Магазин «Карелия»: рай для туристов и рыбаков

фото: Дмитрий Дзюбин.

Чтобы отдых ни что не могло испортить, качество продаваемых товаров – принципиальная позиция магазина «Карелия».

Каждый, даже сотый раз приезжающий в Карелию, откроет в этом поистине удивительном краю что-то новое. Посетить это восхитительное царство озер, лесов и болот – дело чести каждого уважающего себя туриста. Но прежде чем отправляться в любое путешествие, необходимо тщательно подготовиться. И здесь как раз на выручку придет одноименный магазин товаров для рыбалки и туризма «Карелия».

Отец-основатель магазина Андрей Ченцов до 1998 года часто ездил в Карелию порыбачить. Собственно, когда опытный турист решил открыть собственный магазин, то вариантов с выбором названия не было. Так родилась тульская «Карелия».

Личный опыт отлично пригодился при выборе ассортимента магазина. Любой поход или вылазку на природу легко может испортить низкосортный инвентарь или одежда. Поэтому во главу угла было поставлено качество продаваемых товаров.

– Абсолютно ошибочное мнение, что в магазине «Карелия» цены выше среднего. Мы всегда продаем по рекомендованным ценам, которые установил производитель. Другое дело, что сейчас на рынке много контрафакта, который, естественно, в разы дешевле оригинального товара. Только и качество у него в разы ниже, – поясняет Андрей Ченцов.

Кажущийся с улицы весьма скромным, внутри «Карелия» поражает насыщенностью ассортимента: бесконечное количество самых разных удочек, садков, приманок, крючков, лесок... Для рыболова – это поистине рай, где он найдет все, что только пожелает для своего любимого увлечения.

Продавцы магазина – маститые знатоки своего дела. Они не только подберут именно то, что нужно клиенту, но в случае необходимости и дадут пару мастер-классов. Павел в «Карелии» работает два года, его напарник Игорь - уже добрые пятнадцать лет, оба опытные рыболовы. Из всех видов рыбалки, признается Павел, больше всего по душе ему нахлыст.

– Нахлыст – это не просто рыбалка, это искусство: нужно забросить в воду шнур длинной 20-25 метров. Он разворачивается у тебя над головой, делает петлю и забрасывает на воду мушку, которая не весит ничего. Да и к тому же поймать рыбу на мушку, имитирующую насекомого или малька, которую связал ты сам, гораздо интереснее, нежели на купленную, – увлеченно рассказывает Павел. – Как сказал один из нахлыстовиков, «нахлыст – это триумф необузданной силы природы».

Не удивительно, что самый большой ассортимент для нахлыста в Туле можно найти только в магазине «Карелия». Кстати, магазин каждый четверг проводит мастер-классы по забросам. Участие для всех желающих абсолютно бесплатное.

Но рыбалка – не единственное направление этого магазина.

Здесь можно найти абсолютно все, что может понадобиться для отдыха вне городских стен:

газовые горелки, мангалы, грили Вебер (магазин является официальным дистрибьютером этой именитой марки), столы, стулья, палатки, подсачники, классные термосы, очки, одежду, термобелье, трапики, спальники, рюкзаки, товары для подводной охоты и походов в горы… всего просто не перечислить.

Приятно радуют и цены, они действительно доступны для любого покупателя.

– У нас 600 удилищ в наличии, 250 катушек, 70 видов палаток, столько же спальных мешков. Представлены все топовые и бюджетные модели, а если вдруг чего-то нет, то можем привезти на заказ. У нас магазин не дорогой, мы просто не боимся продавать качественный товар, – поясняет Андрей Ченцов. – У нас нет контрафакта – это принципиальная позиция магазина. Человек, покупая у нас, приобретает исключительно оригинал.

В магазине действует система клубных дисконтных карт, по ним можно получить весьма ощутимую скидку на тот или иной товар.

– Мы даем людям возможность приобрести товар по более привлекательным ценам, – добавляет генеральный директор «Карелии». – Если же покупатель нашел где-то этот же товар, но по более низкой цене, то мы продадим ему еще дешевле. Мы уверены в своих ценах.