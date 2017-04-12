Детская Республика «Поленово» ждет ребят на летний отдых

Фото из архива лагеря и Myslo.

Разглядывать карту мира бесполезно: такой республики не найдете. А между тем, она существует! Это веселая и дружная страна, в которой правят дети.

Оздоровительный лагерь «Детская Республика «Поленово» расположен Заокском районе, на границе Тульской и Калужской областей, близ посёлка Страхово у деревни Бёхово, на правом берегу Оки. Место живописное и экологически чистое, отдых непременно пойдет детям на пользу!

У лагеря богатая история: этим летом ему «стукнет» 63 года. Начиналось все в далеком 54-м году с нескольких бараков и пищеблока, организованных активистами. Теперь же Детская Республика «Поленово» - это лучшее детское оздоровительное учреждение региона, победитель конкурсов по итогам 2015-2016 г.г. И в этом сезоне «Поленово» точно не подведет!

Это отличный лагерь с добрыми крепкими традициями.

Лагерь с каждым годом продолжает развиваться и процветать. Сегодня ДРП - это не только оздоровительная база, но и культурно-спортивный центр, в котором встречаются и обмениваются опытом детские коллективы. На протяжении многих лет лагерь входит в число лучших в Московском регионе.

На базе лагеря проходят профильные смены для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для детей-инвалидов.

Здесь отдыхают дети от 6 до 16 лет. И каждому найдется дело по душе и веселая дружная компания.

Об этом – отдельно. В манифесте Детской Республики «Поленово» сказано: «Мы развиваем новый формат лагеря – Большую Поленовскую Семью. Большая – потому что в неё входят многие поколения воспитанников, Поленовская – потому что все они наши, поленовские. Семья – потому что отношения между этими людьми истинно семейные. Присоединяйтесь к нам, и мы будем делать добро вместе!»

И это действительно так. «Поленово» - это маленькая жизнь, которая надолго запомнится. Бывших поленовцев не бывает: на 60-летие лагеря в 2014 году съехались воспитанники прошлых лет, вспомнить, каково это было – отдыхать в «Поленово».

Что делают дети в «Поленово»?

Оздоравливаются. Чистый район, в котором нет вредных производств, лагерь удален от автомобильных трасс. Чистейший воздух, лес и реки, живописные места: где найдешь место лучше для детского отдыха?

Отдыхают и набираются сил. Для детского отдыха здесь есть все, что нужно. Удобные жилые корпуса, игровые площадки, бассейн, помещения для кружков и секций, спортплощадки, бадминтонное и футбольное поля, веревочный парк.

Каждую смену здесь проходят концерты, дискотеки, творческие конкурсы, вечера поэзии, первенства Республики по футболу, волейболу, пионерболу, стритболу, плаванию, соревнования по лёгкой атлетике, настольному теннису.

В Республику пообщаться с ребятами приезжают звёзды спорта, шоу-бизнеса, актёры театра и кино.

Хорошо питаются. В ДРП организовано 5-разовое питание с разнообразным меню, включающим в себя овощи, фрукты, кондитерские изделия, соки и многое другое. Основные продукты питания (яйца, хлеб, молоко, мясо, куры) закупаются в основном у местных товаропроизводителей. В кранах течет чистейшая артезианская вода, поступающая из скважины глубиной 78м.

Культурно развиваются. Прилегающие к ДРП окрестности известны всему миру! На территории района расположены государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник «Поленово», музей-усадьба Болотова А.Т и музей – усадьба Руднева В.Ф. Туда ребята ездят на экскурсии.

Как попасть в Детскую Республику «Поленово»?

Лето'17, график смен:

1 смена - 30 мая - 19 июня.

2 смена - 22 июня - 12 июля.

3 смена - 15 июля - 4 августа.

4 смена - 7 августа - 27 августа.

В этом году Республика планирует набирать детей в профильные отряды:

актерский

журналистский

художественный

музыкальный

французский.

Список необходимых документов, а также стоимость путевок смотрите на сайте лагеря.

Адрес лагеря: Тульская область, Заокский район, МО Страхово, деревня Бёхово.

Адрес офиса: Москва, Волоколамское шоссе, 2, оф. 103.

Телефон для справок: +7 (499) 753-02-30.

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Электронная почта drpolenovo@bk.ru