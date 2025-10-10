В Nature: как 15-летний школьник стал «тульским Дроздовым»

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива Даниила Маликова.

Даниил Маликов в этом году перешел в 9-й класс. Несмотря на возраст, парень нашел призвание — фотоохота на птиц — и стал главным тульским натуралистом. Myslo узнал у него, в чем секрет «пернатой» фотографии.

Как говорит сам Даня, к природе он «приучен с детства». Его отец — рыбак, поэтому они часто всей семьей выбирались на природу — ловить рыбу, собирать грибы, отдыхать в деревне у родственницы.

— Серьезный интерес к птицам появился лет в 12, — рассказывает парень. — Сначала я просто занимался бёрдвотчингом — наблюдал за птицами через отцовский бинокль. В свободное от прогулок время изучал классификацию птиц, их внутреннее строение и повадки.



Фото Сергея Гресько.

Чтобы рассмотреть пернатых поближе, Даниил обзавелся моноклем со штативом — просто фиксировал птиц на камеру телефона. Постепенно интерес к фотографии рос.

— Я стал подписываться на профессиональных фотографов и изучать основы искусства, — продолжает парень. — Чувствовал, что мне не хватает навыка и опыта, чтобы делать по-настоящему красивые фото.

Конечно, для серьезного дела нужно серьезное оборудование — фотоаппарат Nikon! Просто так обновка Даниилу не досталась — сначала пришлось доказать серьезность своих намерений.

— Чтобы накопить на фотоаппарат, я проработал около четырех месяцев (тогда мне было 14 лет), — признается школьник. — С учетом уже имеющихся сбережений я потратил на новую технику больше 40 тысяч рублей. Видя мой настрой, родители добавили недостающую часть суммы. Сейчас снимаю на Nikon D7500 с классным объективом.



Фото Даниила Маликова.

Теперь фотографии Дани — это не просто способ запечатлеть увиденную особь, но рассказать историю. На наш вопрос о том, что важнее — редкая птица в кадре или качество снимка, парень ответил так:

— Конечно, публике больше нравится, когда птица на фото редкая, эффектная. Легко впечатлить зрителя орланом-белохвостом (великолепный огромный хищник!), с «обыкновенной» синицей сложнее.

У каждой фотографии должно быть особое настроение, посыл и чувства, которые автор хочет донести до зрителя. Вот тогда снимок, даже если на нем «привычная» птица, станет почитаемым. Так что да, качество исполнения для меня важнее.



Глаша, попугай Дани. Фото Даниила Маликова.

Одной из первых «под раздачу» попала Глаша — попугайчик корелла, питомец Даниила.

— Я устраивал «фотосессии» для Глаши в самом начале, когда только купил фотоаппарат. Мне не терпелось его на ком-то испытать!

Это очень общительная птица, она без нас подолгу не может. Глаша так громко верещит, когда мы заходит в подъезд, что слышит весть двор, — и это с седьмого-то этажа! Она часто прыгает на плечо и «помогает» мне делать уроки — в основном таскает карандаши со стола.

Есть ли у тебя кумиры среди фотографов?

— Для меня настоящий мэтр — Михаил Поляков, фотограф дикой природы из Москвы. Он один из немногих профессионалов, который смог заработать на фотографиях животных. К слову, я знаком с Михаилом — мы общались в интернете.

Еще я очень уважаю Ивана Добромыслова и Михаила Ездокова. Для меня их фото — тот уровень, которого я хочу достичь.



«В еловой дымке». Фото Даниила Маликова.

И Даниил уверенно идет к этой цели. Его фотография «В еловой дымке» в международном конкурсе 35AWARDS вошла в топ-11 лучших. И это не единственное достижение «фотоохотника».



Пятнистый олень (фотография «Оленья дума»). Фото Даниила Маликова.

— Я подавал фотографию «Оленья дума» на фотопремию «Золотая черепаха» — там она прошла в финал.

Большую ставку я сделал на фотопремию Русского географического общества «Самая красивая страна». На нем «Оленья дума» прошла в финал и вошла в пятерку финалистов. Если выиграю, получу 100 тысяч рублей! В номинации приза зрительских симпатий я также в лидерах.



Фото Даниила Маликова.

А недавно Даниил занял второе место в XI фотоконкурсе «Самая красивая страна глазами детей» в номинации «Мир животных»:

Еще одно увлечение Даниила — телеграм-канал В Nature, куда он выкладывает свои фотографии и небольшие заметки о птицах.

— Я создал канал в апреле 2024 года, — продолжает девятиклассник. — Подумал, что мои друзья и туляки в целом мало знают о родной природе. Захотелось рассказать им о регионе, его флоре и фауне. Оказалось, людям это интересно.

Не для того, чтобы меня приглашали на интервью или чтобы было много подписчиков, — и в мыслях не было! Я тогда еще фотографировал на монокль, так что о художественных фотографиях не могло быть и речи.



Фото Даниила Маликова.

Был такой случай. Я гулял по Баташевскому саду и снимал птиц на фотоаппарат. В какой-то момент ко мне подошла женщина и спросила: «А что вы делаете?» Я ответил, что фотографирую птиц. Она: «А что, у нас птицы красивые есть?»

Представление обывателя о тульской орнитофауне ограничивается воробьями, воронами, синицами… Хотя на самом деле на территории области обитает более 230 видов птиц!



Фото Даниила Маликова.

Сейчас фототека Дани насчитывает около 150 видов птиц. Вживую натуралисту удалось увидеть примерно 180 видов — больше половины всей орнитофауны области! 90% всех фотографий, признается парень, сделаны в родном регионе — на Оке, Вашане, Непрядве, Красивой Мече.



Фотоохотник может просидеть до 4 часов в одном положении. Фото Даниила Маликова.

Самое сложное в съемке «с натуры» — погодные условия и труднодоступность места. С подготовкой проще: нужно всего лишь выследить место, куда птица садится чаще всего (присаду), соорудить кормушку-приманку и сесть в засаду. Для этого у фотографа есть скрадок, то есть небольшая маскировочная палатка. А дальше — долгое (до четырех часов!) ожидание нужного кадра.



Вот набор минимум для съемки в дикой природе: фотоаппарат с огромным объективом, штатив, защитный маскировочный костюм и спрей от клещей. «Идешь по полю с одну сторону — штук 20 с себя снимешь! И еще столько же на обратном пути», — сетует парень. Фото Даниила Маликова.

— Сейчас я выезжаю на природу в основном с родителями, так что во многом география моих поездок зависит от них, — продолжает Даня. — В селе Непрядва много интересной фауны — получаются отличные фотографии с редкими птицами! Там, например, я фотографировал скопу. Эта птица занесена в Красную книгу России и находится под охраной Международного союза охраны природы.

Самая сложная съемка, которая у меня была, — съемка зимородка на Вашане. Во-первых, это очень пугливая птица. Во-вторых, надо было не проморгать, когда она сядет на определенную ветку. Я это место нашел — долго ходил по подвесному мосту через реку и высматривал ее позицию.

Зимородок — великолепный рыбак с ярким оперением. Ловит рыбу, головастиков, лягушек. Пикирует на добычу сверху или ныряет на глубину до полуметра. Фото Даниила Маликова.

Это оказалась упавшая в реку ива. Место труднодоступное: склон у берега крутой, густо поросший зеленью. Идти всего 200 м, но из-за зарослей, риска упасть в воду и вездесущих насекомых я очень устал.

Еще одна сложность — правильно расположиться. Негде было сесть, зайти в воду нельзя — глубоко у самого берега. С горем пополам я забрался на дерево и стал ждать. Сидел долго: мешала жара, проплывающие сапсёрферы, блики ослепительного света в тени. Но зимородка я все-таки сфотографировал!

— Хочешь связать дальнейшую судьбу со своим увлечением?

— В последнее время много думаю про образование. Скоро ОГЭ, нужно выбирать предметы и делать упор на них.

Сначала я думал стать орнитологом, но вряд ли — в нашем регионе этим делом себя не обеспечишь. Еще мне интересна история, обществознание и литература. В общем, буду ориентироваться на гуманитарный профиль — он мне ближе.

А фотография останется неотъемлемой частью моей жизни — хобби и, может, даже подработкой.