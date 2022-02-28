Дом гладкости кожи BeEasy: с заботой о вас
Уютная атмосфера, квалифицированные мастера и приятные цены на услуги — всё это предлагает студия BeEasy.
Удаление волос — довольно востребованная услуга не только среди женщин, но и среди мужчин. Многие люди видят колоссальную разницу между бритьем и профессиональным удалением волос, поэтому всё чаще выбирают второй вариант.
После процедуры волоски становятся намного мягче, растут более редко, а кожа спасена от раздражения и зуда. А самое главное — не нужно каждый день думать о том, как удалять нежелательные волоски.
В студии проводится удаление волос сахаром и воском. Также мастера здесь могут пройти курсы — как базовые, так и повышения квалификации.
Дополнительная услуга в салоне — коррекция и окрашивание бровей.
В команде студии — четыре профессионала своего дела, победители и призеры различных чемпионатов. Мастера имеют опыт работы в этой сфере от 4 лет.
Познакомимся с девушками поближе.
Юлия Смирнова
Юлия — мастер-универсал с опытом работы 8 лет.
Елизавета Егорова
Елизавета — мастер-универсал, опыт работы 4 года. Преподаватель курсов по удалению волос сахаром и воском.
Кристина Мельниченко
Кристина — мастер-универсал с опытом работы пять лет.
Вера Афанасьева
Вера — мастер-универсал, имеет опыт работы пять лет.
— Эта процедура — не такая болезненная, как кажется на первый взгляд. Приходите и попробуйте! Мы подберем для каждого клиента материал — сахар или воск — и найдем способ сделать процедуру комфортной, — говорят мастера салона.
Специально для наших читателей студия BeEasy дарит скидку 20% по промокоду Myslo!
Приходите в салон и попробуйте процедуру на себе. Не стесняйтесь! Доверьтесь профессионалам, они найдут подход к каждому. Особо стеснительных команда BeEasy приглашает познакомиться — заходите в гости на чай/кофе и пообщайтесь с мастерами.
Адрес: Тула, «Ликерка Лофт» — пр. Ленина, 85, к.5, локация 17. Вход с улицы.
График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.
Доступна онлайн запись по ссылке.
Также записаться можно по тел. 8 (910) 152−10−36.