Владимир Гриценко: Не надо идеализировать историю

Мы поговорили с главным тульским экспертом по средневековью — лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства, директором музея-заповедника Владимиром Гриценко.

Пик зрительского бума по поводу фильма «Викинг» пошел на спад. Однако тема насколько в искусстве допустимо по своему интерпретировать реальные исторические события остается актуальной.

- Владимир Петрович, воспитание патриотов — сейчас одна из государственных задач. И кино в этом плане отводится огромное значение. Снимаются фильмы и сериалы на эту тему, издаются книги. Например, «София», «Викинг». Что это — дань моды или все-таки попытка найти в прошлом ответы на сегодняшние вопросы? Должно ли кино полностью соответствовать историческим фактам?

- На «Викинг» меня не приглашали в качестве научного консультанта. Хорош или плох фильм — следствие таланта режиссера и возможностей бюджета. Одними маркетинговыми ходами зрителя ведь не обманешь. Но художественное произведение не должно обладать качествами научного исследования, которое интересно узкому кругу ученых. Поэтому препарировать исторические неточности я бы не стал.

- Но ведь они есть практически в любом фильме на историческую тему. Несмотря на очень солидный бюджет и тщательную проработку эпохи.

- Да, неточности в воссоздании среды, костюма в кино очень частое явление. Голливуд этим вообще часто грешит. Вспомним фильм «Красная жара» — наш милиционер не в той форме, и все хорошее впечатление потеряно для российского зрителя. Произведение искусства действует на зрителя через эмоцию, а не констатацию фактов. Что же касается «Викинга», там удалось возродить дух эпохи. Этот фильм дает представление о том времени и может побудить узнать о личности великого князя больше.

- То есть он патриотичен?

- Думаю, любой исторический фильм может претендовать на то, чтобы называться патриотичным. В последнее время снимают мало исторических фильмов. И то, что авторы обратились к истории — несомненный плюс. Они хотели быть актуальными, и здесь, несомненно, прослеживается госзаказ. Был в стране год памяти князя Владимира. Сейчас установлен в центре Москвы памятник. Празднуется годовщина крещения Руси. А фильм — как средство напомнить о тех временах не самая плохая идея. По сути, весь мир так живет.

- К какому фильму на историческую тему у вас, как профессионала, наименьшее количество претензий?

- Для меня в этом смысле лучший исторический фильм «Андрей Рублев» Тарковского. Он отражает и эпоху, и ее колорит. Да и «Война и мир» в этом смысле самое что ни на есть историческое кино.

- А почему до сих пор, несмотря на всю значимость темы, у нас нет фильма о Куликовской битве? Кто-то обращался к вам за консультацией по подобному проекту?

- Несколько лет назад была такая идея у кинокомпании «Красная стрела». Но дальше разговоров ничего не вышло, к сожалению. Я так понял, возникли сложности с финансированием.

- «Викинг ругают за излишний натурализм, сцены насилия. Вы с этим согласны?

- Если мы хотим быть правдивыми и передать колорит эпохи, то все покрытое сусальным золотом неприменимо. При всем романтическом ореоле средневековье — темные времена. Смутная эпоха. И ее не надо идеализировать. Я очень сомневаюсь, что личность князя Владимира можно раскрыть без военных сцен и всего, что им сопутствует. Как рассказать о великом князе без этого? Художественный фильм — всегда видение автора. И в «Викинге» есть яркая подача материала. Поэтому как повод заинтересоваться историей этот фильм безусловно хорош. Но маркетинг в нем все же победил творчество.

Автор: Марина Ковсман