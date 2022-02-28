Дом гладкости кожи BeEasy: с заботой о вас

Уютная атмосфера, квалифицированные мастера и приятные цены на услуги — всё это предлагает студия BeEasy.

Удаление волос — довольно востребованная услуга не только среди женщин, но и среди мужчин. Многие люди видят колоссальную разницу между бритьем и профессиональным удалением волос, поэтому всё чаще выбирают второй вариант.

После процедуры волоски становятся намного мягче, растут более редко, а кожа спасена от раздражения и зуда. А самое главное — не нужно каждый день думать о том, как удалять нежелательные волоски.

Пройти эту процедуру быстро и практически безболезненно можно в студии BeEasy. Дом гладкости открылся в Туле в начале февраля, удобно располагается практически в центре города — в городском пространстве «Ликерка Лофт».

В студии проводится удаление волос сахаром и воском. Также мастера здесь могут пройти курсы — как базовые, так и повышения квалификации. Дополнительная услуга в салоне — коррекция и окрашивание бровей. В команде студии — четыре профессионала своего дела, победители и призеры различных чемпионатов. Мастера имеют опыт работы в этой сфере от 4 лет.

Познакомимся с девушками поближе.

Юлия Смирнова

Юлия — мастер-универсал с опытом работы 8 лет.

Елизавета Егорова

Елизавета — мастер-универсал, опыт работы 4 года. Преподаватель курсов по удалению волос сахаром и воском.

Кристина Мельниченко

Кристина — мастер-универсал с опытом работы пять лет.

Вера Афанасьева

Вера — мастер-универсал, имеет опыт работы пять лет.

— Эта процедура — не такая болезненная, как кажется на первый взгляд. Приходите и попробуйте! Мы подберем для каждого клиента материал — сахар или воск — и найдем способ сделать процедуру комфортной, — говорят мастера салона.

Специально для наших читателей студия BeEasy дарит скидку 20% по промокоду Myslo!

Приходите в салон и попробуйте процедуру на себе. Не стесняйтесь! Доверьтесь профессионалам, они найдут подход к каждому. Особо стеснительных команда BeEasy приглашает познакомиться — заходите в гости на чай/кофе и пообщайтесь с мастерами.

Адрес: Тула, «Ликерка Лофт» — пр. Ленина, 85, к.5, локация 17. Вход с улицы.

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

Доступна онлайн запись по ссылке.

Также записаться можно по тел. 8 (910) 152−10−36.