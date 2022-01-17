Где поплавать: обзор бассейнов в Туле

Заглавное фото pixabay.com. Фото бассейнов - с официальных сайтов

Бассейны для индивидуального плавания, спортивных занятий, для самых маленьких и самых привередливых — в обзоре Myslo.

Плавание улучшает настроение, помогает оздоровлению организма, укрепляет мышцы, осанку. Myslo подготовил список бассейнов в Туле: каждый найдет место по душе. От огромных спортивных комплексов до детских лягушатников, от профессиональных занятий до оздоровительной гимнастики для будущих мам.

Бассейн стадиона «Арсенал»

Сайт

Адрес: Тула, пр. Ленина, 87.

Режим работы: будни — с 7.15 до 21.00, выходные — с 8.00 до 21.00.

Цена: разовое посещение: взрослые — 350 р., дети до 14 лет — 300 р., абонемент на месяц: взрослые — 2700 р., дети до 14 лет — 2300 р.

В бассейне «Арсенала» 8 плавательных дорожек длиной 50 метров. В центре обучают плаванию, а также готовят будущих спортсменов. Занятия проводят квалифицированные опытные тренеры. Еще в бассейне стадиона «Арсенал» есть детская ванна и занятия по аквааэробике.

Бассейн ТГПУ им. Л. Н. Толстого

Сайт

Адрес: Тула, пр. Ленина, 125.

Режим работы: ежедневно с 7.00 до 21.00, с перерывами на дезинфекцию.

Цена: разовое посещение: взрослый — 290 р., школьный билет — 190 р., абонемент на 8 занятий: взрослый — 2000 р., детский — 2000 р.

В бассейне педагогического университета не только обучают, но и готовят детей к спортивному плаванию. Также существуют индивидуальные занятия и аквааэробика. Для студентов и сотрудников ТГПУ предусмотрены скидки. Бассейн оборудован современной системой очистки воды с использованием озона и комфортным пространством для занятий.

Бассейн ТулГУ на ул. Болдина

Сайт

Адрес: Тула, ул. Болдина, 120.

Режим работы: ежедневно с 7.15 до 20.55, с перерывами на дезинфекцию.

Цена: разовое посещение: взрослые — 340 р., дети до 17 лет — 250 р., один сеанс по абонементу: взрослые — 280 р., дети до 17 лет — 230 р.

В бассейне Тульского государственного университета, помимо обычных занятий, есть аквааэробика. Всем студентам и сотрудникам ТулГУ, а также их близким родственникам предоставляется скидка.

Бассейн ТулГУ проспекте Ленина Сайт

Адрес: Тула, пр. Ленина, 84 к 1

Режим работы: ежедневно с 7.15 до 20.55, с перерывами на дезинфекцию.

Цена: разовое посещение: взрослые – 300 руб., дети до 17 лет – 250 руб., один сеанс по абонементу: взрослые – 280 руб., дети до 17 лет – 240 руб.

Бассейн ТулГУ предоставляет скидку всем студентам и сотрудникам. В распоряжении посетителей шесть дорожек по 25 м. Есть весь необходимый для занятий плаванием инвентарь, а также опытные тренеры.

Спорткомплекс «Олимпийский резерв»

Сайт

Адрес: Тула, ул. Дзержинского, 11.

Режим работы: по записи по тел. 58−70−01.

Цена: пробное занятие — 350 р., разовое посещение с инструктором — 750 р., абонемент на 8 занятий — 5300 р.

«Олимпийский резерв» — это многопрофильный спортивный комплекс, в котором, помимо плавания, проводят занятия по борьбе, черлидингу, гимнастике и т. д. В комплексе обучают плаванию детей от 3-х месяцев. Также проводятся занятия по аквагимнастике для будущих мам и грудничковые ванны с выездом на дом.

Бассейн МАУ «спортивные объекты»

Сайт

Адрес: Тула, ул. Степанова, 44.

Режим работы:

будние дни — с 7:00 до 12:20 и с 19:40 до 20:20,

суббота — с 8:00 до 9:40 и с 16:00 до 20:40,

воскресенье: с 9:00 до 20:20.

Цена: разовое посещение: взрослые — от 200 р., дети — от 140 р., абонемент на 5 занятий: взрослые — от 800 р., дети — от 600 р.

Длина бассейна составляет 25 метров, дорожек четыре. Есть детская ванна. Квалифицированные тренеры обучают детей плаванию.

« Фитнес Парк »

Сайт

Адрес: Тула, ул. Немцова, 8.

Режим работы: будни — с 6:00 до 23:00, выходные — с 8:00 до 21:00.

Цена: уточнять по тел. 730−077.

«Фитнес Парк» — это спортивный комплекс для всей семьи. В бассейне клуба есть 8 дорожек, длиной 25 метров. Также проводятся детские занятия под контролем опытных тренеров, а для самых маленьких есть грудничковое плавание. В «Фитнес Парке» можно найти джакузи и комплекс саун.

Бассейн в фитнес-центре «Гоголь»

Сайт

Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 45-а.

Режим работы: будние дни — с 6:30 до 23:00, выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00.

Цена: уточнять на сайте или по тел. 52−88−22.

В бассейне фитнес-центра «Гоголь» можно просто плавать в свое удовольствие все время работы клуба или же брать индивидуальные занятия с тренером. Также в клубе существуют занятия по аквааэробике, проводятся соревнования и разнообразные веселые старты.

Детский бассейн AQUABABY

Сайт

Адрес: Тула, ул. Металлургов, 108.

Режим работы: ежедневно с 8.30 до 21.00.

Цена: разовое посещение — 750 р., абонемент на 8 занятий — 5500 р.

В бассейне AQUABABY проводятся занятия с детьми от 2-х месяцев, индивидуально подходят к работе с каждым маленьким клиентом. Также проводят реабилитацию в воде и обучают родителей купанию детей на дому.

Центр детского плавания «Акваляндия»

Сайт

Адрес: Тула, пр. Ленина, 85, корпус 6, локация 9; ул. Демидовская, 179.

Режим работы: уточнять по тел. 52−62−51.

Цена: разовое посещение — 750 р., абонемент на 8 занятий — 5200 р.

В центре детского плавания «Акваляндия» занятия проходят для детей от 3-х месяцев до 10 лет, уроки проходят с каждым индивидуально. Также существует грудничковое плавание и подготовка детей к профессиональному спорту.

Детский оздоровительный центр «Утенок»

Сайт

Адрес: Тула, ул. Октябрьская, 3-а.

Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.

Цена: групповое занятие: разовое посещение — 700 р., абонемент на 8 занятий — 4400 р., индивидуальное занятие: разовое посещение — 750 р., абонемент на 8 занятий — 4800 р.

В оздоровительном центре «Утенок» проводятся как групповые занятия с родителями ребенка, так и индивидуальные с тренером. Также существуют оздоровительные массажи для детей. В центре можно приобрести сертификат в подарок.

Детский оздоровительный центр SWIMBABY

Сайт

Адрес: Тула, ул. Клары Цеткин, 4.

Режим работы: уточнять на сайте или по тел. +7 (920) 788-10-00 .

Цена:

групповое занятие: разовое посещение — 700 р., абонемент на 8 занятий — 4600 р.;

индивидуальное занятие: разовое посещение — 750 р., абонемент на 8 занятий — 5200 р.

В детском оздоровительном центре SWIMBABY занятия проводятся с детьми от 2 месяцев до 8 лет. Опытные тренеры учат с самого детства укреплять организм и правильно подходить к плаванию.

Детский бассейн «Алые паруса» Сайт

Адрес: Тула, ул. Генерала Маргелова, 5-а.

Режим работы: ежедневно с 8.30 до 21.00.

Цена: разовое посещение – 750 руб., абонемент на 8 занятий – 5440 руб.

В детском бассейне «Алые паруса» проходят индивидуальные занятия с детьми от 2-х месяцев до 7 лет. Тренеры помогают справляться с физическими и психологическими проблемами ребенка, обучиться плаванию. Есть занятия для детей с ограниченными возможностями.