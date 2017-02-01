Где в Туле вылечить боли в спине

Обзор реабилитационных центров и клиник, в которых помогут поддержать и восстановить позвоночник и суставы.

Боль в спине испытывает периодически каждый человек, а многие страдают от этого постоянно. Ритм нынешней жизни и сидячая работа вызывают много проблем с суставами и позвоночником. Грамотный курс восстановительной терапии окажет благотворное влияние на ваше самочувствие и поможет избавиться от болей в спине.

Тульский центр реабилитации

Основным направлением работы Тульского центра реабилитации является комплексное восстановительное лечение заболеваний, последствий травм позвоночника, верхних и нижних конечностей у взрослых и детей:

лечение остеохондроза позвоночника шейного, грудного, поясничного отделов, осложненного грыжами дисков с различными неврологическими проявлениями;

послеоперационное лечение переломов и заболеваний позвоночника, конечностей;

лечение искривлений позвоночника (сколиозы), нарушение осанки у детей, остеохондропатии позвоночника (юношеский кифоз);

восстановление послеродовой травмы шейного отдела позвоночника.

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В Тульском центре реабилитации применяются все самые современные методики восстановления: массаж: классический, точечный, восточный (линейный), стоун (камнями), лимфодренажный, гидромассаж, поверхностная рефлексотерапия и др.

Лимфодренажный массаж способствует улучшению обмена веществ, повышению иммунитета, снижению веса и артериального давления, устранению отёков. Этот вид лечебного массажа используется для реабилитации пациентов с лимфостазом (застоем) после перенесённых травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и оперативных вмешательств.

В реабилитации применяются все самые современные методики восстановления. Основными действующими факторами комплексного лечения позвоночника являются: вытяжение позвоночника (подводное, в кресле, на столе) и лечебная физкультура.

В центре активно применяются следующие процедуры:

иглорефлексотерапия

электропунктура

лазеротерапия

инфракрасная сауна

эстетический массаж лица

Здесь вы можете записаться на приём к неврологу, физиотерапевту, рефлексотерапевту.

Все специалисты Центра имеют большой опыт работы и высокую квалификацию.

Центр возглавляет Дагаева Тамара Ивановна.

Здесь способны решить эти проблемы: неполадки с позвоночником, грыжи дисков, сколиоз, реабилитация пациентов с лимфостазом (застоем) после перенесенных травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и оперативных вмешательств.

Тула, пр. Ленина, 87 (стадион «Арсенал», восточная трибуна)

8 (4872) 32-96-52

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Феникс, центр восстановительной медицины

Галина Константиновна Сермяжко, врач травматолог-ортопед высшей категории, заведующая центра «Феникс».

Мы проводим эффективное восстановительное лечение пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата: деформация стоп, остеохондроз, последствия травм и другие. Также здесь успешно поддаются лечению заболевания периферической нервной системы, лимфо-венозная недостаточность конечностей, диабетическая стопа, и многие другие заболевания.

Эффективность лечения в нашем центре составляет 97,7%!

В наше время многие люди время от времени или постоянно испытывают боли в спине. Часто на этот дискомфорт человек не обращает особого внимания, но такое отношение к позвоночнику рано или поздно приводит к серьезным последствиям. Причинами болей в спине могут быть травмы позвоночника, нарушение осанки, тяжелая физическая нагрузка, лишний вес, инфекции и даже заболевания внутренних органов.

Врачи центра «Феникс» определят причины боли в спине и помогут вам избавиться от неё!

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В своей работе наши специалисты применяют новейшие отечественные и зарубежные технологии восстановительного лечения и реабилитации:

Электротерапия

Фотохромотерапия

Лазеротерапия

Ультразвуковая терапия

Электромиостимуляция

Магнитотерапия

Медицинский массаж

Классический массаж

Сегментарный массаж

Точечный массаж

Антицеллюлитный массаж

Ударно-волновая терапия

Грязелечение

Подводное вытяжение

Плазмолифтинг

Вернитесь к активной и полноценной жизни с центром «Феникс»!

Тула, улица Менделеевская, 1, офис 406

8 (4872) 36-15-53

fenixmed.ru

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Центр реабилитации и профилактики

Центр реабилитации и профилактики работает в Туле более 15 лет. За это время уже сотни пациентов прошли здесь лечение и благодарны квалифицированной и слаженной работе медицинских специалистов и персонала центра. Здесь используется современное оборудование, разрабатываются и применяются методы диагностики, лечения и реабилитации.

Доктор — это не профессия, а призвание, что доказывают врачи реабилитационного центра Евгений Лебедев, Юрий Дубоносов и другие преданные делу специалисты.

Центр реабилитации и профилактики предлагает амбулаторно-поликлиническую и медицинскую помощь:

лечебная физкультура и спортивная медицина,

медицинский массаж,

физиотерапия,

ортопедия,

мануальная терапия.

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Одним из важнейших направлений центра является детская ортопедия: нарушение осанки и лечение сколиоза у детей.

В век развития компьютерных технологий борьба со сколиозом становится всё более актуальной.

Тяжело постоянно следить за осанкой ребёнка, но любой внимательный родитель заметит искривление позвоночника. Самое главное — вовремя определить, являются ли отклонения нормой или же это развивающийся сколиоз.

Грамотная диагностика врача-ортопеда поможет вам не только решить проблему, но и предотвратить её появление.

Болезненные ощущения во внутренних органах и суставах — довольно частое явление. С появлением современных диагностик боль не нужно терпеть и ждать, когда «само пройдёт», — если орган здоров, он не станет напоминать о себе. Даже небольшая боль может привести к неприятным последствиям. В вопросах здоровья лучше не полагаться на удачу, а обратиться к мануальному терапевту. После тщательного обследования врач подберёт индивидуальную терапию.

Центр реабилитации и профилактики был награждён Дипломом Лауреата национальной премии

«Общественное признание».

Помимо этого, реабилитационный центр в Туле ежегодно получает «Благодарности» за программу детского воспитания и лечебные программы в период летних и школьных каникул.

Тула, ул. Луначарского, 1

8 (4872) 47-63-91

reabilitaciya71.ru

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