Подарок новорожденному в Тульской области: разбираем вместе с экспертом

Какие предметы есть в подарке? Чем они будут полезны малышам? И что еще понадобится в первые дни жизни?

Подарки новорожденным в Тульской области вручают уже с 2018 года. Все знают, что в наборе — все самое необходимое для первых дней жизни. Но что конкретно? Мы выяснили это.

В подарочном наборе 12 предметов:

Присыпка-крем — 1 шт. Детский шампунь — 1 шт. Влажные салфетки очищающие — 1 пачка. Крем под подгузник — 2 пачки. Подгузники —2 пачки. Комбинезон-слип — 1 шт. Боди-короткий рукав — 2 шт. Чепчик-кулирка — 1 шт. Пеленка — 3 шт. Одеяло детское байковое — 1 шт. Полотенце купальное с уголком — 1 шт. Термометр для измерения температуры воды — 1 шт.

Достаточно ли этого? И как потом выбрать ухаживающие средства, рассказывает заведующая отделением новорожденных детей Родильного дома № 1 г. Тулы Татьяна Фролова:

Татьяна Фролова — Подарок для новорожденного почти полностью закрывает потребности по уходу за малышом в первые дни жизни. Рассмотрим средства для ухода и гигиены в отдельности:

Крем-присыпка. В первые дни крем-присыпка не пригодится. Новорожденный ребенок так рано не сталкивается с большим числом аллергенов и не страдает от механических воздействий при мытье. Но крем будет незаменим, если возникнут опрелости. Выбирайте крем, как и все средства для новорожденного, только из натуральных ингредиентов и гипоаллергенные.

На всех уходовых средствах также должна быть пометка о том, что их можно использовать с рождения.

Детский шампунь. Очищающие средства для новорожденного могут быть двух видов: в форме шампуня или мыла. Какую форму выбрать, решайте сами. Главное, обратите внимание, чтобы средство могло эффективно очищать и в то же время обладало увлажняющим компонентом. Это позволит не пересушить кожу, особенно зимой.

Крем под подгузник. Подгузники сейчас дышащие, но их нужно подбирать индивидуально, и часто этот процесс затягивается, и возникают опрелости. Так что крем под подгузник в первые недели — вещь обязательная.

При выборе крема под подгузник обратите внимание не только на подсушивающие компоненты, но и на увлажняющие. Это подарит комфорт ребенку.

Влажные салфетки. Каждая молодая мама знает, как они незаменимы. Влажных салфеток вам понадобится очень много. Те, что подходят новорожденным, содержат минимум ингредиентов — воду и, например, экстракт ромашки или череды. Больше ничего в их составе быть не должно. Чем больше ингредиентов, тем выше шанс возникновения аллергии, которую достаточно сложно вылечить.

Салфетки для новорожденных обязательно должны быть детскими. Такие делают из специальных натуральных волокон. Они менее прочные, но более мягкие и не смогут повредить кожу ребенка.

Подгузники. Подгузники — это удобно. Но чтобы они не протекали и малышу в них было комфортно, их нужно подбирать индивидуально. Кого-то устраивают подгузники-трусики, кого-то — модели на липучках. Все зависит от строения тела ребенка. Чтобы выбрать подходящий вариант, можно заказать наборы подгузников разных фирм. Такие продаются во многих интернет-магазинах и включают в себя по несколько штук подгузников от разных фирм.

Татьяна Абросимова, председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области:

Татьяна Абросимова — «Подарок новорожденному» получают родители малышей при государственной регистрации рождения. Зарегистрировать рождение возможно непосредственно в перинатальном центре до выписки из роддома. Вместе со свидетельством о рождении родителям малыша сотрудники отделов ЗАГС также вручают знак правительства Тульской области «Родившемуся на тульской земле» и поздравительный адрес Губернатора Тульской области. Акция «Подарок новорожденному» по инициативе Губернатора Тульской области Алексея Дюмина в регионе проходит с 2018 года. За период проведения акции было вручено более 43,5 тысяч подарочных наборов. В 2021 году «Подарок новорожденному» получили более 10 тысяч малышей. Акция получила положительный социальный резонанс среди населения региона и будет продолжена в текущем году.

Что еще нужно для выписки зимой?

Со средствами первой необходимости разобрались, а что нужно еще для выписки? Какие одеяла лучше выбрать? И как одеть малыша, если его первое появление на улице будет тогда, когда за окном минус 20 градусов?

Татьяна Фролова советует подойти к этим вопросам очень серьезно:

— Одеть малыша на улицу зимой несложно. Просто добавьте еще один комплект вещей к тому, что надевают взрослые. На ребенке должен быть хлопчатобумажный чепчик, теплая шапка, носочки, распашонка и штанишки или слитный хлопчатобумажный комбинезон, теплый, например, флисовый комбинезон и теплый комбинезон для прогулок. Если температура на улице ниже минус 20 градусов, то нужен еще плед для того, чтобы укутать ножки.

Одеяло для малыша желательно выбирать из натуральных тканей, но мягкое и приятное, чтобы оно не натирало ножки и животик. Одеяла лучше иметь два — для дома и для прогулок. Но если такой возможности нет, можно обойтись и одним.

Также зимой рекомендуется мазать лицо ребенка увлажняющим кремом. Делать это нужно за 30−40 минут до выхода из дома. А крема выбирать детские с натуральным составом и оливковым или персиковым маслом.