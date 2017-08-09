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Проверьте состояние своего головного мозга

Фото Дмитрия Дзюбина.
Партнерский материал

Проверьте состояние своего головного мозга

В клинике «ЦентрМед» проводится уникальная диагностика состояния головного мозга у детей и взрослых - нейроэнергокартирование.

Невролог «ЦентрМед» Федотова Елена Александровна расскажет подробнее о возможностях этого метода исследования.

Нейроэнергокартирование. Что это такое?

- Исходя из названия, «нейро»- нейроны, «энерго»- энергия, «картирование»  - составление карты. Получается, что нейроэнергокартирование (НЭК)- цветовое изображение энергетического состояния нейронов головного мозга.

Чем НЭК полезно?

- НЭК позволяет увидеть уникальный процесс энергетического  функционирования структур головного мозга в различных ситуациях (головная боль, физическая нагрузка, нарушение мозгового кровобращения, перинатальная энцефалопатия, токсическая энцефалопатия, психовегетативный синдром).

Диагностическая ценность метода соответствует позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Однако при ПЭТ требуется введение радиоактивных веществ внутривенно. Применение НЭК безопасно, так как  на кожу головы накладываются электроды (подобно проведению электоэнцефалографии) с использованием гипертонического солевого  раствора.

НЭК  разработано в Институте мозга РАМН, рекомендовано к применению Минздравом соцразвития РФ в реабилитации пациентов с заболеваниями неврологического профиля.

На рисунке ниже картина однократного исследования 5-канальным прибором НЭК.

Цветовая шкала помогает оценить метаболизм головного мозга в сравнении с эталоном (на картинке справа).  Исследование головного мозга пациента представлено на картинке слева.  При данной цветовой шкале зеленым цветом обозначен оптимальный уровень функционирования,  красно-коричневый цвет означает повышение среднего уровня энергообмена данной области головного мозга, сине-голубой цвет свидетельствует о снижении энергообмена.

Причины состояний индивидуальны, поэтому перед исследованием собирается информация о самочувствии, травмах головы, патологии сердца и других систем.

В случае детской практики - информация о периоде беременности матери, рождении, состоянии после рождения, о развитии ребенка. В ситуации исследования эффектов психотерапевтической работы, духовных практик, уточняется запрос исследуемого, данные о его самочувствии.

Уникальность нейроэнергокартирования в том, что оно позволяет проводить онлайн-исследование любой длительности.

Программа биологической обратной связи в комплексе НЭК.

Использование программы биологической обратной связи (БОС) позволяет определить уровень адаптации пациента в ходе исследования.

Красный плюс - это состояние пациента, нахождение в центре мишени, в желтом круге - оптимальное состояние, в пределах синего круга- адаптивное воздействие (обучающее), за пределами круга- дезадаптация (перегрузка мозга в ходе воздействия). Воздействие в пределах адаптивных возможностей мозга способствует процессу обучения, переход в состояние дезадаптации приводит к заболеванию.

 


  Состояние фиксируется каждые 2 секунды исследования. 

На основании данных , полученных во время НЭК,  подбирается   индивидуальный  курс терапии: лекарственные препараты, физиолечение, массаж,  нейропсихологические методы, психотерапия, физическая нагрузка. Повторные наблюдения позволяют точно подобрать дозировки и сроки применения лекарств.

Благодаря диагностике эффективность терапии намного выше, чем стандартных схем и действия путем «проб и ошибок». Понимание собственного состояния, причин и путей улучшения повышает мотивацию пациентов, что также способствует более быстрому выздоровлению.

Польза нейэроэнергокартирования для диагностики детей.

В детской практике залог успеха - в понимании состояния ребенка родителями, педагогами и  медиками.  Наблюдая картину НЭК при применении различных терапевтических и педагогических методов, врач подбирает индивидуальный путь для психофизического развития ребенка. Все взрослые, обладая единым видением ситуации, объединяют усилия , что приводит к гармоничному развитию ребенка в пределах его адаптационных возможностей. Драгоценное время  развития нервной системы применяется на его благо, а не тратится на поиск методом  «проб и ошибок». Понимая пределы адаптационного воздействия, врач также определяет эффективное время для занятий с ребенком, которое может составлять несколько минут. Видя это на картинках биологической обратной связи, медики, педагоги и родители понимают, какое время и какие методы наиболее эффективны. Также НЭК помогает выбрать наиболее эффективные лекарственные препараты и проконтролировать их воздействие на ребенка.

Применение нейроэнергокартирования для диагностики состояния пациентов в отделениях реанимации с отсутствием речи.

Отдельно хочется подчеркнуть важность применения НЭК  у людей с отсутствием речи и движений, а также людей в сниженном состоянии бодрствования в отделении реанимации.

Четкие данные о функционировании головного мозга на НЭК  помогают определить и повысить эффективность назначаемых лекарств, а также увидеть отклик на их воздействия, что благоприятно сказывается на психологическом состоянии участников терапии.

НЭК полезен также для диагностики состояния врачей, психологов, родителей, логопедов, целителей  до и после работы или занятия.

Учитывая склонность людей, выбирающих данные профессии, к помощи другим, важным аспектом становится для них умение уделять внимание своему здоровью. Понимая свое состояние, они могут найти для себя эффективные методы для восстановления душевной гармонии и физического благополучия.

Автор: Вероника Левина, вчера, в 10:36 +2
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