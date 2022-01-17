Где поплавать: обзор бассейнов в Туле
Бассейны для индивидуального плавания, спортивных занятий, для самых маленьких и самых привередливых — в обзоре Myslo.
Плавание улучшает настроение, помогает оздоровлению организма, укрепляет мышцы, осанку. Myslo подготовил список бассейнов в Туле: каждый найдет место по душе. От огромных спортивных комплексов до детских лягушатников, от профессиональных занятий до оздоровительной гимнастики для будущих мам.
Адрес: Тула, пр. Ленина, 87.
Режим работы: будни — с 7.15 до 21.00, выходные — с 8.00 до 21.00.
Цена: разовое посещение: взрослые — 350 р., дети до 14 лет — 300 р., абонемент на месяц: взрослые — 2700 р., дети до 14 лет — 2300 р.
В бассейне «Арсенала» 8 плавательных дорожек длиной 50 метров. В центре обучают плаванию, а также готовят будущих спортсменов. Занятия проводят квалифицированные опытные тренеры. Еще в бассейне стадиона «Арсенал» есть детская ванна и занятия по аквааэробике.
Адрес: Тула, пр. Ленина, 125.
Режим работы: ежедневно с 7.00 до 21.00, с перерывами на дезинфекцию.
Цена: разовое посещение: взрослый — 290 р., школьный билет — 190 р., абонемент на 8 занятий: взрослый — 2000 р., детский — 2000 р.
В бассейне педагогического университета не только обучают, но и готовят детей к спортивному плаванию. Также существуют индивидуальные занятия и аквааэробика. Для студентов и сотрудников ТГПУ предусмотрены скидки. Бассейн оборудован современной системой очистки воды с использованием озона и комфортным пространством для занятий.
Адрес: Тула, ул. Болдина, 120.
Режим работы: ежедневно с 7.15 до 20.55, с перерывами на дезинфекцию.
Цена: разовое посещение: взрослые — 340 р., дети до 17 лет — 250 р., один сеанс по абонементу: взрослые — 280 р., дети до 17 лет — 230 р.
В бассейне Тульского государственного университета, помимо обычных занятий, есть аквааэробика. Всем студентам и сотрудникам ТулГУ, а также их близким родственникам предоставляется скидка.
Адрес: Тула, ул. Дзержинского, 11.
Режим работы: по записи по тел. 58−70−01.
Цена: пробное занятие — 350 р., разовое посещение с инструктором — 750 р., абонемент на 8 занятий — 5300 р.
«Олимпийский резерв» — это многопрофильный спортивный комплекс, в котором, помимо плавания, проводят занятия по борьбе, черлидингу, гимнастике
Адрес: Тула, ул. Степанова, 44.
Режим работы:
- будние дни — с 7:00 до 12:20 и с 19:40 до 20:20,
- суббота — с 8:00 до 9:40 и с 16:00 до 20:40,
- воскресенье: с 9:00 до 20:20.
Цена: разовое посещение: взрослые — от 200 р., дети — от 140 р., абонемент на 5 занятий: взрослые — от 800 р., дети — от 600 р.
Длина бассейна составляет 25 метров, дорожек четыре. Есть детская ванна. Квалифицированные тренеры обучают детей плаванию.
Адрес: Тула, ул. Немцова, 8.
Режим работы: будни — с 6:00 до 23:00, выходные — с 8:00 до 21:00.
Цена: уточнять по тел. 730−077.
«Фитнес Парк» — это спортивный комплекс для всей семьи. В бассейне клуба есть 8 дорожек, длиной 25 метров. Также проводятся детские занятия под контролем опытных тренеров, а для самых маленьких есть грудничковое плавание. В «Фитнес Парке» можно найти джакузи и комплекс саун.
Адрес: Тула, ул. Гоголевская, 45-а.
Режим работы: будние дни — с 6:30 до 23:00, выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00.
Цена: уточнять на сайте или по тел. 52−88−22.
В бассейне фитнес-центра «Гоголь» можно просто плавать в свое удовольствие все время работы клуба или же брать индивидуальные занятия с тренером. Также в клубе существуют занятия по аквааэробике, проводятся соревнования и разнообразные веселые старты.
Адрес: Тула, ул. Металлургов, 108.
Режим работы: ежедневно с 8.30 до 21.00.
Цена: разовое посещение — 750 р., абонемент на 8 занятий — 5500 р.
В бассейне AQUABABY проводятся занятия с детьми от 2-х месяцев, индивидуально подходят к работе с каждым маленьким клиентом. Также проводят реабилитацию в воде и обучают родителей купанию детей на дому.
Адрес: Тула, пр. Ленина, 85, корпус 6, локация 9; ул. Демидовская, 179.
Режим работы: уточнять по тел. 52−62−51.
Цена: разовое посещение — 750 р., абонемент на 8 занятий — 5200 р.
В центре детского плавания «Акваляндия» занятия проходят для детей от 3-х месяцев до 10 лет, уроки проходят с каждым индивидуально. Также существует грудничковое плавание и подготовка детей к профессиональному спорту.
Адрес: Тула, ул. Октябрьская, 3-а.
Режим работы: ежедневно с 9.00 до 21.00.
Цена: групповое занятие: разовое посещение — 700 р., абонемент на 8 занятий — 4400 р., индивидуальное занятие: разовое посещение — 750 р., абонемент на 8 занятий — 4800 р.
В оздоровительном центре «Утенок» проводятся как групповые занятия с родителями ребенка, так и индивидуальные с тренером. Также существуют оздоровительные массажи для детей. В центре можно приобрести сертификат в подарок.
Адрес: Тула, ул. Клары Цеткин, 4.
Режим работы: уточнять на сайте или по тел.
Цена:
- групповое занятие: разовое посещение — 700 р., абонемент на 8 занятий — 4600 р.;
- индивидуальное занятие: разовое посещение — 750 р., абонемент на 8 занятий — 5200 р.
В детском оздоровительном центре SWIMBABY занятия проводятся с детьми от 2 месяцев до 8 лет. Опытные тренеры учат с самого детства укреплять организм и правильно подходить к плаванию.