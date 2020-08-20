Как выбрать надежный и недорогой котел для отопления дома?
Газовые котлы могут сильно различаться по цене, причем дорогие не всегда лучше по характеристикам. Как выбрать оптимальный вариант, не переплачивая?
Газовый котел – один из важнейших элементов системы обеспечения дома, источник тепла и комфорта. Хороший котел даст больше пользы при меньшем потреблении газа. Долговечный и качественный – прослужит без проблем много лет. При выборе важна также и репутация, устойчивость производителя котла: если через несколько лет эксплуатации потребуется ремонт, покупатель должен легко найти запчасти. На этот счет есть показательная история. В одном из тульских жилых комплексов с поквартирным отоплением установлены котлы, которые уже не выпускаются – завод закрыт, запчастей не найдешь, и в случае поломки такой котел придется менять.
Выбирая котел для отопления дома, обратите внимание на российскую марку SIRIUS. Это высококачественные газовые котлы из добротных материалов, с трубчатым теплообменником, высоким КПД, итальянской автоматикой и горелкой. А производит их завод, основанный больше 20 лет назад, в 1997 году – мощное современное производство, надежное, со стабильной репутацией, которое и гарантию на котел даст, и запчастями обеспечит.
Котлы SIRIUS имеют целый ряд важных достоинств, которые делают их идеальным вариантом для отопления дома, коттеджа или квартиры.
Главное преимущество – трубчатый теплообменник AquaStream. Эта технология повышает эффективность системы отопления: КПД котлов SIRIUS составляет 92%.
- Оптимальное расстояние между теплообменными трубками обеспечивает отличную тягу.
- Массив теплообменных труб с точно рассчитанным диаметром и наклоном позволяет теплоносителю быстро проходить через теплообменник, не образовывая накипи.
- Технология препятствует появлению конденсата, на котором оседает сажа и образуется коррозия.
- Объём воды в котле оптимизирован на 30-50%: система гораздо быстрее прогревается и точнее реагирует на изменения температуры.
- Теплообменник сделан из стали толщиной 3 мм, устойчивой к прогоранию. Конструкция камеры сгорания устроена таким образом, что пламя не попадает на сварные швы, что также исключает риск прогара.
Производитель котлов SIRIUS уверен в их надежности и дает гарантию 3 года.
SIRIUS – это качественные и недорогие котлы для частного дома или коттеджа, котлы наружного размещения, парапетные котлы для поквартирного отопления, которые подходят на замену устаревшим моделям. С таким котлом вы получите современный источник тепла, который оснащен системами автоматики и пьезорозжига и работает в автоматическом режиме без вмешательства человека.
Эти котлы имеют современный дизайн, который впишется в любой интерьер.
Обладая всеми достоинствами дорогих зарубежных аналогов, котлы SIRIUS очень демократичны по цене – от 18 000 рублей.
Котлы SIRIUS можно купить в магазинах в Туле и области. Здесь помогут подобрать котел и сэкономить ваши деньги:Тула, деревня Большая Еловая, 40, м-н «Газовое оборудование», газрезерв71.рф
Тула, ул. Оборонная, 4, м-н «Газовое оборудование».
Тула, ул. М. Тореза, 5, м-н «Домашний очаг». Узловая, ул. Гагарина, 38-а, м-н «ТеплоСфера».
Ефремов, ул. Свердлова, 25, м-н «Витязь».
Ефремов, ул. Майорова, 3, ТД «Богатырь».
Белев, ул. К. Маркса, 98.
Белев, ул. Истоминская, 13-а, м-н PLAZA.
Киреевск, пер. Октябрьский, 4-а, территория рынка.
Заокский, ул. Поленова, 25.