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Голосуем за лучший тульский ресторан

Голосуем за лучший тульский ресторан

Серия народных голосований Myslo. 

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». Выбираем лучшие рестораны нашего города.

Какой ресторан в Туле вам нравится больше всего? Куда вы с удовольствием пригласите любимого человека или закажете семейное торжество? Где приятно отпраздновать с коллегами или друзьями день рождения? Критерии голосования вы выбирайте сами.

Голосуйте за ваши любимые рестораны, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

как голосовать

Вам предлагается пара ресторанов, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото заведения или на его название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того, чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

07 сентября мы подведем итоги голосования и назовем лучший, самый «народный» ресторан Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев: где лучше отдыхать и наслаждаться вкусной едой и напитками, и почему.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

вчера, в 13:40 +5
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