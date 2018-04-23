«Открытая кухня»: Пельменная «Лепим и варим»
Журналисты Myslo проверили, как в пельменной чтят санитарные нормы, соблюдают чистоту и относятся к гостям.
Пельменная «Лепим и варим» находится в самом центре Тулы, буквально в двух шагах от площади Ленина.
Пельменная самообслуживания – это новое для нашего города явление, но в Москве «Лепим и варим» уже успели полюбить. Первое заведение уже два года работает на самой дорогой улице столицы — в Столешниковом переулке.
В «Лепим и варим» на Советской, 58 гостей встречает интерьер в стиле лофт, в зале чисто и уютно. В этой обстановке комфортно будет и позавтракать, и устроить вечерние посиделки с друзьями.
Организована пельменная по типу самообслуживания. В зале есть открытый холодильник с напитками, салатами, соусами и десертами. Посетители сами берут всё, что им захочется.
Салаты и десерты промаркированы. По словам сотрудников пельменной, хранятся они максимум 10 часов. Мы зашли в заведение утром – все даты на упаковках действительно были свежие.
В ассортименте пельменной — классические салаты: «Новогодний» (привычный оливье), «Сельдь под шубой», «Рыбный день» («Мимоза»), морковь по-корейски, салат из свежих овощей
Отдельного внимания заслуживает упаковка — салаты и десерты подаются в стильных стеклянных баночках. Выглядит очень привлекательно!
Теперь подбираемся к самому интересному — пельменям и вареникам.
Меню внушительное — целых тринадцать видов пельменей и вареников. Есть классические — мясные, с бараниной и мятой, говядиной и грибами – и совсем необычные — с креветкой и курицей в черном тесте, тунцом или тремя видами сыра. А также вареники – с мятым картофелем и луком фри, тремя видами грибов, капустой и вишней.
Кстати, если вы не едите продукты животного происхождения, здесь можно заказать вареники с постным тестом, без добавления яиц. Это плюс для вегетарианцев!
Заказываем вареники «Вишневая девятка». Готовят любое блюдо в пельменной не больше шести минут. В это время можно удобно расположиться в зале.
Посетители «Лепим и варим» чувствуют себя как дома: сами выбирают удобное место и берут необходимые приборы, специи, сахар и салфетки на столе в зале. Такая атмосфера нам по душе.
Как только заказ будет готов, ваше имя объявят на кассе.
Наши вареники не только выглядят аппетитно, но и на вкус отличные.
Тесто в варениках нежное, ягоды целые, начинки много. А оригинальная подача добавляет шарма этому завтраку.
Но в каких условиях готовят это блюдо? Отправляемся на кухню, чтобы выяснить.
На закрытой кухне чисто, на всех полках порядок, товарное соседство соблюдено.
Рабочее место, на котором готовят салаты и фарш, тоже в идеальном состоянии — столы начищены до блеска, на полках ничего лишнего. Повара работают в головных уборах и перчатках.
Абсолютно все ингредиенты повара взвешивают, чтобы соблюсти точные пропорции.
Лепят пельмени на открытой кухне в зале. За стеклом за огромным столом работают две лепщицы. Процесс открыт взгляду всех посетителей.
Здесь тоже соблюдается максимальная чистота. Лепщицы приводят рабочий стол в порядок после каждой партии пельменей.
Женщины работают без перчаток, и это соответствует нормам СанПиН, поскольку пельмени проходят термическую обработку.
Работают лепщицы в соответствии с жесткими нормами. Регламентируется не только толщина теста и вес начинки, но и ширина защипа, чтобы посетители почувствовали лучший вкус.
Все виды пельменей лепят небольшими партиями, а затем отправляют в холодильник.
В холодильнике пельмени хранятся всего несколько часов. И как только гость делает заказ, они отправляются на варку.
Каждую порцию готовят в отдельной таре и чистой воде.
Те пельмени, которые остались в конце дня, отправляются в камеру шоковой заморозки.
После этого они могут храниться несколько месяцев. Но такие пельмени уже не подаются посетителям, зато их можно купить со скидкой 30% и наслаждаться любимым вкусом дома.
Николай Шалашов, шеф-повар пельменной «Лепим и варим» в Туле
– Вся еда, которая есть в нашей пельменной, готовится только из свежих и натуральных ингредиентов. Например, для пельменей используется мясо, которое никогда не было заморожено. Мы не делаем заготовок – всё, что есть в нашем меню, готовится здесь и сейчас. Эти стандарты действуют во всех заведениях сети, и мы обязаны им соответствовать. Раз в месяц нас проверяет бренд-шеф из Москвы, проверка длится несколько дней, и все замечания тут же устраняются.
Пельменная «Лепим и варим» успешно прошла проверку Myslo.
Мы убедились, что здесь ценят посетителей, поэтому готовят еду в чистоте и из свежих продуктов.
Шеф-повар «Лепим и варим» поделился с читателями Myslo рецептом, пожалуй, самого необычного блюда в меню — пельменей «Дядя с Камчатки».
Ингредиенты:
— Охлажденное мясо камчатского краба
— Фермерская сметана
— Мука
— Вода
— Подсолнечное масло
— Соль
Готовятся такие пельмени на постном тесте. На 1 кг муки – 750 г воды, 40 г соли и 140 г подсолнечного масла. Замесить тесто.
Затем можно переходить к приготовлению фарша. Мясо камчатского краба обработать, нашинковать. Добавить в него фермерскую сметану и соль по вкусу.
Тесто раскатать и нарезать на кружочки. Налепить пельмени, а затем варить их в течение 6 минут.
Пельмени готовы! Подается блюдо с шариком сливочного сыра.
Приятного аппетита!
Пельменная «Лепим и варим»
Тула, ул. Советская, 58
8 (910) 159-72-79