Владислав Третьяк: «Успешная команда всегда заряжена на победу»

18 декабря в Туле прошел форум для предпринимателей «Бизнес-ёлка 2019», на котором были подведены итоги работы бизнес-сообщества. Его главным спикером стал легендарный хоккеист, олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

«Легенда номер 17» — хорошее кино

— Владислав Александрович, вы приехали в Тулу с лекцией о секретах успеха. А в чем он — секрет успеха от Третьяка?



- Дисциплина, трудолюбие, умение слушать указания тренера и коллектив. Все вместе дает успех. Можно собрать одних звезд и ничего не выиграть. Главное, чтобы была команда, которая заряжена на победу.

— Это вы сейчас о спорте или вообще?



- В принципе вообще о команде. Просто в спорте это видно очень быстро, а в бизнесе через какое-то время. С командой ты либо побеждаешь, либо проигрываешь, становишься банкротом или оказываешься наверху. Все эти процессы схожи — что в хоккее, что в бизнесе.



— Вы ведь видели разные типы построения команды. Чем они могут отличаться?

- Смотря какую цель ты ставишь. Одна цель — у тебя нет звезд и ты, чтобы победить, играешь от обороны. Или у тебя звезды есть, и тогда два звена играют в нападении, два в обороне. Опять же смотря с кем ты соревнуешься. Понятно, что мелкий бизнес не сможет победить Самсунг. Задачу надо ставить по силам. Хотя бывают и несбыточные мечты.

— Несбыточные мечты — это хорошо или плохо?

- Вообще надо всегда стремиться к более высокому этапу. Когда ты пытаешься добиться высоких целей, у тебя и силы появляются, и желания — за счет дисциплины, трудолюбия, лидерства. Много разных человеческих качеств можно назвать. И это опять же схожие механизмы — что в бизнесе, что в спорте.



— Фактор оказаться в нужное время в нужном месте тоже ведь, наверное, важен? У вас ведь, как пишут, отец не очень хотел, чтобы вы занимались хоккеем.

- Вообще не хотел. Мама хотела, а он очень далек был от спорта. Но при этом такой положительный — занимался физкультурой, делал зарядку, не выпивал никогда. Его настольное чтение — газета «Сельская жизнь». Ему надо было председателем колхоза быть, а не летчиком. Но вот он хотел, чтобы и я стал летчиком, как он.

— В каком-то смысле вы же его мечту выполнили. Хоть не летчиком, но полковником стали.

- Это правда. Так получилось, что я стал военным.

— Вы поработали со многими нашими великими тренерами. Тарасов и Тихонов сильно отличались друг от друга?

- Я думаю, принципиально они очень близки. Тарасов вообще патриарх всего отечественного хоккея. Тихонов вносил уже что-то свое, изменил хоккей. При этом они оба требовали не останавливаться на достигнутом, идти вперед.

— Можно сказать, что Тихонов был революционером?

- Конечно. В четыре звена до него никто не играл, все играли в три. Также он продолжил развитие техники, тактики, которые еще Тарасов закладывал.



Роман Мадянов и Олег Меньшиков, «Легенда № 17», режиссер Николай Лебедев.

— Меньшиков в фильме, кстати, похож на реального Тарасова?

- Единственное, габаритами не похож. А по характеру — да. Что у Тарасова, что у Тихонова самое главное — результат. Человеческие качества не волновали.

— То есть у вас «Легенда номер 17» не вызвала возражений?

- Фильм только двум людям посвящен — Харламову и тренеру, это да. Других как бы не заметили. Но это такой сюжет, ничего страшного. Самое главное, что фильм вышел.

— У вас положительное о нем мнение?

- Конечно. Я очень рад, что такой фильм был снят. Вообще сейчас появилась целая плеяда хороших спортивных фильмов. «Движение вверх» потрясающее кино, «Лед», «Тренер» — они все дают очень важное. Воспоминания о тех моментах, которые вошли в историю мирового спорта и которые мы не должны забывать.

— А как же соответствие реальной жизни?

- Там же художественный вымысел. Есть, конечно, нюансы. Но главное там есть — как идти к победе через трудности, через травмы. Как это все сложно. Это как раз то, что нужно сегодня для воспитания молодого поколения. Не важно, в какой сфере деятельности эти зрители работают.

— Сейчас ревнители буквального следования истории наверняка вздрогнули.

- Да нет, должна быть импровизация. Раньше мобильных телефонов не было, сейчас они у каждого малыша. Все меняется. Но при этом должна быть правильная основа, стержень.



Суперсерия-72 — как полет Гагарина в космос

— Вы ведь, редчайший случай, дважды были знаменосцем на Олимпиадах — в 1976 и в 2014-м. Каково это — нести олимпийское знамя?

- Если из всей команды выделяют тебя, значит, считают лидером, самым ответственным, дисциплинированным, самым уважаемым в команде. Конечно, ощущаешь эту ответственность.



— А задолго до парада открытия узнавали, что будете знаменосцем?

- На Олимпиаде в Сочи мне сказали за месяц. Но при этом предупредили, чтобы никому не говорил. А в Монреале узнал где-то за пять-шесть дней.

— Вы на той Олимпиаде 1972 года с туляком Вячеславом Ведениным как-то пересекались?

- Мы в совершенно разных режимах жили. Кто-то свои 500 метров отбежал и может домой уезжать. А у нас турнир, который продолжается практически с первого дня до последнего. Мы не ходили на соревнования, у нас была своя подготовка. Помню, ездили куда-то только один раз — посмотреть прыжки с трамплина, интересно было, как они прыгают.

— Какие у вас самые-самые дорогие спортивные воспоминания?

- Наверное, это суперсерия 1972 года с канадскими профессионалами. Это было, как полет Гагарина в космос. Не зря в Канаде признали те матчи одним из главных событий ХХ века.



— Здорово же отличалась обстановка на матчах у нас и в Канаде?

- Культура боления там совсем другая. Площадка меньше, стиль игры совсем иной. Все отличалось. Стадионы на восемнадцать тысяч зрителей, музыка, которой у нас не было, болельщики красиво одетые. У нас же на трибуны взгляд кинешь — все черное. Женщины на хоккей почти не ходили, а стадионы в основном открытые, холодрыга.

— Получается, вся эта непривычная обстановка только дополнительно вас мобилизовала?

- Страх и неизвестность всегда способствуют концентрации внимания. Особенно когда за тобой 250 миллионов советских людей.

— Их повышенное внимание к этим играм действительно чувствовались?

- Когда надеваешь на себя майку сборной СССР, всегда это ощущаешь. Поэтому для нас та суперсерия стала испытанием, экзаменом. Чувство ответственности перед страной сыграло большую роль.

Экскурсия в Загорск

— В Туле вы же не первый раз.

- Бываю здесь часто. У меня здесь очень близкий человек живет — владыка Алексий. Мы с ним больше двадцати лет дружим. Он крестный моей супруги, моих детей всех крестил.

— Вы всегда были такой воцерковленный?

- Всегда. Просто раньше не всегда показывали это. Я к Владыке приезжал еще когда он был наместником в Загорской Лавре. Мне специально машину давали, чтобы этого никто не видел. Он очень интересный человек, общительный, образованный. С ним за счастье посидеть, поговорить.

— А как вы познакомились?

- Нас привезли вместе с космонавтами на экскурсию в Загорск. Потом все ушли, а меня попросили остаться. Сказали, что со мной хотят пообщаться отдельно. Для меня это большая честь была. После того случая мы как-то и сдружились.

— То есть владыка за хоккейными событиями тоже следит?

- Когда мы едем на чемпионат мира, пишет смс-ки, звонит, искренне переживает за нашу сборную.

Из досье Myslo

Владислав Александрович Третьяк

Родился 25 апреля 1952 г в селе Орудьево, Московская область.

Советский хоккеист, тренер, российский государственный и политический деятель.

Президент Федерации хоккея России.

Трехкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призер Зимних Олимпийских игр 1980.

10-кратный чемпион мира.

Обладатель Кубка Канады 1981, участник розыгрыша Кубка Канады 1976.

Участник Суперсерии-72, Суперсерии-74 и Суперсерии-76.

Лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея.

Член Зала хоккейной славы в Торонто (включен в 1989 году, первым из европейских хоккеистов).

В 1997 году в числе первых был введён в Зал славы ИИХФ.

Семья: жена Татьяна Евгеньевна, сын Дмитрий, дочь Ирина, внуки Максим, Анна, Мария.