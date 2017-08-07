Виктор Рыбин и группа «Дюна»: живее всех живых!

Фото автора.

Судя по тому, как слаженно подпевали любимым песням зрители, с каким азартом пускались в пляс трогательные малыши, мускулистые юноши и граждане «третьего возраста», можно с уверенностью сказать: «Дюна» и теперь живее всех живых!

Музыканты во главе с Рыбиным сумели каким-то образом обойти липкие объятия большого шоубиза, оставшись тем, кем были — сплочённой командой единомышленников, идущих своим путём. Они спокойно выполняют свою миссию в творчестве, не пытаясь подстроиться под временные реалии. Тем и дороги. А ещё, конечно, талантом своим, лёгким юмором и доброжелательным отношением к нам, зрителям.

После концерта Виктор дал короткое интервью представителям тульских СМИ. Почему короткое? Очень хотелось артисту попасть домой до пробок, в чём он честно признался.

- Виктор, Ваши песни, супер-популярные в 90-х, и сейчас слушают с удовольствием. Почему?

- Я как-то не думаю об этом. Вы же с удовольствием смотрите старые советские киноленты — «Семнадцать мгновений весны», например, «Весну на Заречной улице», «Бриллиантовую руку»? Удачно созданные в них образы, музыка будут жить и работать долго, они людям нравятся. Я считаю, что мы в своё время создали удачные образы. Правда, не всем они понравились. Из общего числа слушателей любой нашей песни одна треть — всегда недовольно, причём, настолько, что готовы сравнять нас с землёй! Это те, я думаю, кто шутить не умеют, и воспринимают наши шутки на свой счёт. Они думают, что мы как группа «Любэ» — сначала пели по приколу, а потом вдруг стали военными. А мы — другие! Подстраиваться, прогибаться под кого-то или подо что-то я не могу.

- Группа «Дюна» появилась 30 лет назад, в 1987 году. Вам пришлось тогда платить за «вход» в большую советскую эстраду?

- Нет, никаких денег мы никому не платили! А вот когда образовалось Российское государство, у всех без исключения исполнителей брали деньги, чтоб поставить их музыкальный материал в передачи на радио, на ТВ. И мне это нравилось! Потому что каждый, заплатив, мог показать своё творчество слушателям. И если твоё творчество людям не интересно, то ты хоть сколько заплати, востребованности не будет. Нас тогда несколько сильных, ярких для своего времени команд в одной «упряжке» шло: «На-На», «Кар Мэн», «Любэ» и «Дюна». Одновременно с нами работали десятки других команд! И где они? Нет их. А те, кого назвал поимённо, остались, по большому счёту.

- Это правда, что свои сценические костюмы вы покупали в секонд-хенде?

- Нет, всё было по-другому. Наши первые, «легендарные», костюмы пропали на гастролях в 1993 году. Ребята говорили, что украл их кто-то, но на самом-то деле они их потеряли. Приняли чуток на грудь, и забыли после концерта в ставропольском цирке. Приехали мы в Пятигорск, пошли в местный ЦУМ (центральный универмаг — прим. автора). А там такие смешные шмотки остались от советской поры! Висят себе, никому не нужные… Купили брючки прямые, пиджачки, ботиночки с узким носком на каблучке — мы их называли «а-ля Госдума. Это сейчас депутаты в «бриони» ходят, а тогда они по-другому одевались…

- Ваши песни — символ девяностых…

- Ну да, они для тех, кто не только не сдох в то лихое время, но и не скурвился, детей вырастилл. Нормальными людьми остались, короче.

- Как вы ощущаете себя сейчас, в эпоху, которую иногда называют «безвременьем».

- Отлично ощущаю, на все свои 84 килограмма! Абсолютно клёво себя ощущаю! Мне комфортно было и тогда и сейчас. Наши не умерли, наши все на месте. И дети у них есть, хорошие дети!

- Ваш сын Василий тоже увлечён музыкой, он даже создал свою группу, для которой пишет тексты на английском языке. Насколько известно, Вы просили его сочинить что-то на русском. Он прислушался к Вашей просьбе?

- Да, конечно! Записали одну песню, осенью хотим попробовать показать её людям.

- У вас в последнее время выходили альбомы?

- В позапрошлом году вышел, и в этом ещё один выйдет с совсем новыми песнями. Среди них одна есть, называется «Сисадмин» (я — твой сисадмин, мой пароль — один, один, один и т. д. ). И общество опять разделилось! Та самая треть слушателей, о которой я говорил выше, заявляет, что это «дрянь», «отстой», остальным нравится очень.

- А песню «Анашик» вы на концертах своих исполняете?

- Вообще-то правильное её название «Праздничная», написана она давно, в период «недальновидного максимализма». Нет, мы её не исполняем, и вообще я считаю, что такие песни со сцены исполнять не стоит.



Виктор и Наталья. Фото Радиодача.

- Вы и Наталья Сенчукова — люди популярные, всегда на виду…

- Я бы так не сказал. Нас нет в модных соцсетях, мы не любим обсуждать свои дела на людях.

- Есть какие-то фразы, слова, которые понятны только вам двоим?

- Конечно, есть, но они — только наши. И об этом я никому говорить не стану.



Виктор Рыбин, 90-е.

- Тула — город пряников и оружия. Что вы с собой отсюда хотите увезти?

- Самим бы уехать живыми из города, где и пряники и оружие (смеётся). Ждите нас, туляки, мы приедем в ноябре с большим концертом!

- Как Вам здешняя фестивальная атмосфера, понравилась?

- А как она могла не понравиться? Вы же видели, как публика встречала нас, как веселилась, танцевала… Наши люди, наша атмосфера! Всем огромное спасибо и — до новых встреч!

Глас народа

Светлана Андрюхина:

- Отлично, задорно, весело! Всё благоприятно сошлось здесь, в «Золотом городе» — прекрасная погода, выступление любимой группы! Мы в семьёй очень довольны!

Сергей Соколов:

- Прекрасный концерт, Рыбин выложился на все 100 процентов! Особенно понравилась атмосфера настоящего праздника и честный живой звук.

Антонина Яковлевна Клеттер:

- Концерт замечательный, настроение обалденное! Я сама пою в хоре, знаю, как непросто вот так, с полной отдачей отработать программу. Молодцы все, и Виктор Рыбин, и вся его команда!

Роман Руденко:

- Концерт просто замечательный, «Дюна» и теперь фору даст любой современной группе! Очень позитивно, мы с мамой рады, что приехали, ни минуточки не пожалели!