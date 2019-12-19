Гимнастика для лица в Туле: как вернуть молодость без пластики?

Каким бы высоким ни было качество кремов и прочих средств для лица, ни одно из них не может вернуть мышцам лица тонус. Это может сделать только гимнастика! Как это работает и где в Туле научат правильно делать гимнастику для лица?

Ответы знает руководитель медицинского Центра «Мерцана» Галина Сорокина – сертифицированный специалист, прошедший обучение по методике Youngfaces Анны Микульской.

– Мы все знаем, что надо ходить в спортзал – это и здоровье, и красота форм. Но почему-то все забывают, что на нашем лице тоже есть мышцы. А их целых 57! А если считать вместе с шеей и головой, то порядка 100. Все они тоже поддаются тренировке. Чтобы уход за лицом был максимально эффективным, нужно не только использовать качественную косметику, но и регулярно выполнять упражнения, чтобы держать в тонусе мышцы.

– Как работает гимнастика для лица?

– Наше лицо полностью покрыто мышцами. Они с одной стороны крепятся к костям черепа, а с другой вплетаются прямо в кожу лица. Потеря ими тонуса приводит к появлению морщин, изменению контура лица, появлению так называемых «брылей», второго подбородка, изменению формы губ, нависанию век и так далее. Неправильно думать, что это необратимые возрастные изменения. Все это легко можно исправить простыми регулярными упражнениями.

– Какой эффект имеют упражнения?

– Лицевая гимнастика – естественный способ избавиться от морщин и существенно изменить свой внешний вид в любом возрасте. Это абсолютно натуральный метод борьбы с возрастными изменениями, который основан исключительно на физических упражнениях. При появлении морщин не нужно бежать к косметологу или пластическому хирургу. Достаточно регулярно тренировать мышцы лица, чтобы вернуть молодость, свежесть и гладкость кожи, улучшить цвет лица на долгие годы. Во время тренировок улучшается кровообращение, лимфодренаж и питание кожи, улучшается обмен веществ и происходит ещё множество других процессов, которые приводят к очень приятным результатам. Если выполнение упражнений войдет в привычку, то результат удастся сохранить на долгие годы.

– Как быстро достигается эффект?

– Гимнастика для лица – быстрый и эффективный способ омолодить лицо. Первые изменения вы заметите уже через пару-тройку дней ежедневных тренировок, ощутимый эффект достигается через две-три недели. Почему так быстро? Потому что в сравнении с остальными мышцами нашего тела, мышцы лица и шеи тоньше и короче, а значит и тренируются они быстрее.

– В каком возрасте нужно начинать делать гимнастику?

– Здесь нет четких возрастных рамок. Чем раньше, тем лучше. Молодым девушкам достаточно один раз в неделю заниматься, чтобы поддерживать тонус мышц, а женщинам в возрасте, конечно, понадобится уже три – четыре тренировки.

– В интернете много информации о лицевой гимнастике. Можно ли освоить ее самостоятельно?

– В случае самостоятельного обучения гимнастике есть риск, что упражнения вы будете делать неправильно, и они не принесут желаемого эффекта. Поэтому самое лучшее – под контролем профессионала освоить технику выполнения упражнений. Впоследствии ее уже можно выполнять самостоятельно.

– Как долго проходит тренировка?

– Первые занятия будут длиться около часа. Мы подробно разберем и детально изучим технику выполнения упражнений, узнаем о роли тех или иных мышц, которые формируют наш овал лица. Курс длится две недели, по итогам которого останется лишь не терять навык и регулярно выполнять упражнения. На тренировку достаточно отводить 20 минут в день, чтобы сохранить достигнутый эффект.

– Какие есть варианты занятий?

– Их три: групповые занятия, индивидуальные занятия в центре, либо выезд на дом специалиста.

Медицинский центр «Мерцана»

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