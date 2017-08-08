Голосуем за лучший тульский ресторан
Серия народных голосований Myslo.
Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие рестораны нашего города.
Какой ресторан в Туле вам нравится больше всего? Куда вы с удовольствием пригласите любимого человека или закажете семейное торжество? Где приятно отпраздновать с коллегами или друзьями день рождения? Критерии голосования вы выбирайте сами.
Голосуйте за ваши любимые рестораны, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!
Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».
За второе и третье места будут наклейки поменьше.
Вам предлагается пара ресторанов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.
07 сентября мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» ресторан Тулы.
Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше отдыхать и наслаждаться вкусной едой и напитками, и почему.
Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.