город
город
Регистрация
Как выбрать надежный и недорогой котел для отопления дома?
Партнерский материал

Как выбрать надежный и недорогой котел для отопления дома?

Газовые котлы могут сильно различаться по цене, причем дорогие не всегда лучше по характеристикам. Как выбрать оптимальный вариант, не переплачивая?

Газовый котел – один из важнейших элементов системы обеспечения дома, источник тепла и комфорта. Хороший котел даст больше пользы при меньшем потреблении газа. Долговечный и качественный – прослужит без проблем много лет. При выборе важна также и репутация, устойчивость производителя котла: если через несколько лет эксплуатации потребуется ремонт, покупатель должен легко найти запчасти. На этот счет есть показательная история. В одном из тульских жилых комплексов с поквартирным отоплением установлены котлы, которые уже не выпускаются – завод закрыт, запчастей не найдешь, и в случае поломки такой котел придется менять.

Выбирая котел для отопления дома, обратите внимание на российскую марку SIRIUS. Это высококачественные газовые котлы из добротных материалов, с трубчатым теплообменником, высоким КПД, итальянской автоматикой и горелкой. А производит их завод, основанный больше 20 лет назад, в 1997 году – мощное современное производство, надежное, со стабильной репутацией, которое и гарантию на котел даст, и запчастями обеспечит.

Котлы SIRIUS имеют целый ряд важных достоинств, которые делают их идеальным вариантом для отопления дома, коттеджа или квартиры.

Главное преимущество – трубчатый теплообменник AquaStream. Эта технология повышает эффективность системы отопления: КПД котлов SIRIUS составляет 92%.

  • Оптимальное расстояние между теплообменными трубками обеспечивает отличную тягу.
  • Массив теплообменных труб с точно рассчитанным диаметром и наклоном позволяет теплоносителю быстро проходить через теплообменник, не образовывая накипи.
  • Технология препятствует появлению конденсата, на котором оседает сажа и образуется коррозия.
  • Объём воды в котле оптимизирован на 30-50%: система гораздо быстрее прогревается и точнее реагирует на изменения температуры.
  • Теплообменник сделан из стали толщиной 3 мм, устойчивой к прогоранию. Конструкция камеры сгорания устроена таким образом, что пламя не попадает на сварные швы, что также исключает риск прогара.

Производитель котлов SIRIUS уверен в их надежности и дает гарантию 3 года.

SIRIUS – это качественные и недорогие котлы для частного дома или коттеджа, котлы наружного размещения, парапетные котлы для поквартирного отопления, которые подходят на замену устаревшим моделям. С таким котлом вы получите современный источник тепла, который оснащен системами автоматики и пьезорозжига и работает в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Эти котлы имеют современный дизайн, который впишется в любой интерьер.

Обладая всеми достоинствами дорогих зарубежных аналогов, котлы SIRIUS очень демократичны по цене – от 18 000 рублей.

Котлы SIRIUS можно купить в магазинах в Туле и области. Здесь помогут подобрать котел и сэкономить ваши деньги:

Тула, деревня Большая Еловая, 40, м-н «Газовое оборудование»,  газрезерв71.рф
Тула, ул. Оборонная, 4, м-н «Газовое оборудование».
Тула, ул. М. Тореза, 5, м-н «Домашний очаг».
Узловая, ул. Гагарина, 38-а, м-н «ТеплоСфера».

Ефремов, ул. Свердлова, 25, м-н «Витязь».
Ефремов, ул. Майорова, 3, ТД «Богатырь».
Белев, ул. К. Маркса, 98.
Белев, ул. Истоминская, 13-а, м-н PLAZA.
Киреевск, пер. Октябрьский, 4-а, территория рынка.
Заокский, ул. Поленова, 25.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Екатерина Белова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:47 0
Другие статьи по темам
Прочее
газовый котел для отоплениякотлы Сириусмагазин Газрезерв Тула
Легенда дома №67
Легенда дома №67
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.