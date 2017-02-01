Секреты профессионалов: как ухаживать за волосами зимой?

Фото Алексея Пирязева.

Зима – настоящее испытание для прически. Но не стоит отчаиваться: при правильном уходе ваши волосы будут выглядеть так же сногсшибательно, как в любое другое время года.

Какие укладки актуальны в этом сезоне? Как придать волосам прикорневой объем? Что помогает избавиться от целлюлита? Как ухаживать за ногтями в период холодов?

Об этом и многом другом рассказывают мастера салона красоты «Леди Ди».

Валерия Васильченко, парикмахер-стилист

- Стрижки и прически трудно поддаются модным веяниям. Я бы так сказала: то, что женщине идет, то и модно. Ведь у каждой - особенный овал лица, цвет глаз, форма носа. И задача мастера – подобрать не актуальный в этом сезоне тренд, а наиболее подходящий стиль стрижки. Я лишь могу дать рекомендации.

Для круглого лица идеально подойдет каскад на длинные волосы, ассиметричный боб без челки, градуированное каре с разряженной длинной челкой, многослойная стрижка пикси с челкой.

Как бы то ни было, главная задача – визуально сгладить округлость контура.

Обладательницам треугольного лица следует избегать ассиметричных стрижек: они подчеркнут острый подбородок и выдающиеся скулы. Также не рекомендую делать прямые локоны одинаковой длины. Хорошие варианты – удлиненное каре, гарсон, каскад, рваная лесенка. А выбрать из этого многообразия правильную стрижку – дело опытного мастера.

У квадратного лица есть особенность – четкие прямые линии. Призвание стрижки – смягчить их. Для маскировки квадратных скул все больше женщин останавливаются на ассиметричной стрижке: так волосы придают лицу изящность, нежность. А вот ультракороткие стрижки – не ваш вариант. Также стоит отказаться от волос до подбородка, симметричных прядей и прямых проборов.

Стрижек огромное количество, и все они подбираются индивидуально для каждой женщины. Главное – не просто выбрать верный вариант, но и следить за состоянием своих волос. Ведь ухоженность всегда в моде.

Есть тысячи средств по уходу за волосами. Но чтобы они давали должный эффект, нужно знать особенности структуры своих волос. А рассказать вам об этом может только профессиональный парикмахер. После консультации с ним вы уже точно не потеряетесь среди множества флаконов в магазине косметики. Шампуни, маски и бальзамы я рекомендую использовать профессиональные.

Многие клиентки интересуются: действительно ли шампунь «Лошадиная сила» так хорош?

Сама не пробовала, но слышала отзывы других мастеров. Все, как одна, не советуют его использовать (по крайней мере, часто).

Ухаживать за волосами нужно не только в домашних условиях. Наш салон предлагает большой выбор процедур, улучшающий качество волос. Например, ламинирование. Об этой услуги наверняка знают все: после нее ваши волосы засияют здоровым естественным блеском.

В цвете сейчас новая тенденция – пепельные оттенки. Многие предпочитают выделять пряди баклажановым. Не спешите называть это безвкусицей: грамотно подобранная концентрация и оттенок придает волосам изящный, изысканный вид. Для поддержания цвета лучше использовать специальные профессиональные средства. Их достаточно наносить раз в неделю.

Еще один вопрос, который часто задают девушки – «Как придать волосам прикорневой объем?». Один из вариантов – буст-ап – разновидность химической завивки, при которой верхние пряди остаются идеально гладкими. Такой способ обеспечивает прикорневой объем волос на примерно полгода.

И больше никаких длительных укладок!

Другой способ – начес. Только его нельзя делать ежедневно: процесс расчесывания после процедуры повреждает волосы.

Зимой волосам требуется особенный уход. Вот несколько рекомендаций:

принимайте комплекс витаминов, в состав которых входят цинк, кальций и жирные кислоты омега-3;

используйте бальзамы и шампуни для зимнего ухода за волосами;

регулярно делайте массаж волосяного покрова головы: это значительно улучшит кровоснабжение;

как можно реже используйте фен, выпрямитель и краску для волос;

обеспечьте своим волосам и коже головы постоянное увлажнение. Для этого пейте больше воды и пользуйтесь увлажняющими средствами, которые можно приобрести в специализированном магазине;

обязательно носите головной убор на улице. Он защит волосы от мороза.

Оксана Саркисян, парикмахер-стилист

- Хоть сейчас и холодно, укладки все равно очень популярны среди наших клиенток. Упор делается на естественность. В моде свободные волны, создающие эффект легкой небрежности: они идеально подходят как для повседневной носки, так и для торжественного мероприятия.

Другая распространенная укладка – афролоконы. Отличный вариант, если хотите, чтобы ваша прическа была современной, оригинальной и между тем универсальной. Как и все прически в этом стиле, афролоконы выполняются при помощи плетения косичек. В косичку от самых корней вплетается искусственный материал – канекалон, который закручен в длинные плотные спиральные локоны.

Не стоит бояться за сохранность локонов после мытья головы.

Искусственный материал обработан специальным составом, который сохранит его в первозданном виде на весь период ношения прически. Конечно, для этого потребуется ухаживать за волосами.

Чтобы укладка держалась долгое время, нужно использовать воск для фиксации. Он не склеивает волосы и при этом обеспечивает вашей прическе долгое существование.

Наталья Леонова, мастер маникюра и педикюра

- Ногтевая индустрия сейчас очень развита. Если еще пять лет назад мастера предлагали несколько вариантов дизайна, то сейчас их масса. Но чтобы все эти эффекты смотрелись красиво и аккуратно, необходимо тщательно следить за своими пальчиками.

Посещать маникюрный салон я рекомендую раз в две недели. За это время кутикула уже успевает отрасти, поэтому ее нужно удалять.

Мой совет: обрабатывайте ногти смягчающими средствами для размягчения кутикулы, а после осторожно отодвиньте ее апельсиновой палочкой.

И, конечно же, не стоит забывать про крем для рук: кожа вокруг ногтей нуждается в постоянном увлажнении, зимой – особенно.

Обрезной медицинский маникюр и педикюр мы проводим вручную, по желанию клиента – с использованием аппаратных средств. Сочетание методов позволяет добиться действительно хороших результатов. Кстати, о своих ногтях стали заботиться и мужчины. Раньше это считалось постыдным, но теперь гигиену тела ставят во главу угла. Поэтому мужчины – частые гости нашего салона.

Женщинам мы можем предложить любой дизайн, который они только пожелают. На традиционных моделях не останавливаемся: комбинация дизайнерских решений порой смотрится намного выгоднее классики. Так, французский маникюр, например, спокойно можно сочетать с втиркой - пигментом, дающим зеркальный эффект.

Результат зависит от ваших предпочтений. А мы, в свою очередь, можем посоветовать наиболее стильный вариант.

На выбор дизайна влияет также форма ногтей. Вот уже как три года молодежь предпочитает квадратную форму: она навязана, в основном, модными женскими журналами. Старшее поколение по-прежнему останавливается на классической миндалевидной форме, реже - на закругленном квадрате.

Хочу сказать, мы не останавливаемся на достигнутом. Мастера нашего салона регулярно посещают семинары по повышению квалификации, чтобы расширить спектр услуг.

Мария Шпортун, мастер по уходу за ресницами и маникюру

- Многие девушки сейчас полностью отказываются от косметики, но объема ресниц хочется всем. Обзавестись им без применения туши помогает процедура ламинирования. Ламинирование ресниц - новое слово в косметологии. Процедура абсолютно безобидная: на ресницы наносится состав, в который входит кератин - высокопрочный натуральный белок. Благодаря этому компоненту ресницы увеличиваются в объеме, становятся более здоровыми, крепкими и блестящими.

Ламинирование длится от 40 минут до полутора часов, в зависимости от природной густоты ресниц и мастерства специалиста. Результат сохранятся до трех месяцев. И с каждым последующим проведением процедуры он держится все дольше и дольше.

Альтернативный вариант сделать ресницы густыми и объемными - наращивание. В нашем салоне мастера делают поресничное наращивание, иными словами, на каждую родную ресницу приклеивается искусственная. Объем и изгиб - по желанию клиента. Стоит помнить: гуще - не значит лучше. Чтобы определиться с длиной и частотой наращивания, нужно проконсультироваться со специалистом. Вместе с ним вы подберете наиболее подходящий вариант.

В «Леди Ди» мы работаем с итальянской фирмой Dolce Vita. Она отлично зарекомендовала себя на рынке из-за блеска и шелковистости искусственных компонентов. Благодаря им взгляд становится максимально выразительным и естественным: разве не этого добивается каждая девушка?

Ограничений по ношению наращенных ресниц практически нет. То, что с ними нельзя полноценно умываться - это миф. На самом деле, ресницы не боятся влаги, разве что жирности. Поэтому от нанесения масел и кремов на веки стоит отказаться.

Юлия Родина, кометолог

- Рекомендую посещать косметолога два раза в месяц. Дело в том, что домашней линейки средств недостаточно для полноценного ухода.

Косметолог же помогает бороться с недостатками, которые женщина хочет в себе исправить. Например, жировые отложения.

Устранить эту проблему поможет вакуумный массаж тела. Процедура способствует устранению застойных явлений, улучшает кровообращение, лимфодренаж, кожное дыхание, способствует удалению токсинов. Проводится она с помощью специальных аппаратов или медицинских банок.

Как результат - кожа становится более упругой и менее подверженной действию механических и температурных факторов.

Кроме того, повышается сократительная способность мышц, их эластичность, тонус, исчезают рубцовые образования.

Вакуумный массаж используется также для похудения в комплексных программах по снижению веса. Он особенно рекомендован в тех случаях, когда необходимо избавиться от большого количества жира. Эффект достигается благодаря улучшению кровообращения и лимфотока, стимулированию процесса сжигания жира и ускорению выведения продуктов его распада из организма.

Для полного эффекта необходимо 10-20 процедур.

Другая процедура, способствующая подтяжке кожи и исчезновению жировой прослойки, - миостимуляция. Она очень эффективна: благодаря ей можно скорректировать фигуру за короткий период времени, причем без утомительных физических нагрузок. Миостимуляция также поможет избавиться от целлюлита.

В салоне «Леди Ди» женщины также могут сделать депиляцию. Мы предлагаем воск и шугаринг. Оба метода хорошо зарекомендовали себя в сфере косметологии, однако каждая женщина сама должна сделать выбор: что больше ей подходит? Мой совет: попробовать обе процедуры и выбрать для себя более комфортную и эффективную.

Клиенты говорят, что у меня легкая рука, поэтому боль практически не ощущается.

Попова Маргарита, администратор

- В салоне красоты «Леди Ди» работает солярий. Сразу хотелось бы развеять мифы о его вредности для организма: на самом деле, если пользоваться защитными кремами и при этом соблюдать меру, ультрафиолет очень полезен для кожи. К тому же, ваша кожа приобретет смуглый, сексуальный оттенок.

В «Леди Ди» вы можете приобрести абонементы на посещение солярия и массажа. Они позволят вам сэкономить: курс услуг обойдется вам дешевле, чем посещение процедур по отдельности.

В салоне действует накопительная система скидок. Чем больше вы пользуетесь услугами салона, тем выгоднее они вам обходятся. Мы уверены: из салона вам не захочется уходить: к этому располагает уютная, домашняя атмосфера «Леди Ди».

Для вас совершенно бесплатно - чай, кофе, сладкие угощения и приятный душевный разговор с нашими мастерами.

Все они не только профессионалы своего дела, но и понимающие и интересные люди.

А еще в салоне «Леди Ди» можно приобрести профессиональную косметику. Она есть как в наличии, так и под заказ.

Светлана Комиссарова, директор салона «Леди Ди»

- Салон «Леди Ди» очень любит своих клинтов. В нашей группе Вконтакте вы можете найти приятную акцию: публикуйте фотографии из нашего салона и набирайте лайки. Если их больше 20, вы получите гарантированный подарок от салона.

А в день рождения наших клиенток ждет приятный сюрприз - бесплатный маникюр.

Этой услугой можно воспользоваться в течение недели после вашего праздника.

Есть в нашем салоне и сюрпризы для ваших друзей/родственников/коллег. Не можете определиться, что подарить на праздник близкому человеку? Лучший подарок - подарочный сертификат на посещение салона. Услуги, которые мы предлагаем, придутся по вкусу любому клиенту.

Также в салоне «Леди Ди» проводятся ежемесячные акции на ту или иную услугу.

Каждый месяц - новое специальное предложение.

Узнать о действующей акции можно по телефону. Администратор подробно расскажет вам об услугах, которые можно получить со скидкой в этом месяце.

Оплату можно осуществлять по безналичному расчету.

Салон красоты «Леди Ди» очень любит своих клиентов. Добро пожаловать!

Адрес: г. Тула, ул. Майская, 1.

Телефон: 48-82-80; 8-910-584-04-20.

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