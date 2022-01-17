Всё это рок-н-ролл! Как прошел 3-й день фестиваля «МолоТняк-2022»

16 января в Concert Hall прошёл 3-й день отборочных концертов фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022». На сцену вышли коллективы Heart Voice, SCREAMPÍE, Burnout. Гостями вечера стали Last Empire, корифеи тульской рок-сцены.

Оценить творчество молодых коллективов предстояло строгому, но справедливому жюри: Иван Крючков — директор музыкальной школы для детей и взрослых Music Master,

Анна Хачатурян — певица, скрипачка, преподаватель вокала Music Master,

Иван Грачёв — вокал, гитара группа LAST EMPIRE,

Алексей Ксенофонтов — басс-гитара, бэк-вокал LAST EMPIRE,

Андрей Кузнецов — группа Bonehaker (ex-Phantom Lord),

Андрей Надеждин — группа «КРИК»,

Роман Ханин — группа «КОВАН»,

Инкогнито — независимый журналист из народа. Жюри оценивало ребят по 10-балльной системе, начисляя баллы за профессионализм исполнения (мастерство, сыгранность, качество и сложность музыкального материала), артистизм (стиль, имидж, подача, фронтмен, работа с публикой), оригинальность (актуальность и востребованность, соответствие стилю) плюс общий балл.

О том, как показали себя молодые группы, рассказал член жюри Андрей Кузнецов, он же Дядя Смит ( BoneshakeR, ex-Phantom Lord ).

«Первой группой, вышедшей на сцену, была Heart Voice.

Ребята совсем молодые, и не может не радовать, что уже в столь юном возрасте собрали группу, имеют студийные работы и выступают. Это похвально. Я ознакомился с записанными треками… и послушал вживую. То ли группа очень сильно волновалась, то ли растерялась из-за проблем со звуком. Но! Разница слишком уж значительная. И это минус. Стоит уделить внимание отработке материала на репетициях. Не хватило энергетики и драйва в выступлении. Неплохой вокал, но нужно поработать над подачей. Барабанщица для своего возраста хорошо справляется, играет ровно, но нужно подтянуть силу удара. В целом, группа хороша, имеет свой собственный стиль, но нужно проработать свои слабые стороны.

Вторыми на сцену поднялись SCREAMPÍE. «Даргомыжка», одним словом!

А, ладно. Сразу про уровень тогда уж. Вам не было равных в профессиональном плане: владение инструментами, артистизм, уверенность. Чувствовали себя хозяевами сцены. В музыке присутствуют клише, но все мы не без греха. Забавные, в каком-то смысле, даже дурацкие тексты, которые въедаются в мозг и остаются на репите. Во внешнем виде выдержан общий стиль — чистокровный глэм, но чистокровного глэма в музыке я не услышал. На мой слух, музыкальный стиль ближе к хард-року. В целом, я получил удовольствие, слушая вас. Вы реально круты. Продолжайте в том же духе, и удачи в поиске барабанщика!

Последними из конкурсантов вышли Burnout.

Ребята проделали долгий путь, приехали из Новомосковска. В составе явно не хватает соло-гитариста, так как стиль трэш-метал требует присутствия зубодробительных соло-партий. Но парням можно многое простить, ведь у них был дебют, и выступать после такой опытной группы весьма непросто, что отразилось, на мой взгляд, на настроении группы. Хотелось бы посоветовать парням быть раскрепощённее на сцене, больше внимания уделить взаимодействию с публикой, проработке материала и индивидуальному развитию каждого музыканта.

Всем группам хочется сказать: любите музыку в себе, а не себя в музыке. Делайте всё от души и сердца, и всё у вас получится. Всё это РОК-Н-РОЛЛ!»