась — сначала пришлось доказать серьезность своих намерений.

— Чтобы накопить на фотоаппарат, я проработал около четырех месяцев (тогда мне было 14 лет), — признается школьник. — С учетом уже имеющихся сбережений я потратил на новую технику больше 40 тысяч рублей. Видя мой настрой, родители добавили недостающую часть суммы. Сейчас снимаю на Nikon D7500 с классным объективом.

IMG_20250829_171853_029.jpg
Фото Даниила Маликова.

Теперь фотографии Дани — это не просто способ запечатлеть увиденную особь, но рассказать историю. На наш вопрос о том, что важнее — редкая птица в кадре или качество снимка, парень ответил так:

— Конечно, публике больше нравится, когда птица на фото редкая, эффектная. Легко впечатлить зрителя орланом-белохвостом (великолепный огромный хищник!), с «обыкновенной» синицей сложнее.

У каждой фотографии должно быть особое настроение, посыл и чувства, которые автор хочет донести до зрителя. Вот тогда снимок, даже если на нем «привычная» птица, станет почитаемым. Так что да, качество исполнения для меня важнее.

IMG_20250829_154205.jpg
Глаша, попугай Дани. Фото Даниила Маликова.

Одной из первых «под раздачу» попала Глаша — попугайчик корелла, питомец Даниила.

— Я устраивал «фотосессии» для Глаши в самом начале, когда только купил фотоаппарат. Мне не терпелось его на ком-то испытать!

Это очень общительная птица, она без нас подолгу не может. Глаша так громко верещит, когда мы заходит в подъезд, что слышит весть двор, — и это с седьмого-то этажа! Она часто прыгает на плечо и «помогает» мне делать уроки — в основном таскает карандаши со стола.

Есть ли у тебя кумиры среди фотографов?

— Для меня настоящий мэтр — Михаил Поляков, фотограф дикой природы из Москвы. Он один из немногих профессионалов, который смог заработать на фотографиях животных. К слову, я знаком с Михаилом — мы общались в интернете.

Еще я очень уважаю Ивана Добромыслова и Михаила Ездокова. Для меня их фото — тот уровень, которого я хочу достичь.

IMG_20250829_155020.jpg
«В еловой дымке». Фото Даниила Маликова.

И Даниил уверенно идет к этой цели. Его фотография «В еловой дымке» в международном конкурсе 35AWARDS вошла в топ-11 лучших. И это не единственное достижение «фотоохотника».

IMG_20250829_171903_809.jpg
Пятнистый олень (фотография «Оленья дума»). Фото Даниила Маликова.

— Я подавал фотографию «Оленья дума» на фотопремию «Золотая черепаха» — там она прошла в финал.

Большую ставку я сделал на фотопремию Русского географического общества «Самая красивая страна». На нем «Оленья дума» прошла в финал и вошла в пятерку финалистов. Если выиграю, получу 100 тысяч рублей! В номинации приза зрительских симпатий я также в лидерах.

IMG_20250829_172119_906.jpg
Фото Даниила Маликова.

А недавно Даниил занял второе место в XI фотоконкурсе «Самая красивая страна глазами детей» в номинации «Мир животных»:

photo_2025-10-09_08-19-13.jpg

Еще одно увлечение Даниила — телеграм-канал В Nature, куда он выкладывает свои фотографии и небольшие заметки о птицах. 

— Я создал канал в апреле 2024 года, — продолжает девятиклассник. — Подумал, что мои друзья и туляки в целом мало знают о родной природе. Захотелось рассказать им о регионе, его флоре и фауне. Оказалось, людям это интересно.

Не для того, чтобы меня приглашали на интервью или чтобы было много подписчиков, — и в мыслях не было! Я тогда еще фотографировал на монокль, так что о художественных фотографиях не могло быть и речи.

IMG_20250829_171911_145.jpg
 Фото Даниила Маликова.

Был такой случай. Я гулял по Баташевскому саду и снимал птиц на фотоаппарат. В какой-то момент ко мне подошла женщина и спросила: «А что вы делаете?» Я ответил, что фотографирую птиц. Она: «А что, у нас птицы красивые есть?»

Представление обывателя о тульской орнитофауне ограничивается воробьями, воронами, синицами… Хотя на самом деле на территории области обитает более 230 видов птиц!

IMG_20250829_171847_462.jpg
Фото Даниила Маликова.

Сейчас фототека Дани насчитывает около 150 видов птиц. Вживую натуралисту удалось увидеть примерно 180 видов — больше половины всей орнитофауны области! 90% всех фотографий, признается парень, сделаны в родном регионе — на Оке, Вашане, Непрядве, Красивой Мече.

MyCollages.jpg
Фотоохотник может просидеть до 4 часов в одном положении. Фото Даниила Маликова.

Самое сложное в съемке «с натуры» — погодные условия и труднодоступность места. С подготовкой проще: нужно всего лишь выследить место, куда птица садится чаще всего (присаду), соорудить кормушку-приманку и сесть в засаду. Для этого у фотографа есть скрадок, то есть небольшая маскировочная палатка. А дальше — долгое (до четырех часов!) ожидание нужного кадра.

IMG_20250830_113032_378.jpg
Вот набор минимум для съемки в дикой природе: фотоаппарат с огромным объективом, штатив, защитный маскировочный костюм и спрей от клещей. «Идешь по полю с одну сторону — штук 20 с себя снимешь! И еще столько же на обратном пути», — сетует парень. Фото Даниила Маликова.

— Сейчас я выезжаю на природу в основном с родителями, так что во многом география моих поездок зависит от них, — продолжает Даня. — В селе Непрядва много интересной фауны — получаются отличные фотографии с редкими птицами! Там, например, я фотографировал скопу. Эта птица занесена в Красную книгу России и находится под охраной Международного союза охраны природы.

Самая сложная съемка, которая у меня была, — съемка зимородка на Вашане. Во-первых, это очень пугливая птица. Во-вторых, надо было не проморгать, когда она сядет на определенную ветку. Я это место нашел — долго ходил по подвесному мосту через реку и высматривал ее позицию.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/07/4e/5666-39a9-4a7e-9640-4909060d0d0f/6070cd5d-341d-4b5b-9f0d-2e00b3505274.jpgЗимородок — великолепный рыбак с ярким оперением. Ловит рыбу, головастиков, лягушек. Пикирует на добычу сверху или ныряет на глубину до полуметра. Фото Даниила Маликова.

Это оказалась упавшая в реку ива. Место труднодоступное: склон у берега крутой, густо поросший зеленью. Идти всего 200 м, но из-за зарослей, риска упасть в воду и вездесущих насекомых я очень устал.

Еще одна сложность — правильно расположиться. Негде было сесть, зайти в воду нельзя — глубоко у самого берега. С горем пополам я забрался на дерево и стал ждать. Сидел долго: мешала жара, проплывающие сапсёрферы, блики ослепительного света в тени. Но зимородка я все-таки сфотографировал! 

— Хочешь связать дальнейшую судьбу со своим увлечением?

— В последнее время много думаю про образование. Скоро ОГЭ, нужно выбирать предметы и делать упор на них.

Сначала я думал стать орнитологом, но вряд ли — в нашем регионе этим делом себя не обеспечишь. Еще мне интересна история, обществознание и литература. В общем, буду ориентироваться на гуманитарный профиль — он мне ближе.

А фотография останется неотъемлемой частью моей жизни — хобби и, может, даже подработкой.

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 07:33 +15
Призвание – служить делу и людям
Призвание – служить делу и людям
