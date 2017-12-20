Детские новогодние праздники: куда сходить в Туле
Обзор новогодних праздников для детей, которые устроят в декабре и январе тульские торговые и развлекательные центры.
В декабре и январе для детей будет проходить множество разнообразных ёлок, праздничных интерактивных сказок и представлений. Предлагаем вам несколько мест, куда можно сходить вместе с детьми и зарядиться новогодним настроением.
«УтюгЪ»
В январе ТЦ «УтюгЪ» устроит детский новогодний праздник. Берите с собой всех своих друзей и приходите!
В волшебный зимний день на праздник к детям придут Дед Мороз и Снегурочка, а также герои любимых мультфильмов и сказок, чтобы вместе отпраздновать Новый год, играть, водить хороводы и веселиться.
Какой же Новый год без подарков? Юных гостей ждёт много интересных и увлекательных конкурсов, игр, сюрпризов и, конечно же,
приятные подарки!
Праздник состоится в ТЦ «УтюгЪ» 5 января на третьем этаже. Начало в 12.00.
Тула, ул. Демонстрации, 1-г
8 (4872) 25-02-04
ТРЦ «Макси»
ТРЦ «Макси» в декабре и январе готовит много увлекательных, весёлых и ярких новогодних праздников для детей разного возраста. Здесь ждут как малышей от 1 года, так и детей постарше и, конечно, их родителей.
Можно прийти на бесплатные новогодние мероприятия, а можно посетить с детьми платные программы, выбирайте:
Бесплатные.
- Каждый день, с 26 по 29 декабря, с 19.00 до 20.00 на 1-м этаже большого атриума развернет свою работу открытая студия радиостанции LoveRadio. Будьте в эфире, будьте с «Макси» и в «Макси»! Вас ждёт розыгрыш призов!
- 28 декабря с 17.00 до 19.00, 29 декабря с 16.00 до 18.00 и 30 декабря с 14.00 до 18.00 на 1-м этаже большого атриума будет работать «Приёмная Деда Мороза». Всех юных гостей возле большой ёлки в сказочных санях будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Подготовьте доброе новогоднее стихотворение или песенку для дедушки и получите сладкий сюрприз! А ещё вы сможете сделать красивые профессиональные фото с главными персонажами праздника. Ваши фото будут опубликованы в группе «Макси» ВКонтакте, откуда их можно будет скачать совершенно бесплатно.
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3 января с 15.00 до 16.00 на 1-м этаже большого атриума для всех юных гостей торгового центра пройдёт утренник «Похищение Нового года». Вас ждут весёлые аниматоры, фокусы, увлекательное представление и возможность поучаствовать в спасении Нового года.
- С 1 по 9 января с 15.00 до 20.00 на 2-м этаже торгового центра, рядом с островом HobbyGames, пройдут игротеки. Здесь будет интересно не только малышам, но и родителям.
Платные.
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С 23 по 30 декабря на территории музея «Экспериментория» вырастет целый мир извилистых путей и мостов, поездов и тоннелей. Каждую минуту в «Паровозии» появляются новые пункты назначения и маршруты, отправляются и прибывают составы. Каждый юный гость сможет перестроить «Паровозию» по своему желанию.
Распахнёт свои двери и «Город конструкторов» — место, где проживают большие и маленькие испытатели, строители, механики и настоящие изобретатели. Это город прогрессивных детей и их родителей, где собрано более 25 самых интересных конструкторов со всего мира: железнодорожные, магнитные, электронные, математические, зоологические, музыкальные и другие.
Кроме того, каждый час здесь будут проходить дискотеки, научное шоу, мыльное шоу, крио-шоу и, конечно, же к ребятам будут приходить Дед Мороз и Снегурочка — поздравлять с наступающим Новым годом!
Заказ билетов по телефону: 8 (4872) 770−213.
- С 26 по 30 декабря в 11.00 в «ЛЕТО ПАРКЕ» будут проходить новогодние утренники для малышей от 1 года до 3-х лет.
- С 26 по 30 декабря в 18.00 в «ЛЕТО ПАРКЕ» будут проходить новогодние утренники для детей от 4-х лет. Гостей ждут весёлые новогодние игры, конкурсы и развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вход по билету.
- С 1 по 9 января в 12.00, 15.00, 18.00 на 2-м этаже ТЦ, на детской игровой площадке «Джунгли», состоится мини-утренник «Волшебный Новый год». Маленьких посетителей площадки приглашают на игры, конкурсы, встречу с главным героем праздника, и, конечно же, всех ждут подарки! Вход по билету.
- С 1 по 8 января, весь день в «Мануфактории» и в «Экспериментории» будет работать «Приёмная Деда Мороза». Дедушка Мороз поздравит всех ребят с Новым годом, послушает их стихи и песни и будет раздавать подарки. Гостей ждут новогодние флешмобы в течение всего дня, а также новогодние мастер-классы и настоящая новогодняя сказка! Вход по билету.
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2 и 5 января в 11.00 в «Экспериментории» для детей до 5 лет откроется бэби-театр «Зимние сны».
Приходите в первый в Туле бэби-театр. Он не просто показывает малышам волшебный мир, но и приглашает стать его жителями. Малыши могут интересно и комфортно познавать мир с помощью тактильных ощущений и в то же время учатся воспринимать художественные образы и эмоционально на них реагировать. Количество зрителей на каждом спектакле ограничено, чтобы не разрушать хрупкую камерную атмосферу. В создании спектакля принимают участие только профессиональные артисты, которые познакомят маленьких зрителей с миром искусства. Вход по билету.
- 20 января в 14.00 для любителей творчества пройдёт мастер-класс по рисованию акриловыми красками «Букет пионов» от хобби-гипермаркета «Леонардо». Стоимость участия: 550 рублей.
- 27 января в 12.00 приходите на мастер-класс в технике «Декупаж». Ключница от хобби-гипермаркета «Леонардо». Стоимость участия: 650 рублей.
Приходите всей семьёй в «Макси»!
Зарядитесь новогодним настроением!
Торгово-развлекательный центр «Макси"
Тула, ул. Пролетарская, 2
Телефон горячей линии: 8 (800) 100-27-27
НЕБО, батутный парк
Батутный парк «НЕБО» приглашает детей от 3 лет и родителей на новогоднюю ёлку «Сказочный сундук»!
Вас ждёт увлекательный новогодний квест: в книге со сказками перепутались страницы, и все герои современных и старых сказок перемешались. Ребятам предстоит расставить всех по местам и спасти героев — найти сундук с подарками. Участники должны найти ключики от сундука с перепутанными сказками.
Дед Мороз тщательно спрятал сундук от всех. В сундуке лежит волшебный ключ, который открывает все тайны и секреты нашей планеты. Тот, кто сможет найти ключик, получит специальный подарок от батутного парка «Небо».
Во время этого приключения вы встретите Домовенка Кузю, Сказочника, Человека-Паука, Бабу-ягу, Нолика, Кикимору, Щенячий патруль и Золушку.
В программе «Сказочный сундук» вас ждут:
- Сказочная атмосфера;
- Квест и интерактивы;
- Сюрпризы;
- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
- Сладкий подарок;
- Подарок от компании «Небо».
Продолжительность: 1,5 часа.
Стоимость билетов: от 1 200 рублей.
Если вы хотите просто прийти в выходной с детьми и друзьями, попрыгать на батуте и набраться положительных эмоций, батутный парк «НЕБО» приготовил на навогодние выходные интересные интерактивные программы:
01 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене с Дедом Морозом и Снегурочкой.
02 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Приключения Фиксиков».
03 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Команда Щенячьего патруля».
04 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Новогодние чудеса с Диппером и Мэйбл».
05 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Майнкрафт».
06 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Новогодние чудеса с Эльзой и Олафом».
07 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Пиратские приключения».
08 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Новый Год с Алисой».
Интерактивная анимационная программа на сцене — Программа, в которой принимают участие не только сказочные герои, но и маленькие гости. Главные герои подготовили для юных гостей весёлые и необычные задания, чтобы собрать свою команду. Но им придётся постараться: танцы, соревнования, командные задания и многое другое, ждёт всех, кто придёт в гости!
Батутный парк «НЕБО» удобно расположен в центре нашего города. Здесь на 3000 квадратных метрах располагаются большая батутная арена для свободных прыжков, спортивные батуты, активные развлечения для детей и взрослых, а также кафе, залы для банкетов и мероприятий.
Хотите почувствовать себя настоящим альпинистом? Здесь есть скалодром! Маршруты созданы как начинающих скалолазов, так и для детей, которые пришли впервые.
Добро пожаловать в увлекательный мир активных развлечений батутного парка «НЕБО»!
Тула, Красноармейский проспект, 14