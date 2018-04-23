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«Открытая кухня»: Пельменная «Лепим и варим»

Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

«Открытая кухня»: Пельменная «Лепим и варим»

Журналисты Myslo проверили, как в пельменной чтят санитарные нормы, соблюдают чистоту и относятся к гостям.

Пельменная «Лепим и варим» находится в самом центре Тулы, буквально в двух шагах от площади Ленина.

Пельменная самообслуживания – это новое для нашего города явление, но в Москве «Лепим и варим» уже успели полюбить. Первое заведение уже два года работает на самой дорогой улице столицы — в Столешниковом переулке.

В «Лепим и варим» на Советской, 58 гостей встречает интерьер в стиле лофт, в зале чисто и уютно. В этой обстановке комфортно будет и позавтракать, и устроить вечерние посиделки с друзьями.

Организована пельменная по типу самообслуживания. В зале есть открытый холодильник с напитками, салатами, соусами и десертами. Посетители сами берут всё, что им захочется.

Салаты и десерты промаркированы. По словам сотрудников пельменной, хранятся они максимум 10 часов. Мы зашли в заведение утром – все даты на упаковках действительно были свежие.

В ассортименте пельменной — классические салаты: «Новогодний» (привычный оливье), «Сельдь под шубой», «Рыбный день» («Мимоза»), морковь по-корейски, салат из свежих овощей и т. д. В составе — только натуральные ингредиенты, никаких красителей и ароматизаторов. Это, несомненно, радует!

Отдельного внимания заслуживает упаковка — салаты и десерты подаются в стильных стеклянных баночках. Выглядит очень привлекательно!

Теперь подбираемся к самому интересному — пельменям и вареникам.

Меню внушительное — целых тринадцать видов пельменей и вареников. Есть классические — мясные, с бараниной и мятой, говядиной и грибами – и совсем необычные — с креветкой и курицей в черном тесте, тунцом или тремя видами сыра. А также вареники – с мятым картофелем и луком фри, тремя видами грибов, капустой и вишней.

Кстати, если вы не едите продукты животного происхождения, здесь можно заказать вареники с постным тестом, без добавления яиц. Это плюс для вегетарианцев!

Заказываем вареники «Вишневая девятка». Готовят любое блюдо в пельменной не больше шести минут. В это время можно удобно расположиться в зале.

Посетители «Лепим и варим» чувствуют себя как дома: сами выбирают удобное место и берут необходимые приборы, специи, сахар и салфетки на столе в зале. Такая атмосфера нам по душе.

Как только заказ будет готов, ваше имя объявят на кассе.

Наши вареники не только выглядят аппетитно, но и на вкус отличные.

Тесто в варениках нежное, ягоды целые, начинки много. А оригинальная подача добавляет шарма этому завтраку.

Но в каких условиях готовят это блюдо? Отправляемся на кухню, чтобы выяснить.

На закрытой кухне чисто, на всех полках порядок, товарное соседство соблюдено.

Рабочее место, на котором готовят салаты и фарш, тоже в идеальном состоянии — столы начищены до блеска, на полках ничего лишнего. Повара работают в головных уборах и перчатках.

Абсолютно все ингредиенты повара взвешивают, чтобы соблюсти точные пропорции.

Лепят пельмени на открытой кухне в зале. За стеклом за огромным столом работают две лепщицы. Процесс открыт взгляду всех посетителей.

Здесь тоже соблюдается максимальная чистота. Лепщицы приводят рабочий стол в порядок после каждой партии пельменей.

Женщины работают без перчаток, и это соответствует нормам СанПиН, поскольку пельмени проходят термическую обработку.

Работают лепщицы в соответствии с жесткими нормами. Регламентируется не только толщина теста и вес начинки, но и ширина защипа, чтобы посетители почувствовали лучший вкус.

Все виды пельменей лепят небольшими партиями, а затем отправляют в холодильник.

В холодильнике пельмени хранятся всего несколько часов. И как только гость делает заказ, они отправляются на варку.

Каждую порцию готовят в отдельной таре и чистой воде.

Те пельмени, которые остались в конце дня, отправляются в камеру шоковой заморозки.

После этого они могут храниться несколько месяцев. Но такие пельмени уже не подаются посетителям, зато их можно купить со скидкой 30% и наслаждаться любимым вкусом дома.

Николай Шалашов, шеф-повар пельменной «Лепим и варим» в Туле

– Вся еда, которая есть в нашей пельменной, готовится только из свежих и натуральных ингредиентов. Например, для пельменей используется мясо, которое никогда не было заморожено. Мы не делаем заготовок – всё, что есть в нашем меню, готовится здесь и сейчас. Эти стандарты действуют во всех заведениях сети, и мы обязаны им соответствовать. Раз в месяц нас проверяет бренд-шеф из Москвы, проверка длится несколько дней, и все замечания тут же устраняются.

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Пельменная «Лепим и варим», Фото: 46
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Пельменная «Лепим и варим», Фото: 52
Пельменная «Лепим и варим», Фото: 53
Пельменная «Лепим и варим», Фото: 54
Пельменная «Лепим и варим», Фото: 55
Пельменная «Лепим и варим», Фото: 56
Пельменная «Лепим и варим», Фото: 57
Пельменная «Лепим и варим», Фото: 58
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Пельменная «Лепим и варим» успешно прошла проверку Myslo.

Мы убедились, что здесь ценят посетителей, поэтому готовят еду в чистоте и из свежих продуктов.

рецепт от шеф-повара

Шеф-повар «Лепим и варим» поделился с читателями Myslo рецептом, пожалуй, самого необычного блюда в меню — пельменей «Дядя с Камчатки».

Ингредиенты:

— Охлажденное мясо камчатского краба

— Фермерская сметана

— Мука

— Вода

— Подсолнечное масло

— Соль

Готовятся такие пельмени на постном тесте. На 1 кг муки – 750 г воды, 40 г соли и 140 г подсолнечного масла. Замесить тесто.

Затем можно переходить к приготовлению фарша. Мясо камчатского краба обработать, нашинковать. Добавить в него фермерскую сметану и соль по вкусу.

Тесто раскатать и нарезать на кружочки. Налепить пельмени, а затем варить их в течение 6 минут.

Пельмени готовы! Подается блюдо с шариком сливочного сыра.

Приятного аппетита!

 

Пельменная «Лепим и варим»

Тула, ул. Советская, 58
8 (910) 159-72-79

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