За тульского бойца ММА болеет Моргенштерн

Карим Мадрахимов провел два боя во всероссийском проекте Hardcore MMA, оба выиграл, причем первый — всего за полторы минуты. Новая схватка состоится в сентябре.

Hardcore MMA — это лига смешанных единоборств, новый проект от лиги кулачных боев Hardcore Fighting Championship. Бои транслируются в YouTube, набирают миллионы просмотров, и героев двух из них стал тульский спортсмен Карим, он же Фазлиддин Мадрахимов.

В комментариях к боям поддержку нашему бойцу высказал Моргенштерн, о его схватках говорил член жюри Олег Тактаров. Мы пообщались с Каримом и узнали, как он настраивается на победу и о чем мечтает в спорте.

— Карим — это псевдоним? Почему ты его взял?

— Всё просто (смеется): мама при рождении назвала меня Фазлиддином, а отец и дед звали Каримом. Все меня так и зовут. Поэтому на Hardcore MMA решил оставить привычное мне имя.

— Когда ты пришел в спорт?

— Лет в 13. Я с детства любил борьбу, глядя на старшего брата. И однажды тот привел меня к себе в секцию «Юный спецназовец». Тренер Алексей Артюшин посмотрел на меня и оставил заниматься. От этого клуба до 18 лет выступал за юношей в дзюдо и самбо.

А потом произошла история: знакомый поехал в Москву на турнир и проиграл. Когда ровесники начали над ним подтрунивать, он сказал: «Сами попробуйте!». И я решил попробовать, подал заявку на турнир по ММА, за один день провел три боя и все три выиграл. С тех пор выступал на многих турнирах, выигрывал все — у меня на счету уже около 30 побед. В 2018 году стал чемпионом организации WEF PROFFIGHT.

— Помнишь свой самый драматичный бой?

— Да, мне было 19 лет, и я впервые поехал на зарубежный турнир — в ДНР. Я впервые выступал на профессиональном ринге, и у меня был очень серьезный соперник, мастер спорта международного класса. До тех пор я дрался только с КМС-никами. Я проиграл, но в целом выступил хорошо, за меня болела половина зала, и даже после проигрыша люди подходили фоткаться.

— Как ты попал в проект Hardcore MMA?

— Просто подал на него заявку. И меня пригласили — правда, не в мою весовую категорию: я вешу 75 кг, а мне предстояло выступать в категории до 85 кг. Провел два боя, оба — с победой. Первый соперник, кажется, даже особо не успел почувствовать, что происходит — и победил его минуты за полторы. Со вторым оказалось сложнее: мы провели три раунда, два из них я выиграл «в одну калитку».

Это боец был тяжелее меня на 9 кг. Это весомая разница — он априори сильнее. Разница даже в три килограмма уже очень ощутима.

Но я его «передышал», то есть оказался более выносливым. Теперь у меня есть контракт с Hardcore MMA на 8 боев, ближайший пройдет в сентябре.

— Что за история с Моргенштерном?

— Мне сказали, что когда я выходил на бой, он это прокомментировал, поддерживал и болел за меня. Лично с ним я пока не знаком.

— Олег Тактаров, который был в жюри одного из боев с твоим участием, посоветовал тебе «поменьше выделываться». Что он имел в виду?

— Думаю, он сказал это, потому что в первом бою я старался поддразнить соперника, чтобы вывести его на эмоции и спровоцировать на ошибку. Так и случилось: он ошибся — я воспользовался. Так что план сработал.

— Что чувствуешь, выходя на бой? Есть страх?

— Страха перед соперником нет. Есть азарт, желание выиграть.

— У тебя есть свои приемы, которые помогают концентрироваться перед боем?

— Я стараюсь больше общаться и не думать о бое. Кто-то, наоборот, молчит, сосредотачивается, но со мной это не работает: когда я ухожу в себя, мне тяжелее настроиться. А если нахожусь в компании, шучу, разговариваю, уровень адреналина повышается. Мне так проще.

— Если в жизни происходят случаи, когда нужно доказать свою правоту, не возникает желания пустить в ход кулаки?

— Я давно занимаюсь спортом, единоборствами, но при этом практически никогда не дрался на улице. Я довольно сдержанный, могу контролировать свои эмоции и умею решать споры словами.

— Как поддерживаешь форму? От каких-то удовольствий приходится отказываться? И как проводишь свободное время?

— Стараюсь тренироваться по два раза в день. С утра — бег, качалка, вечером — борьба или ударная техника. Насчет ограничений — сейчас строже слежу за питанием. Когда выступал в более тяжелой весовой категории, ел все подряд. Сейчас перешел в категорию до 70 кг, поэтому приходится отказываться от всяких гадостей типа фастфуда. Сижу на мясе и гречке.

Насчет свободного времени — его мало, я работаю в охране, поэтому днем стараюсь поспать. Когда есть время — гуляю, могу сходить в кино. Иногда стригу у друга в барбершопе, набиваю руку: может, в будущем пригодится. Сейчас готовлюсь к бою, и все силы отдаю этому и пока не работаю. А дальше — посмотрим.

С тренером Офелией Маргарян.

— Чего мечтаешь добиться в спорте?

— Хочу достичь максимальных высот в ММА. Вообще хочу оставаться в спорте так долго, как это возможно, в будущем — заниматься тренерской деятельностью. Спорт — это азарт, воодушевление от побед, знакомства с интересными людьми, с именитыми бойцами. Это невероятный опыт. А еще я люблю путешествовать, и спорт дает эту возможность.

Следующий бой предстоит Кариму в середине сентября. Соперник — Илья Волынец, мастер спорта. Пожелаем нашему спортсмену победы!

Досье Myslo

Фазлиддин Мадрахимов

Родился 11 апреля 1998 в Душанбе, Таджикистан.

В Туле живет с 2012 года. Учился в школе № 28.

Рост 175 см.

Вес 69.8 кг, выступает в легком весе.

Тренируется в спортзале «Хулиган». Тренер Офелия Маргарян.

Семейное положение: холост.

Инстаграм @cryx111.