Салон обуви «Шузетта» отметил первый день рождения

Владелица магазина Shuzetta Анастасия Петрухина (в центре) и консультанты магазина.

Магазин Shuzetta в «Сарафане» устроил праздник для своих покупателей – с подарками, угощением, музыкой и песочным шоу.

Туфли, может, и не изменили историю, но жизнь и судьбу девушки они могут изменить стопроцентно! Туфли соединяют сердца и помогают нам красиво идти по дороге к счастью. Вспомните хотя бы историю Золушки, чья хрустальная туфелька привела к ней принца! Эта волшебная сказка, воплощенная в песке, стала одним из подарков гостям, которые пришли на первый день рождения салона обуви Shuzetta.

Салон обуви и аксессуаров Shuzetta открылся ровно год назад в торговом центре «Сарафан». Небольшое, казалось бы, время — год, но за него о «Шузетте» узнали тысячи стильных девушек и женщин в Туле и за ее пределами.

Поклонники модной обуви приезжают в Shuzetta из всей области. Например, эта покупательница — из Дубенского района.

Обувь в Shuzetta отвечает последним модным трендам, отличается высоким качеством и комфортом.

Коллекция обуви в Shuzetta порадует любую модницу.

Для гостей Shuzetta устроила настоящий праздник — со сладкими фирменными угощениями угощениями, музыкальным сопровождением от певицы Яны Борзовой, аквагримом для детишек и потрясающим песочным шоу: художница Елена Нестерова нарисовала песком целую сказку о Золушке и хрустальной туфельке.

Художница Елена Нестерова и ее песочная сказка для Shuzetta.

Всем детям магазин подарил яркий аквагрим.

А всем маленьким и взрослым гостям — фирменные угощения с логотипом Shuzetta.

Гости были в восторге и, конечно, все радовались модному сюрпризу «3=2» — возможности получить третью пару обуви в подарок.

Анастасия Петрухина, владелица салона Shuzetta.

Fashion-эксперт в мире обувной моды, владелец салона модной обуви и аксессуаров Shuzetta, успешная бизнес-леди Анастасия Петрухина:

- 20 мая состоялось торжественное празднование Дня Рождения салона обуви и аксессуаров Shuzetta, на которое были приглашены все желающие. Ровно год назад наш салон распахнул свои двери для жителей города Тула, и отпраздновать это событие мы решили с большим размахом!

Как и на протяжении этого года, мы будем в дальнейшем продолжать радовать наших любимых покупателей широким ассортиментом обуви и аксессуаров по выгодным ценам, а также конкурсами, акциями, бонусными программами и различными творческими проектами. Приходите за покупками и просто в гости! В Shuzetta вам всегда рады!



Поздравить Shuzetta с днем рождения пришло множество гостей: многие из них — постоянные клиенты и друзья, а некоторые зашли впервые и остались очень довольны. Своими впечатления покупатели поделились с порталом MySLO.

Ирина (слева) с дочкой и внучкой:

- Впервые пришли сюда, хотя о Shuzetta давно слышали от знакомых, которые настоятельно советовали нам зайти. Видели много проектов от Shuzetta в «Модном городе», слышали, что его основательница очень креативно подходит к выбору коллекций, очень требовательна к качеству и всегда дает дельные советы по выбору обуви. Сегодня пришли за классическими туфлями для дочки, очень понравилось несколько моделей, и цены приемлемые



Семья Белоус пришли в «Сарафан» купить флешку на камеру — и решили заодно зайти в «Шузетту» за обувью:

- Ассортимент хороший, насыщенный, искали в другом магазине туфли с толстым каблучком, там не нашли, а здесь — есть! «Шузетту» — с днем рождения, желаю магазину еще больше обуви, красивой и модной! И довольных покупателей!

Ольга Сазонова:

- Не впервые здесь, нравится большой выбор и приемлемые цены. Присмотрела себе несколько пар цветных босоножек, закрытые и открытие. Обе нужны! Мне пришло сообщение, что сегодня акция — третья пара в подарок. Беру всё!

Анастасия Челишова:

- Выбирала себе обувь, но увидела акцию три по цене двух, и решила позже прийти с родителями, чтобы они тоже себе что-нибудь выбрали, а я возьму себе в подарок сумку.

Юлия Трофимова с дочкой Алисией:

- Не впервые прихожу в «Шузетту»: покупала себе здесь ботинки и сапоги. Этот магазин люблю за то, что в нем всегда есть разнообразные коллекции обувь на любой вкус. И обувь очень удобная, отлично носится. С днем рождения, «Шузетта»!

Кристина:

- Впервые сегодня в «Шузетте»: приехала по совету сестры. Она сказала, что сегодня праздник, будут акции и подарки. Уже одну пару нашла, сразу куплю и вторые туфли, чтобы взять третью пару в подарок. Магазин очень нравится: красивый, обувь модная. Люблю яркую, радостную обувь, и здесь ее много!

ТУЦ «Сарафан», 2 корпус, 2 этаж.

Тел. 8−915−694−91−31.

shuzetta.ru

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