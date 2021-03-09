Дело нескольких минут: как в Туле лечат контрактуру Дюпюитрена

Институт клинической реабилитологии в Туле работает по методу Ульзибата. Знаменитый врач и изобретатель, Валерий Ульзибат, открывший клинику, разработал уникальную методику, позволяющую уменьшить выраженность ортопедических проблем без сложных операций и долгого периода восстановления. Сейчас эти технологии знамениты на весь мир, а в клинику приезжают пациенты из более чем 50 стран.

Среди прочих задач, которые решают в Институте клинической реабилитологии – уменьшение проявлений контрактуры Дюпюитрена. Несмотря на сложное название, заболевание это очень распространенное. А страдающие им люди не всегда знают, что облегчить симптомы можно за несколько минут.

*Наша статья не является научной. Мы попросили доктора рассказать о данной проблеме доступным языком.

Валерий Николин, травматолог-ортопед, и. о. главного врача клиники:

– Ладонный фиброматоз, или контрактура Дюпюитрена, занимает, пожалуй, первое место среди заболеваний кисти, с которыми пациенты приходят к нам. Это состояние кисти, при котором пальцы скрючиваются, теряют работоспособность, и качество жизни пациента сильно снижается.

Это происходит из-за сморщивания апоневроза – плотной сухожильной защитной ткани, которая защищает от травм. Как следствие, загибаются пальцы. Страдают от одного до трех пальцев на руке. Пациентам с этим заболеванием сложно даже поздороваться, не то что заниматься бытовыми делами и работать.

Причина заболевания так и не установлена, среди предполагаемых – травмы, наследственность и нарушение обменных процессов. Но, несмотря на недостаточную исследованность недуга, облегчить последствия можно и нужно.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Существуют консервативные методы лечения: физиолечение, мази, рассасывающие рубцовые изменения, массаж. Они используются на ранних стадиях и могут только отсрочить развитие заболевания, но не устранить проблему.

Помимо этого есть классические методы операции, при которых открывается широкий кожный лоскут и иссекаются все рубцы. Если болезнь был не сильно запущена, после оперативного вмешательства пальцы начинают работать. Однако такая операция очень травматична. После нее пациент вынужден носить гипс и выпасть из рабочего ритма на одну-две недели.

В Институте клинической реабилитологии используют другой метод. Здесь делают операции через небольшие проколы тонким скальпелем.

В ходе вмешательства рассекаются рубцы. В большинстве случаев движение возвращается на 100%, в некоторых – на 80%.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Но даже если сразу движение восстановилось не полностью, при помощи консервативной терапии после операции удается вернуть движение пострадавшим пальцам полностью.

Операция проводится под местной анестезией и занимает всего 10-20 минут. Единственное неудобство для пациента заключается в том, что в день вмешательства нельзя мочить руку, в остальном кистью можно работать без ограничений.

Еще одна патология, которую лечат в Институте клинической реабилитологии, – болезнь Нотта, или «щелкающий палец». При ней движение пальца сопровождается щелчком и болью из-за небольшой грыжи в сухожильном канале. Чаще всего причиной болезни становится травма, а потом люди теряют работоспособность, испытывают неудобства.

Классическая операция предполагает разрез и временную нетрудоспособность пациента во время реабилитации, а операция по методу Ульзибата щадящая – рубец рассекают через прокол. Манипуляция занимает несколько минут и проводится под местной анестезией. Пациент не ограничен в трудоспособности и в этот же день может заниматься физически нетяжелой работой.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Все необходимые обследования перед операцией можно пройти здесь же, в здании Института клинической реабилитологии, – это удобно и быстро.

Институт клинической реабилитологии доказывает: терпеть боль и неудобства не нужно. Обратитесь к специалистам и решите проблему за один день!

Все операции проводятся по доступным ценам. С 1 апреля стоимость услуг повысится на 10-15%, но у вас еще есть шанс попасть на прием по прежней стоимости.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Подробная информация о клинике, методе и ценах есть на сайте Института клинической реабилитологии.

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