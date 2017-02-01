Где в Туле вылечить боли в спине
Обзор реабилитационных центров и клиник, в которых помогут поддержать и восстановить позвоночник и суставы.
Боль в спине испытывает периодически каждый человек, а многие страдают от этого постоянно. Ритм нынешней жизни и сидячая работа вызывают много проблем с суставами и позвоночником. Грамотный курс восстановительной терапии окажет благотворное влияние на ваше самочувствие и поможет избавиться от болей в спине.
Тульский центр реабилитации
Основным направлением работы Тульского центра реабилитации является комплексное восстановительное лечение заболеваний, последствий травм позвоночника, верхних и нижних конечностей у взрослых и детей:
- лечение остеохондроза позвоночника шейного, грудного, поясничного отделов, осложненного грыжами дисков с различными неврологическими проявлениями;
- послеоперационное лечение переломов и заболеваний позвоночника, конечностей;
- лечение искривлений позвоночника (сколиозы), нарушение осанки у детей, остеохондропатии позвоночника (юношеский кифоз);
- восстановление послеродовой травмы шейного отдела позвоночника.
В Тульском центре реабилитации применяются все самые современные методики восстановления: массаж: классический, точечный, восточный (линейный), стоун (камнями), лимфодренажный, гидромассаж, поверхностная рефлексотерапия и др.
Лимфодренажный массаж способствует улучшению обмена веществ, повышению иммунитета, снижению веса и артериального давления, устранению отёков. Этот вид лечебного массажа используется для реабилитации пациентов с лимфостазом (застоем) после перенесённых травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и оперативных вмешательств.
В реабилитации применяются все самые современные методики восстановления. Основными действующими факторами комплексного лечения позвоночника являются: вытяжение позвоночника (подводное, в кресле, на столе) и лечебная физкультура.
В центре активно применяются следующие процедуры:
- иглорефлексотерапия
- электропунктура
- лазеротерапия
- инфракрасная сауна
- эстетический массаж лица
Здесь вы можете записаться на приём к неврологу, физиотерапевту, рефлексотерапевту.
Все специалисты Центра имеют большой опыт работы и высокую квалификацию.
Центр возглавляет Дагаева Тамара Ивановна.
Здесь способны решить эти проблемы: неполадки с позвоночником, грыжи дисков, сколиоз, реабилитация пациентов с лимфостазом (застоем) после перенесенных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и оперативных вмешательств.
Тула, пр. Ленина, 87 (стадион «Арсенал», восточная трибуна)
8 (4872) 32-96-52
Феникс, центр восстановительной медицины
Галина Константиновна Сермяжко, врач травматолог-ортопед высшей категории, заведующая центра «Феникс».
Мы проводим эффективное восстановительное лечение пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: деформация стоп, остеохондроз, последствия травм и другие. Также здесь успешно поддаются лечению заболевания периферической нервной системы, лимфо-венозная недостаточность конечностей, диабетическая стопа, и многие другие заболевания.
Эффективность лечения в нашем центре составляет 97,7%!
В наше время многие люди время от времени или постоянно испытывают боли в спине. Часто на этот дискомфорт человек не обращает особого внимания, но такое отношение к позвоночнику рано или поздно приводит к серьезным последствиям. Причинами болей в спине могут быть травмы позвоночника, нарушение осанки, тяжелая физическая нагрузка, лишний вес, инфекции и даже заболевания внутренних органов.
Врачи центра «Феникс» определят причины боли в спине и помогут вам избавиться от неё!
В своей работе наши специалисты применяют новейшие отечественные и зарубежные технологии восстановительного лечения и реабилитации:
- Электротерапия
- Фотохромотерапия
- Лазеротерапия
- Ультразвуковая терапия
- Электромиостимуляция
- Магнитотерапия
- Медицинский массаж
- Классический массаж
- Сегментарный массаж
- Точечный массаж
- Антицеллюлитный массаж
- Ударно-волновая терапия
- Грязелечение
- Подводное вытяжение
- Плазмолифтинг
Вернитесь к активной и полноценной жизни с центром «Феникс»!
Тула, улица Менделеевская, 1, офис 406
8 (4872) 36-15-53
Центр реабилитации и профилактики
Центр реабилитации и профилактики работает в Туле более 15 лет. За это время уже сотни пациентов прошли здесь лечение и благодарны квалифицированной и слаженной работе медицинских специалистов и персонала центра. Здесь используется современное оборудование, разрабатываются и применяются методы диагностики, лечения и реабилитации.
Доктор — это не профессия, а призвание, что доказывают врачи реабилитационного центра Евгений Лебедев, Юрий Дубоносов и другие преданные делу специалисты.
Центр реабилитации и профилактики предлагает амбулаторно-поликлиническую и медицинскую помощь:
- лечебная физкультура и спортивная медицина,
- медицинский массаж,
- физиотерапия,
- ортопедия,
- мануальная терапия.
Одним из важнейших направлений центра является детская ортопедия: нарушение осанки и лечение сколиоза у детей.
В век развития компьютерных технологий борьба со сколиозом становится всё более актуальной.
Тяжело постоянно следить за осанкой ребёнка, но любой внимательный родитель заметит искривление позвоночника. Самое главное — вовремя определить, являются ли отклонения нормой или же это развивающийся сколиоз.
Грамотная диагностика врача-ортопеда поможет вам не только решить проблему, но и предотвратить её появление.
Болезненные ощущения во внутренних органах и суставах — довольно частое явление. С появлением современных диагностик боль не нужно терпеть и ждать, когда «само пройдёт», — если орган здоров, он не станет напоминать о себе. Даже небольшая боль может привести к неприятным последствиям. В вопросах здоровья лучше не полагаться на удачу, а обратиться к мануальному терапевту. После тщательного обследования врач подберёт индивидуальную терапию.
Центр реабилитации и профилактики был награждён Дипломом Лауреата национальной премии
«Общественное признание».
Помимо этого, реабилитационный центр в Туле ежегодно получает «Благодарности» за программу детского воспитания и лечебные программы в период летних и школьных каникул.
Тула, ул. Луначарского, 1
8 (4872) 47-63-91