Детские новогодние праздники: куда сходить в Туле

Обзор новогодних праздников для детей, которые устроят в декабре и январе тульские торговые и развлекательные центры.

В декабре и январе для детей будет проходить множество разнообразных ёлок, праздничных интерактивных сказок и представлений. Предлагаем вам несколько мест, куда можно сходить вместе с детьми и зарядиться новогодним настроением.

«УтюгЪ»

В январе ТЦ «УтюгЪ» устроит детский новогодний праздник. Берите с собой всех своих друзей и приходите!

В волшебный зимний день на праздник к детям придут Дед Мороз и Снегурочка, а также герои любимых мультфильмов и сказок, чтобы вместе отпраздновать Новый год, играть, водить хороводы и веселиться.

Какой же Новый год без подарков? Юных гостей ждёт много интересных и увлекательных конкурсов, игр, сюрпризов и, конечно же,

приятные подарки!

Праздник состоится в ТЦ «УтюгЪ» 5 января на третьем этаже. Начало в 12.00.

Тула, ул. Демонстрации, 1-г

8 (4872) 25-02-04

utug-tc.ru

ТРЦ «Макси»

ТРЦ «Макси» в декабре и январе готовит много увлекательных, весёлых и ярких новогодних праздников для детей разного возраста. Здесь ждут как малышей от 1 года, так и детей постарше и, конечно, их родителей.

Можно прийти на бесплатные новогодние мероприятия, а можно посетить с детьми платные программы, выбирайте:

Бесплатные.

Каждый день, с 26 по 29 декабря, с 19.00 до 20.00 на 1-м этаже большого атриума развернет свою работу открытая студия радиостанции LoveRadio. Будьте в эфире, будьте с «Макси» и в «Макси»! Вас ждёт розыгрыш призов!

с 19.00 до 20.00 на 1-м этаже большого атриума развернет свою работу открытая студия радиостанции LoveRadio. Будьте в эфире, будьте с «Макси» и в «Макси»! Вас ждёт розыгрыш призов! 28 декабря с 17.00 до 19.00, 29 декабря с 16.00 до 18.00 и 30 декабря с 14.00 до 18.00 на 1-м этаже большого атриума будет работать «Приёмная Деда Мороза». Всех юных гостей возле большой ёлки в сказочных санях будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Подготовьте доброе новогоднее стихотворение или песенку для дедушки и получите сладкий сюрприз! А ещё вы сможете сделать красивые профессиональные фото с главными персонажами праздника. Ваши фото будут опубликованы в группе «Макси» ВКонтакте, откуда их можно будет скачать совершенно бесплатно.

3 января с 15.00 до 16.00 на 1-м этаже большого атриума для всех юных гостей торгового центра пройдёт утренник «Похищение Нового года». Вас ждут весёлые аниматоры, фокусы, увлекательное представление и возможность поучаствовать в спасении Нового года.

С 1 по 9 января с 15.00 до 20.00 на 2-м этаже торгового центра, рядом с островом HobbyGames, пройдут игротеки. Здесь будет интересно не только малышам, но и родителям.

Платные.

С 23 по 30 декабря на территории музея «Экспериментория» вырастет целый мир извилистых путей и мостов, поездов и тоннелей. Каждую минуту в «Паровозии» появляются новые пункты назначения и маршруты, отправляются и прибывают составы. Каждый юный гость сможет перестроить «Паровозию» по своему желанию.

Распахнёт свои двери и «Город конструкторов» — место, где проживают большие и маленькие испытатели, строители, механики и настоящие изобретатели. Это город прогрессивных детей и их родителей, где собрано более 25 самых интересных конструкторов со всего мира: железнодорожные, магнитные, электронные, математические, зоологические, музыкальные и другие.

Кроме того, каждый час здесь будут проходить дискотеки, научное шоу, мыльное шоу, крио-шоу и, конечно, же к ребятам будут приходить Дед Мороз и Снегурочка — поздравлять с наступающим Новым годом!

Заказ билетов по телефону: 8 (4872) 770−213.

С 26 по 30 декабря в 11.00 в «ЛЕТО ПАРКЕ» будут проходить новогодние утренники для малышей от 1 года до 3-х лет.

в 11.00 в «ЛЕТО ПАРКЕ» будут проходить новогодние утренники для малышей от 1 года до 3-х лет. С 26 по 30 декабря в 18.00 в «ЛЕТО ПАРКЕ» будут проходить новогодние утренники для детей от 4-х лет. Гостей ждут весёлые новогодние игры, конкурсы и развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вход по билету.

С 1 по 9 января в 12.00, 15.00, 18.00 на 2-м этаже ТЦ, на детской игровой площадке «Джунгли», состоится мини-утренник «Волшебный Новый год». Маленьких посетителей площадки приглашают на игры, конкурсы, встречу с главным героем праздника, и, конечно же, всех ждут подарки! Вход по билету.

в 12.00, 15.00, 18.00 на 2-м этаже ТЦ, на детской игровой площадке состоится мини-утренник «Волшебный Новый год». Маленьких посетителей площадки приглашают на игры, конкурсы, встречу с главным героем праздника, и, конечно же, всех ждут подарки! Вход по билету. С 1 по 8 января, весь день в «Мануфактории» и в «Экспериментории» будет работать «Приёмная Деда Мороза». Дедушка Мороз поздравит всех ребят с Новым годом, послушает их стихи и песни и будет раздавать подарки. Гостей ждут новогодние флешмобы в течение всего дня, а также новогодние мастер-классы и настоящая новогодняя сказка! Вход по билету.

2 и 5 января в 11.00 в «Экспериментории» для детей до 5 лет откроется бэби-театр «Зимние сны».

Приходите в первый в Туле бэби-театр. Он не просто показывает малышам волшебный мир, но и приглашает стать его жителями. Малыши могут интересно и комфортно познавать мир с помощью тактильных ощущений и в то же время учатся воспринимать художественные образы и эмоционально на них реагировать. Количество зрителей на каждом спектакле ограничено, чтобы не разрушать хрупкую камерную атмосферу. В создании спектакля принимают участие только профессиональные артисты, которые познакомят маленьких зрителей с миром искусства. Вход по билету.

20 января в 14.00 для любителей творчества пройдёт мастер-класс по рисованию акриловыми красками «Букет пионов» от хобби-гипермаркета «Леонардо» . Стоимость участия: 550 рублей.

в 14.00 для любителей творчества пройдёт от хобби-гипермаркета . Стоимость участия: 550 рублей. 27 января в 12.00 приходите на мастер-класс в технике «Декупаж». Ключница от хобби-гипермаркета «Леонардо». Стоимость участия: 650 рублей.

Приходите всей семьёй в «Макси»!

Зарядитесь новогодним настроением!

Торгово-развлекательный центр «Макси"

Тула, ул. Пролетарская, 2

Телефон горячей линии: 8 (800) 100-27-27

tula.maxi-shopping.ru

НЕБО, батутный парк

Батутный парк «НЕБО» приглашает детей от 3 лет и родителей на новогоднюю ёлку «Сказочный сундук»!

Вас ждёт увлекательный новогодний квест: в книге со сказками перепутались страницы, и все герои современных и старых сказок перемешались. Ребятам предстоит расставить всех по местам и спасти героев — найти сундук с подарками. Участники должны найти ключики от сундука с перепутанными сказками.

Дед Мороз тщательно спрятал сундук от всех. В сундуке лежит волшебный ключ, который открывает все тайны и секреты нашей планеты. Тот, кто сможет найти ключик, получит специальный подарок от батутного парка «Небо».

Во время этого приключения вы встретите Домовенка Кузю, Сказочника, Человека-Паука, Бабу-ягу, Нолика, Кикимору, Щенячий патруль и Золушку.

В программе «Сказочный сундук» вас ждут:

Сказочная атмосфера;

Квест и интерактивы;

Сюрпризы;

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки;

Сладкий подарок;

Подарок от компании «Небо».

Продолжительность: 1,5 часа.

Стоимость билетов: от 1 200 рублей.

Если вы хотите просто прийти в выходной с детьми и друзьями, попрыгать на батуте и набраться положительных эмоций, батутный парк «НЕБО» приготовил на навогодние выходные интересные интерактивные программы:

01 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене с Дедом Морозом и Снегурочкой.

02 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Приключения Фиксиков».

03 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Команда Щенячьего патруля».

04 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Новогодние чудеса с Диппером и Мэйбл».

05 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Майнкрафт».

06 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Новогодние чудеса с Эльзой и Олафом».

07 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Пиратские приключения».

08 января с 13:00 — Эстафеты на батутах. С 17:00 до 19:00 — Ниндзя турнир и Доджбол. В 14:00 и в 18:00 — Интерактивная анимационная программа на сцене «Новый Год с Алисой».

Интерактивная анимационная программа на сцене — Программа, в которой принимают участие не только сказочные герои, но и маленькие гости. Главные герои подготовили для юных гостей весёлые и необычные задания, чтобы собрать свою команду. Но им придётся постараться: танцы, соревнования, командные задания и многое другое, ждёт всех, кто придёт в гости!

Батутный парк «НЕБО» удобно расположен в центре нашего города. Здесь на 3000 квадратных метрах располагаются большая батутная арена для свободных прыжков, спортивные батуты, активные развлечения для детей и взрослых, а также кафе, залы для банкетов и мероприятий.

Хотите почувствовать себя настоящим альпинистом? Здесь есть скалодром! Маршруты созданы как начинающих скалолазов, так и для детей, которые пришли впервые.

Добро пожаловать в увлекательный мир активных развлечений батутного парка «НЕБО»!

Тула, Красноармейский проспект, 14

8 (4872) 52-50-53

tula.nebojump.ru

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