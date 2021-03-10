Ольга Зеленова, тульская компания «Аурика»: «Экспорт – это легко, когда рядом надежные партнеры!»

Директор по продажам компании «Аурика» Ольга Зеленова.

Ее продукция поставляется в десятки стран и каждый год количество только увеличивается.

История компании «Аурика» началась в 2007 году с небольшого магазина слуховых аппаратов в Туле. А уже в 2010-х была выпущена первая партия слуховых аппаратов под брендом «Аурика». На данный момент компания имеет собственные производственные мощности в 10 тыс. кв. м и более 300 сотрудников в штате.

– Сегодня «Аурика» производит порядка 100 тыс. единиц продукции в год. Мы гордимся своими высококвалифицированными специалистами. Мы оказываем весь спектр услуг нашим партнерам: от набросков и прототипирования до производства пресс-форм и упаковки готовой продукции. Миссия нашей компании – помогать людям улучшать качество жизни и получать радость от общения, – говорит директор по продажам Ольга Зеленова.

На международный рынок компания «Аурика» вышла в 2016 году. Помог ей в этом тульский Центр поддержки экспорта.

– Сначала это были страны СНГ, после стали присоединяться страны дальнего зарубежья. Сегодня насчитывается более 40 стран, куда поставляется наша продукция. Сотрудничество с Центром поддержки экспорта позволило в короткие сроки обучить наших сотрудников этапам экспорта. Курсы позволяют узнать нюансы работы на международных рынках, таможенные, налоговые и другие юридические особенности разных стран и др. Третий год пользуемся финансированием на выставочную деятельность. Благодаря поддержке Центра в прошлом году в условиях пандемии мы не только не понесли убытки, но и приросли на 25% по экспорту. Я думаю, что без поддержки Центра, самостоятельно, наверное, пришли бы к этим результатам, но процесс занял больше времени. Он же нам помог это сделать в более короткие сроки.

Еще одна полезная услуга Центра поддержки экспорта, которой регулярно пользуется компания «Аурика», – детальный анализ рынка, на который планируется выход.

– На основании такого анализа мы можем строить правильную стратегию работы на рынке конкретной страны. Это очень удобный сервис, – поясняет Ольга. – В этом году мы планируем продолжить обучение сотрудников, усиливать выставочную деятельность, сохранять присутствие на иностранных электронных площадках. Планируем обратиться также за помощью в переводе нашего сайта для иностранных пользователей.

Ольга Зеленова всем компаниям, которые планируют выходить на международный рынок, советует обязательно обращаться в Центр поддержки экспорта.

– За каждой компанией закрепляется менеджер. Он выясняет, какой продукт вы собираетесь экспортировать, чтобы понять, какие существуют ограничения и какие разрешительные документы необходимо получить. Наша продукция, например, относится к медицинской, она очень жестко регламентируется со стороны государства, поэтому нам при выходе на экспорт в каждой стране необходимо получать местное регистрационное удостоверение, свидетельствующее о допуске продукции на локальный рынок. Я всех начинающих предпринимателей призываю не бояться, а действовать. Рынок экспорта открывает совершенно другие возможности. Возможно, нужно быть готовым к адаптации продукции к специфике рынка, особенностям потребителей, но это несложно. К российскому продукту во всех странах относятся хорошо, его уважают и ценят. Поэтому всем желаю успехов. И спасибо Центру поддержки экспорта за плодотворное сотрудничество.

Тел. 8-800-777-30-71