Как выбрать надежный и недорогой котел для отопления дома?

Газовые котлы могут сильно различаться по цене, причем дорогие не всегда лучше по характеристикам. Как выбрать оптимальный вариант, не переплачивая?

Газовый котел – один из важнейших элементов системы обеспечения дома, источник тепла и комфорта. Хороший котел даст больше пользы при меньшем потреблении газа. Долговечный и качественный – прослужит без проблем много лет. При выборе важна также и репутация, устойчивость производителя котла: если через несколько лет эксплуатации потребуется ремонт, покупатель должен легко найти запчасти. На этот счет есть показательная история. В одном из тульских жилых комплексов с поквартирным отоплением установлены котлы, которые уже не выпускаются – завод закрыт, запчастей не найдешь, и в случае поломки такой котел придется менять.

Выбирая котел для отопления дома, обратите внимание на российскую марку SIRIUS. Это высококачественные газовые котлы из добротных материалов, с трубчатым теплообменником, высоким КПД, итальянской автоматикой и горелкой. А производит их завод, основанный больше 20 лет назад, в 1997 году – мощное современное производство, надежное, со стабильной репутацией, которое и гарантию на котел даст, и запчастями обеспечит.

Котлы SIRIUS имеют целый ряд важных достоинств, которые делают их идеальным вариантом для отопления дома, коттеджа или квартиры.

Главное преимущество – трубчатый теплообменник AquaStream. Эта технология повышает эффективность системы отопления: КПД котлов SIRIUS составляет 92%.

Оптимальное расстояние между теплообменными трубками обеспечивает отличную тягу.

Массив теплообменных труб с точно рассчитанным диаметром и наклоном позволяет теплоносителю быстро проходить через теплообменник, не образовывая накипи.

Технология препятствует появлению конденсата, на котором оседает сажа и образуется коррозия.

Объём воды в котле оптимизирован на 30-50%: система гораздо быстрее прогревается и точнее реагирует на изменения температуры.

Теплообменник сделан из стали толщиной 3 мм, устойчивой к прогоранию. Конструкция камеры сгорания устроена таким образом, что пламя не попадает на сварные швы, что также исключает риск прогара.

Производитель котлов SIRIUS уверен в их надежности и дает гарантию 3 года.

SIRIUS – это качественные и недорогие котлы для частного дома или коттеджа, котлы наружного размещения, парапетные котлы для поквартирного отопления, которые подходят на замену устаревшим моделям. С таким котлом вы получите современный источник тепла, который оснащен системами автоматики и пьезорозжига и работает в автоматическом режиме без вмешательства человека.

Эти котлы имеют современный дизайн, который впишется в любой интерьер.

Обладая всеми достоинствами дорогих зарубежных аналогов, котлы SIRIUS очень демократичны по цене – от 18 000 рублей.

Котлы SIRIUS можно купить в магазинах в Туле и области. Здесь помогут подобрать котел и сэкономить ваши деньги:

Тула, деревня Большая Еловая, 40, м-н «Газовое оборудование», газрезерв71.рф

Тула, ул. Оборонная, 4, м-н «Газовое оборудование».

Тула, ул. М. Тореза, 5, м-н «Домашний очаг».